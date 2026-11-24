Der XRP Kurs hat am Dienstag seine Erholung vom Montag abgegeben: Um 19:31 Uhr MEZ (13:31 Uhr New Yorker Zeit) lag XRP laut 24/7 Wall St. bei rund 91 US-Cent, 6 Prozent weniger als vor 24 Stunden und knapp über dem tiefsten Schlusskurs seit einem Jahr. Am Montag hatte XRP im Zuge der Nvidia-Rally laut CryptoTicker noch 1,008 Dollar erreicht. Seit Ende Oktober hat die Kryptowährung rund 27 Prozent verloren; laut CryptoRank ist es der schwächste November in der Geschichte von XRP und übertrifft den November 2019.
XRP Kurs: Schlechtester November der Geschichte, 91 Cent und 27 Prozent Minus seit Oktober – hält die 90-Cent-Marke ein viertes Mal?
Der XRP Kurs steht am Dienstagabend bei rund 91 US-Cent und läuft auf den schlechtesten November seiner Geschichte zu. Die 90-Cent-Marke wurde in diesem Monat dreimal verteidigt, die ETF-Zuflüsse sind versiegt. Was Anleger jetzt beobachten.
Das Wichtigste in Kürze: XRP steht auf Rang sechs nach Marktwert, etwa 75 Prozent unter dem Rekord von 3,65 Dollar vom 17. Juli 2025. Die Frage vor dem nächsten Handelstag ist, ob die Marke von 90 Cent, die Käufer in diesem Monat dreimal verteidigt haben, erneut hält.
Der Kursverlauf
Warum ist die 90-Cent-Marke für den XRP Kurs so wichtig?
Nach der Analyse von 24/7 Wall St. fiel XRP am 24. November von rund 93 auf unter 92 Cent bei hohem Volumen in der 13-Uhr-Stunde UTC. Das Tagestief lag gegen 15:15 Uhr UTC bei 90,9 Cent, nach dem Handelsstart in den USA. Am 20. November schloss XRP bei etwa 91 Cent, dem tiefsten Schlusskurs seit einem Jahr; am 21. November fiel der Kurs im Tagestief auf etwa 86 Cent, bevor er sich über 90 Cent erholte. Jede Erholung verlor bisher an Schwung. 24/7 Wall St. hält einen Bruch der 90-Cent-Marke für wahrscheinlicher als eine Behauptung. Fällt XRP unter 91 Cent im Schlusskurs, wäre das Tief bei 86 Cent die nächste Marke.
|Marke
|Stand in USD
|Abstand des Kurses
|Kurs am Abend
|0,91
|–
|20-Tage-Durchschnitt
|1,03
|rund –12 %
|50-Tage-Durchschnitt
|1,21
|rund –25 %
|200-Tage-Durchschnitt
|1,24
|rund –27 %
|Rekord (17.7.2025)
|3,65
|rund –75 %
Durchschnitte nach Berechnung von 24/7 Wall St. Kurs um 19:31 Uhr MEZ.
Quelle: 24/7 Wall St.
Die ETFs
Wo bleiben die Zuflüsse in die XRP-ETFs Wo bleiben die Käufer?
Die US-Spot-XRP-ETFs verloren laut 24/7 Wall St. am Montag, 23. November, rund 2,5 Millionen Dollar, nach etwa 5 Millionen Dollar am 20. November. Der einzige Zufluss der vergangenen 30 Tage liegt mit rund 8,4 Millionen Dollar am 29. Oktober. Das Nettovermögen der Fonds beträgt etwa 1,04 Milliarden Dollar, weniger als 2 Prozent des XRP-Marktwerts von 57,9 Milliarden Dollar. The Block meldet für den Montag ebenfalls Abflüsse von 2,5 Millionen Dollar. Zum Vergleich: Die Bitcoin-ETFs verloren am selben Tag 569,7 Millionen Dollar. XRP ist also weniger an ETF-Strömen aufgehängt als Bitcoin, aber auch ohne deren Rückenwind.
Der Markt
Wie schneidet XRP im Krypto-Abschwung ab?
Laut 24/7 Wall St. verlor XRP in 24 Stunden 6 Prozent, Bitcoin 4,2 Prozent, Ether 5,4 Prozent und Solana 7 Prozent. Auf Jahressicht steht XRP bei minus 57 Prozent, Bitcoin bei minus 30 Prozent, Ether bei minus 42 Prozent. Der Bitcoin Kurs lag am Abend bei rund 59.500 Dollar, ein Prozent über dem Schlusskurs vom 20. November (58.818 Dollar). 24/7 Wall St. nennt als Bedingung für XRP, dass Bitcoin über diesem Schlusskurs hält. Für Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie, die XRP-Handel anbietet, oder die Strategy Aktie bedeutet ein schwacher Markt sinkende Handelsvolumina und Bestandswerte.
Eine Randnotiz: David Schwartz, ehemaliger Technikchef von Ripple, erklärte laut 24/7 Wall St. am 10. November, über einen automatischen Handelsplan den größten Teil seiner XRP verkauft zu haben. Neue Unternehmensmeldungen von Ripple selbst nennt der Bericht für den Dienstag nicht.
Termine
Was beobachten Anleger beim XRP Kurs jetzt?
Die Marken von 90 und 86 Cent im Chart.
Mittwoch, 25. November, 14:30 Uhr MEZ: PCE-Preisindex und BIP-Revision in den USA.
Tägliche Flüsse der XRP-ETFs bei SoSoValue.
Bitcoin über 58.800 Dollar, dem Schlusskurs vom 20. November.
Häufige Fragen zum XRP Kurs
Wie hoch ist der XRP Kurs aktuell? Um 19:31 Uhr MEZ lag er laut 24/7 Wall St. bei rund 91 US-Cent.
Warum fällt XRP im November? Berichte nennen den Rückzug aus Risikoanlagen und fehlende ETF-Zuflüsse. Eine einzelne Ursache lässt sich nicht belegen.
Wie weit ist XRP vom Rekord entfernt? Etwa 75 Prozent unter 3,65 Dollar vom 17. Juli 2025.
Welche Krypto-Aktien hängen an XRP? Anbieter wie die Coinbase Aktie profitieren vom Handelsvolumen, die Strategy Aktie hängt dagegen an Bitcoin.
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