Der XRP Kurs ist in der Nacht auf Donnerstag auf 0,959 Dollar gestiegen, ein Plus von 4,88 Prozent in 24 Stunden (Stand 04:24 Uhr MEZ, TokenPost auf Basis von CoinMarketCap). Damit ist XRP unter den größten Kryptowährungen der Gewinner der Nacht, noch vor Ether (+4,49 Prozent) und Bitcoin (+2,77 Prozent). Eine klare Einzelnachricht gibt es nicht: Die Erholung folgt dem Gesamtmarkt, nachdem XRP am Mittwochmorgen bei 0,908 Dollar gelegen hatte (U.Today). Ob XRP dem Bitcoin dauerhaft davonläuft, ist offen.
XRP Kurs: Plus 4,9 Prozent auf 0,96 Dollar, Altcoins laufen Bitcoin davon – kippt die Stimmung im Kryptomarkt?
XRP führt am Donnerstagmorgen die großen Kryptowährungen an: 0,959 Dollar, plus 4,88 Prozent in 24 Stunden. Was hinter dem XRP Kurs steckt, wie die Altcoins im Vergleich stehen und warum die XRP-ETFs trotzdem Geld verloren haben.
Die Nachtbilanz
Warum steigt der XRP Kurs stärker als Bitcoin?
Nach einer Woche mit Abverkäufen drehen Altcoins ins Plus, der Gesamtmarkt ist aber noch von extremer Angst geprägt.
Die Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarkts liegt bei 2,11 Billionen Dollar, Bitcoin hält 57,9 Prozent. Kleinere Coins schwanken im Verhältnis stärker, nach oben wie nach unten. Dazu kommt ein technischer Faktor: In den vergangenen 24 Stunden wurden an Binance, Bybit und OKX nur 3,3 Millionen Dollar liquidiert, davon 1,9 Millionen Short- und 1,4 Millionen Long-Positionen (TokenPost). Das deutet auf leichtes Eindecken von Wetten auf fallende Kurse hin, nicht auf einen Ausverkauf. Ein Beleg für eine Trendwende ist das nicht.
|Coin
|Kurs
|24 Stunden
|Bitcoin
|60.776 USD
|+2,77 %
|Ether
|1.698 USD
|+4,49 %
|XRP
|0,959 USD
|+4,88 %
|BNB
|558,34 USD
|+3,17 %
|Solana
|71,19 USD
|+2,49 %
|Dogecoin
|0,0568 USD
|+3,95 %
Kursstand 26.11.2026, 04:24 Uhr MEZ, Veränderung in 24 Stunden. Beste der Top 38: PUMP (+8,91 %), schwächste: WLFI (-4,49 %).
Quelle: TokenPost (CoinMarketCap-Daten)
Das große Bild
Was bedeuten die XRP-ETFs für den XRP Kurs?
Die US-Spot-XRP-ETFs sind der neue Nachfragekanal, zeigen aber derzeit Schwäche. In der Woche bis zum 13. November verzeichneten sie Nettoabflüsse von rund 19,13 Millionen Dollar, der größte Wochenabfluss seit März 2026 (Börse Express, 19.11.2026). Gelistet sind unter anderem der Bitwise XRP ETF (Ticker XRP) und der Canary XRP ETF (XRPC). Die Daten sind eine Woche alt, aktuelle Flüsse zum Wochenschluss liefert SoSoValue.
Auf der Anbieterseite gibt es Fortschritte: Ripple arbeitet mit der türkischen Bank Yapı Kredi zusammen und liefert dafür die Verwahrlösung Ripple Custody (U.Today, 25.11.2026). Der Netzbetrieb ist ruhig: Der angekündigte „Reset“ am 25. November betraf nur Test- und Entwicklernetz (CryptoTicker), nicht das Hauptnetz.
Börsengehandelte Aktien aus dem Sektor stützen die Stimmung nur bedingt. Die Coinbase Aktie profitiert vom Handel mit XRP, steht aber im Minus; Börse Express hatte am 19. November Käufe an Coinbase als Stütze der XRP-Erholung genannt. Die Strategy Aktie hängt an Bitcoin, nicht an XRP, und fiel am Dienstag um 8,1 Prozent. US-Börsen bleiben am Donnerstag geschlossen.
Häufige Fragen zum XRP Kurs
Wie hoch ist der XRP Kurs? 0,959 US-Dollar am 26. November 2026 um 04:24 Uhr MEZ, ein Plus von 4,88 Prozent in 24 Stunden (TokenPost).
Warum steigt XRP? Es gibt keine einzelne Nachricht. Die Erholung folgt dem Gesamtmarkt; Altcoins schwanken stärker als Bitcoin.
Gibt es XRP-ETFs? Ja, in den USA etwa von Bitwise und Canary. Sie verzeichneten zuletzt Abflüsse.
Welche Krypto-Aktien hängen an XRP? Direkt keine große; Coinbase Aktie profitiert vom Handelsvolumen, Strategy Aktie hängt an Bitcoin.
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