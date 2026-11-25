Eine quantitative Prognose gibt das Management nicht. Präsident Lu Weibing erwartet, dass die Speicherpreise bis ins erste Halbjahr 2027 hoch bleiben, der Aufwärtszyklus könne bis etwa zum zweiten Quartal 2027 dauern. Höhere Kosten will Xiaomi nicht pauschal an Kunden weitergeben, sondern über einen besseren Produktmix und neue Produkte auffangen. Im E-Auto-Geschäft stellt das Unternehmen für November und Dezember jeweils über 50.000 Auslieferungen in Aussicht. Der Eintritt in den europäischen Automarkt ist für 2027 geplant, Verträge mit acht deutschen Autohandelsgruppen bestehen. Für 2026 sind KI-Investitionen von 16 Mrd. RMB vorgesehen.