Der XRP Kurs bewegt sich seit Tagen um die Marke von einem Dollar: Am 19. November um 15:42 Uhr MEZ stand XRP bei 0,9928 Dollar (CoinGecko), nach einem Hoch von 1,006 Dollar am Mittwoch und einem Rückfall auf 0,9545 Dollar nach dem Fed-Protokoll. Der Kurs liegt rund 73 Prozent unter dem Rekordhoch von 3,65 Dollar aus dem Juli 2025. Dazwischen stehen drei Termine, die für Anleger der Kryptowährung wichtig sind, aber nicht alle dasselbe bedeuten.
XRP Kurs: Optionsmarkt preist bis 27. November 10 Prozent Ausschlag ein, am 25. November wird das Testnet zurückgesetzt – Welche Termine bewegen XRP wirklich?
Der XRP Kurs pendelt um die Dollar-Marke. Der Optionsmarkt rechnet bis zum Verfall am 27. November mit rund 10 Prozent Ausschlag, am 25. November wird das XRP-Ledger-Testnet zurückgesetzt, am 1. Dezember gibt Ripple eine Milliarde XRP frei. Was davon den Kurs berührt und was nicht.
Der Optionsmarkt
Wie viel Bewegung erwarten Optionshändler beim XRP Kurs?
Die Börse Deribit bietet XRP-Optionen mit Verfall am Freitag, dem 27. November, 9 Uhr MEZ. Die implizite Volatilität für den Basispreis von einem Dollar lag am 19. November um 15:44 Uhr MEZ bei 70,4 Prozent. Daraus ergibt sich eine erwartete Bewegung von rund 10,2 Prozent oder 0,10 Dollar, also eine Spanne von 0,89 bis 1,09 Dollar, in der der Kurs mit etwa zwei Dritteln Wahrscheinlichkeit bleiben sollte (CryptoTicker, Deribit-Daten). Das ist die Preisbildung des Optionsmarkts und keine Prognose von aktiencheck.de.
Auffällig ist das Übergewicht der Kaufoptionen: Offenen Calls über 19,3 Millionen XRP stehen Puts über 5,2 Millionen XRP gegenüber, das Put/Call-Verhältnis liegt bei 0,27. Die größten Einzelpositionen sind Calls mit Basispreis 1,65 Dollar (5,15 Millionen XRP) und 1,30 Dollar (2,58 Millionen XRP). Beim Dezember-Verfall liegt das Verhältnis bei 0,44. Solche Positionen zeigen die Hoffnung auf eine Erholung, sie sind aber keine Garantie, und bei Verfall nahe am heutigen Kurs werden die meisten Calls wertlos.
|Datum
|Ereignis
|Bedeutung für den XRP Kurs
|25.11.
|Reset von Testnet und Devnet des XRP Ledger
|keine Auswirkung auf Mainnet und Guthaben
|27.11.
|Verfall der Deribit-Optionen
|erwartete Spanne 0,89 bis 1,09 $
|ab 28.11.
|frühestens Aktivierung neuer Amendments
|nur bei 28 von 35 Validatoren über zwei Wochen
|1.12.
|Ripple-Escrow gibt eine Milliarde XRP frei
|zusätzliches Angebot, meist nicht verkauft
|8. und 9.12.
|Sitzung der US-Notenbank
|Zinserhöhung als Basisfall im Markt
Kurse und Marken stammen vom 19.11.2026. Untere Spanne und Tief 14.11.: 0,893 $, tiefster Stand seit November 2024.
Quelle: CryptoTicker, xrpl.org, XRPScan; Stand der Kurse: 19.11.2026
Der XRP-Ledger-Reset
Was passiert beim Reset am 25. November wirklich?
Am Mittwoch, dem 25. November, werden nur das Testnet und das Devnet des XRP Ledger zurückgesetzt, das Mainnet läuft weiter (xrpl.org-Blog vom 9. November, CryptoTicker). Medien nennen als Zeitpunkt 17 bis 18 Uhr pazifischer Zeit, also nachts zwischen 2 und 3 Uhr MEZ. Anlass ist, dass das Testnet an einem einzelnen Server mit vollständiger Historie hing, der ausgefallen ist. Wer XRP hält, ist davon nicht betroffen. Das Wort Reset hat in den sozialen Medien dennoch für Verwirrung gesorgt, deshalb lohnt der Faktencheck.
Wichtiger für die Technik sind die laufenden Abstimmungen über neue Funktionen. Laut XRPScan lag der Single Asset Vault am 19. November bei 25 von 35 Validatoren, das Lending Protocol bei 24, nötig sind 28, also 80 Prozent, und die Mehrheit muss zwei Wochen halten. Vor dem 28. November kann deshalb nichts aktiv werden.
Das große Bild
Was sagen ETFs und Escrow über die Nachfrage nach XRP?
Ein Jahr nach dem Start verwalten die US-XRP-Spot-ETFs rund 1,1 Milliarden Dollar und halten etwa 1,16 Milliarden XRP, netto sind seit Start rund 1,8 Milliarden Dollar zugeflossen (BTC-ECHO, 14.11.2026). In der Woche vom 9. bis 13. November flossen laut SoSoValue 19,13 Millionen Dollar ab, am 17. oder 18. November waren es 6,14 Millionen Dollar. Zum Vergleich: Die Bitcoin-ETFs verloren in derselben Woche mehr als eine Milliarde Dollar. Die XRP-Fonds sind also klein und sehr ruhig.
Am 1. Dezember läuft aus dem Ripple-Escrow die nächste Milliarde XRP frei. Der Großteil wird erfahrungsgemäß wieder gesperrt, die Freigabe ist ein fester Teil des Zeitplans und steht in jedem Monat an. Ein Verkaufsdruck ist daraus nicht abzuleiten, der Termin gehört trotzdem in den Kalender. Mit dem Bitcoin Kurs von rund 60.150 Dollar am Dienstagmorgen (CoinGecko, 09:44 Uhr MEZ) hängt XRP als Altcoin weiter am Gesamtmarkt, die Korrelation zu Bitcoin bleibt hoch.
Ausblick
Was beobachten Anleger beim XRP Kurs jetzt?
Eine eigene XRP Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Anleger beobachten die Dollar-Marke, die Tagesschlusskurse über 1,006 Dollar, die Unterstützung bei 0,9545 Dollar und das Tief von 0,893 Dollar vom 14. November. Dazu kommen der Optionsverfall am 27. November und die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember.
FAQ
Häufige Fragen zum XRP Kurs
Wie hoch ist der XRP Kurs? Am 19.11.2026 um 15:42 Uhr MEZ lag er bei 0,9928 Dollar (CoinGecko), ein aktuellerer Stand ist vor Veröffentlichung zu ergänzen.
Verliert man XRP beim Reset am 25. November? Nein, es werden nur Testnet und Devnet zurückgesetzt, das Mainnet bleibt unverändert.
Was erwartet der Optionsmarkt für XRP? Die implizite Volatilität von 70,4 Prozent bedeutet eine erwartete Bewegung von rund 10 Prozent bis zum 27. November.
Was passiert am 1. Dezember bei Ripple? Aus dem Escrow wird die nächste Milliarde XRP freigegeben.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.