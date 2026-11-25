Die Xiaomi-Aktie (ISIN: KYG9830T1067, FSE: 3CP, Hongkong: 1810) bleibt das Börsenthema des Tages. Nach den am 24.11.2026 veröffentlichten Zahlen zum dritten Quartal 2026 gab das Papier im europäischen Handel zunächst um rund 5% bis 8% nach, je nach Handelsplatz und Zeitpunkt. Am 25.11.2026 folgte in Hongkong ein Sprung um bis zu 8,2%. Die Xiaomi-Aktie Prognose muss deshalb zwei Fragen beantworten: Wie schlecht sind die Zahlen wirklich, und was sieht der Markt, was die Schlagzeile nicht zeigt?
Xiaomi Aktienanalyse: Gewinn minus 57%, Speicherkrise, Kurssprung - Boden gefunden oder Falle?
Nach den Q3-Zahlen fiel die Xiaomi-Aktie in Europa, in Hongkong sprang sie danach um bis zu 8%. Die Xiaomi-Aktie Prognose mit Zahlen, Chartbild, Analystenstimmen und den Risiken von Speicherkosten bis E-Auto.
Steckbrief
- Unternehmen
- Xiaomi Corporation
- Börse
- Hongkong 1810; Frankfurt, Stuttgart, München, Düsseldorf 3CP
- ISIN
- KYG9830T1067
- Marktkapitalisierung
- rund 712 bis 739 Mrd. HKD
- Kerngeschäft
- Smartphones, IoT, Internet-Services, E-Autos
- Kurs Hongkong
- rund 28,2 HKD
- Kurs Deutschland
- rund 3,06 bis 3,08 EUR (24.11.2026)
Stand: 25.11.2026, Kursangaben vom Morgen des 25.11.2026, Hongkong und deutsche Handelsplätze
Die Quartalszahlen
Schwacher Gewinn, aber besser als befürchtet
Der Umsatz schlug die Erwartungen, der Gewinn verfehlte sie. Die Details erklären den Kurssprung.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung zum Vorjahr
|Umsatz
|107,24 Mrd. RMB
|-5,2%
|Bereinigter Nettogewinn
|4,88 Mrd. RMB
|-56,8%
|Nettogewinn (IFRS)
|3,88 Mrd. RMB
|-68,4%
|Bruttomarge
|20,2%
|Vorjahr 22,9%
|Smartphone-Umsatz
|45,58 Mrd. RMB
|-0,8%
|Smartphone-Auslieferungen
|30,7 Mio.
|rund -29%
|Smartphone-Durchschnittspreis
|1.486 RMB (Rekord)
|+39,8%
|Internet-Services-Umsatz
|9,5 Mrd. RMB
|Marge 73,8%
Je nach Konsens (LSEG 105,5 Mrd. RMB, Investing.com 107,26 Mrd. RMB) war der Umsatz ein Beat oder im Rahmen. Auslieferungen: Quellen nennen minus 29,1% bzw. minus 29,3%.
Quelle: Xiaomi, LSEG, Bloomberg, Investing.com
Der bereinigte Gewinn lag mit 4,88 Mrd. RMB unter dem LSEG-Konsens von 5,2 Mrd. RMB, nach 11,31 Mrd. RMB im Vorjahr. Der Smartphone-Umsatz blieb laut Bloomberg dagegen stabil, obwohl ein Rückgang von rund 6% erwartet worden war. Der Grund: Weniger Geräte, aber zu deutlich höheren Preisen. Die Smartphone-Bruttomarge stieg trotz der Speicherkrise von 8,5% im Vorquartal auf 9,2%. Das Segment IoT und Lifestyle erreichte 27,2 Mrd. RMB Umsatz bei einer Marge von 21,7%.
Ausblick
Die Speicherkosten bleiben das Thema
Eine quantitative Prognose gibt das Management nicht. Präsident Lu Weibing erwartet, dass die Speicherpreise bis ins erste Halbjahr 2027 hoch bleiben, der Aufwärtszyklus könne bis etwa zum zweiten Quartal 2027 dauern. Höhere Kosten will Xiaomi nicht pauschal an Kunden weitergeben, sondern über einen besseren Produktmix und neue Produkte auffangen. Im E-Auto-Geschäft stellt das Unternehmen für November und Dezember jeweils über 50.000 Auslieferungen in Aussicht. Der Eintritt in den europäischen Automarkt ist für 2027 geplant, Verträge mit acht deutschen Autohandelsgruppen bestehen. Für 2026 sind KI-Investitionen von 16 Mrd. RMB vorgesehen.
