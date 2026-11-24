Die Börse Deribit bietet XRP-Optionen mit Verfall am Freitag, dem 27. November, 9 Uhr MEZ. Die implizite Volatilität für den Basispreis von einem Dollar lag am 19. November um 15:44 Uhr MEZ bei 70,4 Prozent. Daraus ergibt sich eine erwartete Bewegung von rund 10,2 Prozent oder 0,10 Dollar, also eine Spanne von 0,89 bis 1,09 Dollar, in der der Kurs mit etwa zwei Dritteln Wahrscheinlichkeit bleiben sollte (CryptoTicker, Deribit-Daten). Das ist die Preisbildung des Optionsmarkts und keine Prognose von aktiencheck.de.

Auffällig ist das Übergewicht der Kaufoptionen: Offenen Calls über 19,3 Millionen XRP stehen Puts über 5,2 Millionen XRP gegenüber, das Put/Call-Verhältnis liegt bei 0,27. Die größten Einzelpositionen sind Calls mit Basispreis 1,65 Dollar (5,15 Millionen XRP) und 1,30 Dollar (2,58 Millionen XRP). Beim Dezember-Verfall liegt das Verhältnis bei 0,44. Solche Positionen zeigen die Hoffnung auf eine Erholung, sie sind aber keine Garantie, und bei Verfall nahe am heutigen Kurs werden die meisten Calls wertlos.