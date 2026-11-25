Xiaomi Aktie: Gewinn minus 68 Prozent – die Speicherkrise trifft Smartphones und E-Autos gleichzeitig

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 06:40 3 Min.

Die Xiaomi Aktie steht nach den Zahlen zum dritten Quartal unter Druck. Der Nettogewinn bricht um 68 Prozent ein, der Umsatz sinkt das dritte Quartal in Folge, die Autosparte schreibt Milliardenverluste. Firmenpräsident Lu Weibing spricht vom härtesten Quartal seiner Karriere. Die Analyse: wo es brennt und wo es Lichtblicke gibt.

Bild: Eigene Grafik aktiencheck.de (programmatisch erstellt, keine Fremdbilder)

Die Xiaomi Aktie gerät nach den Quartalszahlen unter Druck. In Deutschland fiel das Papier zuletzt um knapp 5 Prozent auf 3,06 Euro. Der chinesische Smartphone- und Autohersteller kämpft an zwei Fronten gleichzeitig: Teure Speicherchips belasten das Handygeschäft, und die Nachfrage nach Elektroautos in China lässt nach. Umsatz im 3. Quartal, -5,2 % 107,2 Mrd. Yuan Nettogewinn, -68,4 % 3,88 Mrd. Yuan verkaufte Smartphones, -29 % 30,7 Mio. ausgelieferte E-Autos 100.975 Quelle : Xiaomi Q3 2026 via The Next Web, SCMP, Investing.com, BigGo Finance; Stand 25. November 2026 Die Zahlen Umsatz sinkt, Gewinn bricht ein Im dritten Quartal sank der Umsatz um 5,2 Prozent auf 107,2 Milliarden Yuan. Das lag etwa im Rahmen der Erwartungen, war aber der dritte Rückgang in Folge. Deutlich härter traf es den Gewinn. Unterm Strich verdiente Xiaomi nur noch 3,88 Milliarden Yuan, 68 Prozent weniger als vor einem Jahr. Bereinigt waren es 4,88 Milliarden Yuan, ein Minus von rund 57 Prozent und weniger, als Analysten erwartet hatten. Smartphones Weniger Handys, aber so teuer wie nie Xiaomi verkaufte 30,7 Millionen Smartphones, 29 Prozent weniger als im Vorjahr. Den Rückgang begründet der Konzern auch damit, dass er bewusst weniger Billighandys ausgeliefert hat. Gleichzeitig erreichte der durchschnittliche Verkaufspreis mit 1.486 Yuan einen Rekord. So blieb der Smartphone-Umsatz mit 45,6 Milliarden Yuan relativ stabil. Die Bruttomarge im Handygeschäft fiel aber auf 9,2 Prozent, nach 11,1 Prozent vor einem Jahr. Eine schnelle Entspannung sieht Firmenpräsident Lu Weibing nicht. Er rechnet damit, dass die Speicherpreise mindestens bis zur Mitte des Jahres 2027 hoch bleiben. Einfach die Preise blind zu erhöhen, sei keine Lösung, sagte er. Xiaomi setze stattdessen auf neue Produkte und einen besseren Modellmix. E-Autos Über 100.000 Autos, aber Milliardenverlust Im Autogeschäft lieferte Xiaomi im dritten Quartal 100.975 Elektroautos aus, darunter mehr als 10.000 des neuen Modells SkyNomad. Trotzdem sank der Umsatz der Sparte um knapp 20 Prozent, weil weniger teure Premiummodelle verkauft wurden. Der Bereich Elektroautos und KI schrieb einen Verlust von 3,4 Milliarden Yuan. Für die Xiaomi Aktie war die Autosparte lange der große Hoffnungsträger, nun wird sie zur Belastung. Was für die Xiaomi Aktie spricht Rekordpreis je verkauftem Smartphone

Weiter unter den Top 3 der Smartphone-Hersteller

Fast die Hälfte des Geräteumsatzes im Ausland

Mehr als 100.000 E-Autos im Quartal Was Anleger bedenken sollten Gewinn um 68 Prozent eingebrochen

Speicherpreise bleiben vorerst hoch

Verlust von 3,4 Milliarden Yuan im Autogeschäft

Schwache Nachfrage in China Stammdaten Xiaomi: ISIN KYG9830T1067, WKN A2JNY1, Handelssymbol 1810 (Hongkong), 3CP (Deutschland), US-Handelssymbol XIACY (OTC, ADR) Die Xiaomi Aktie ist in Hongkong notiert und wird auch in Deutschland gehandelt. Häufige Fragen zur Xiaomi Aktie Warum fällt die Xiaomi Aktie?

Der Nettogewinn ist im dritten Quartal um 68 Prozent eingebrochen. Teure Speicherchips belasten das Smartphone-Geschäft, und die Autosparte schreibt Verluste. Wie viele Elektroautos hat Xiaomi ausgeliefert?

Im dritten Quartal waren es 100.975 Fahrzeuge. Wann rechnet Xiaomi mit sinkenden Speicherpreisen?

Firmenpräsident Lu Weibing erwartet hohe Preise mindestens bis zur Mitte des Jahres 2027. Fazit: Durststrecke mit Lichtblicken Die Xiaomi Aktie steckt in einer schwierigen Phase. Der Konzern zeigt zwar, dass er höhere Preise durchsetzen kann, doch die Speicherkrise und das teure Autogeschäft fressen den Gewinn. Erst wenn die Speicherpreise sinken, dürfte sich das Bild aufhellen.

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