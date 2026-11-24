Laut 24/7 Wall St. verlor XRP in 24 Stunden 6 Prozent, Bitcoin 4,2 Prozent, Ether 5,4 Prozent und Solana 7 Prozent. Auf Jahressicht steht XRP bei minus 57 Prozent, Bitcoin bei minus 30 Prozent, Ether bei minus 42 Prozent. Der Bitcoin Kurs lag am Abend bei rund 59.500 Dollar, ein Prozent über dem Schlusskurs vom 20. November (58.818 Dollar). 24/7 Wall St. nennt als Bedingung für XRP, dass Bitcoin über diesem Schlusskurs hält. Für Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie, die XRP-Handel anbietet, oder die Strategy Aktie bedeutet ein schwacher Markt sinkende Handelsvolumina und Bestandswerte.

Eine Randnotiz: David Schwartz, ehemaliger Technikchef von Ripple, erklärte laut 24/7 Wall St. am 10. November, über einen automatischen Handelsplan den größten Teil seiner XRP verkauft zu haben. Neue Unternehmensmeldungen von Ripple selbst nennt der Bericht für den Dienstag nicht.