Der XRP Kurs ist am Montag zurück über die psychologisch wichtige Marke von einem Dollar gesprungen: Um 16:34 Uhr MEZ notierte XRP bei 1,005 US-Dollar, ein Plus von 9,0 Prozent binnen 24 Stunden (CoinGecko via CryptoTicker). Um 09:41 Uhr MEZ hatte der Kurs noch bei 0,9381 Dollar gelegen (finanzen.net), am Wochenende war XRP bis rund 0,86 Dollar gefallen. Auslöser ist die breite Erholung des Kryptomarkts: Bitcoin sprang nach dem Nvidia-Signal von Jensen Huang auf über 63.000 Dollar, Solana legte rund 9 Prozent auf 76,40 Dollar zu.

Für die Altcoin-Szene ist das ein bemerkenswertes Signal, denn XRP hatte die Dollar-Marke zuvor mehrfach verloren. Ob sie hält, ist offen: Die Quellen nennen für die Bewegung keinen XRP-eigenen Auslöser wie eine Regulierungs- oder ETF-Meldung.