Das Chartbild
Xiaomi-Aktie: Bodenbildung im Test
Charttechnisch bildet die Xiaomi-Aktie seit mehreren Monaten einen Boden im Bereich von 27 bis 30 HKD. In Deutschland pendelte sie zuletzt zwischen etwa 3,10 EUR und 3,45 EUR, am 23.11.2026 schloss sie bei 3,24 EUR. Nach den Zahlen fiel sie am 24.11. auf rund 3,06 EUR. Der übergeordnete Trend zeigt seit dem Hoch bei 43,64 HKD nach unten, das 52-Wochen-Tief liegt bei 21,30 HKD. Die Marktkapitalisierung ist auf Sicht von zwölf Monaten um rund ein Drittel gesunken.
|Marke
|Kurs in HKD
|52-Wochen-Hoch
|43,64
|Widerstandszone (Kursziele der Analysten)
|32 bis 35
|Widerstand (Rückkaufniveau Anfang November)
|rund 29,9
|Aktueller Kurs (25.11.2026)
|rund 28,2
|Unterstützung (Rückkaufkurse 20.11.)
|27,4 bis 27,7
|52-Wochen-Tief
|21,30
Werte zu gleitenden Durchschnitten lagen uns nicht belegt vor.
Quelle: Redaktion nach StockAnalysis und Marktberichten
Gestützt wird die Aktie durch Aktienrückkäufe: Im laufenden Jahr hat Xiaomi laut Berichten rund 431,5 Mio. Aktien für etwa 13,1 Mrd. HKD zurückgekauft. Das KGV liegt auf Basis der letzten zwölf Monate bei rund 20, auf Basis der Schätzungen bei etwa 27.
Die Analysten
Mehrheit bleibt bei Kaufen
Nach den Zahlen überwog bei den Analysten die Lesart, dass die Smartphone-Marge trotz der Speicherkrise hält. Laut Futu sieht ein Goldman-Sachs-Team die Gewinnrevisionen nahe am Boden, der bereinigte Q3-Gewinn lag demnach 1% über der Goldman-Schätzung. Bernstein bescheinigt Xiaomi laut Invezz, den Speicherzyklus gut zu bewältigen. Der Druck durch die Speicherkosten dürfte aber bis 2027 anhalten.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Citi
|Buy
|33,2 HKD
|25.11.2026
|Bernstein
|Outperform
|35 HKD
|22.11.2026
|Morgan Stanley
|Overweight
|35 HKD
|18.11.2026
|JPMorgan
|Neutral
|32 HKD
|20.11.2026
|Arete
|Neutral
|27 HKD
|ca. September 2026
|China Renaissance
|Sell
|20,50 HKD
|ca. Oktober 2026
Quelle: Futu, Invezz, Newscase, StockAnalysis, Yahoo Finance; Stand 25.11.2026
Der Konsens von 29 Analysten lautet laut StockAnalysis "Buy" mit einem durchschnittlichen Kursziel von rund 34 HKD, bei einer Spanne von 20,58 bis 53,83 HKD.
Das große Bild
Premium statt Masse
Xiaomi vollzieht einen Strategiewechsel: weniger Geräte, höhere Preise, stabile Erlöse aus Internet-Services und ein E-Auto-Geschäft, das wieder wachsen soll. Der Rekord-Durchschnittspreis bei Smartphones zeigt die Premiumisierung. Gleichzeitig verlängert sich laut Management der Austauschzyklus bei Smartphones von etwa drei auf vier bis fünf Jahre, und der chinesische Pkw-Markt schrumpfte im dritten Quartal laut Unternehmen um rund 24%.
Prognose
Xiaomi-Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine seriöse Punktprognose ist nach einer so schwankungsreichen Woche nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele.
Kurzfristig: Bodenbildung bestätigen
Hält die Marke von rund 27,4 HKD und gelingt ein nachhaltiger Schlusskurs über 29,9 HKD, rückt die Zone von 32 bis 35 HKD in den Blick. Ein Bruch der Unterstützung würde die Bodenbildung infrage stellen.
Mittelfristig: Speicherzyklus und Autos
Die Xiaomi-Aktie Prognose hängt an zwei Dingen: dem Verlauf der Speicherpreise bis Mitte 2027 und der Frage, ob die Auto-Auslieferungen in den Monaten November und Dezember über 50.000 liegen.
Langfristig: Premiummarke mit Ökosystem
Gelingt der Aufstieg zur Premiummarke samt Europa-Start der Autos 2027, könnte das Gewinnniveau wieder steigen. Scheitert er, bleibt Xiaomi ein Wert mit niedrigen Margen und hoher Zyklik.
Termine
Was Anleger der Xiaomi-Aktie jetzt beobachten
FAQ
Häufige Fragen zur Xiaomi-Aktie
Warum fiel die Xiaomi-Aktie nach den Zahlen? Der bereinigte Nettogewinn brach um 56,8% ein und lag unter den Erwartungen, getrieben von hohen Speicherkosten, schwachen Smartphone-Stückzahlen und dem Verlust im Autosegment.
Warum stieg die Xiaomi-Aktie danach in Hongkong? Die Smartphone-Marge hielt, der Umsatz übertraf die Erwartungen, und mehrere Analysten sehen die Gewinnschätzungen nahe am Boden.
Wie lautet die Xiaomi-Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig entscheidet die Bodenbildung bei 27 bis 30 HKD, mittelfristig der Speicherzyklus. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Ist die Xiaomi-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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