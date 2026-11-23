Die Workday Aktie verlor in der Vorwoche rund 11 Prozent und liegt rund 25 Prozent unter dem Schlusshoch vom November 2025.
Workday Aktienanalyse: Minus 11 Prozent in einer Woche, Zahlen am Dienstag – reicht die KI-Story gegen die Software-Angst?
Die Workday Aktie schloss am Freitag bei 174,52 Dollar, die Software-Branche steht unter Druck. Am Dienstagabend legt der Personalsoftware-Anbieter seine Quartalszahlen vor. Die Workday Aktienanalyse zeigt Erwartungen, Bewertung und die Frage, was die Aktienprognose der Analysten trägt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Workday, Inc.
- Ticker
- WDAY (Nasdaq)
- ISIN
- US98138H1014
- Geschäftsjahr
- endet am 31. Januar
- Nächste Zahlen
- Di. 24.11.2026, nach US-Börsenschluss
- Konsens Umsatz Q3
- rund 2,69 Mrd. USD
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Nasdaq; ein Montagskurs lag bei Redaktionsschluss (Vorbörse) noch nicht vor
Kurs: Software unter Beschuss
Auslöser: Zahlen am Dienstag
Das dritte Quartal des Geschäftsjahrs 2027 steht an; der Markt will sehen, ob die versprochene KI-Beschleunigung in den Büchern ankommt.
Zahlen: Solide, aber mit Delle beim Cashflow
Umsatz im zweiten Quartal +12,8 %, bereinigte Marge 31,1 %, freier Cashflow dagegen 460 Mio. USD nach 588 Mio. USD.
Prognose: Bewertung hängt am Ausblick
Ohne höhere Jahresprognose bleibt die KI-Erzählung ein Versprechen, so die Sicht vieler Beobachter.
Die Workday Aktie (Ticker WDAY, ISIN US98138H1014) ging am Freitag, 20. November 2026, bei 174,52 US-Dollar aus dem Handel (Nasdaq, Schluss 22:00 Uhr MEZ bzw. 16:00 Uhr New Yorker Zeit). Über die Woche summiert sich ein Minus von rund 11 Prozent, von 199,21 Dollar zum Wochenstart. Am Dienstagabend nach US-Börsenschluss steht der Zahlenbericht an, der in dieser Workday Aktienanalyse im Mittelpunkt steht. Es geht um eine Frage: Kann ein Software-Haus beweisen, dass KI nicht sein Geschäft frisst, sondern befeuert?
Workday Aktienanalyse
Was ist bei der Workday Aktie passiert?
Der Anlass für den Druck ist breiter als Workday selbst. Am 17. November verlor die Aktie rund 5,8 Prozent auf 182,80 Dollar, nachdem Anwendungssoftware-Werte im Gleichschritt nachgaben: Salesforce fiel um knapp 10 Prozent, ServiceNow um etwa 6,5 Prozent, nach einer Auswertung fielen 57 von 62 Titeln der Branche. Hintergrund ist die Angst, KI-Agenten könnten klassische Software-Lizenzen pro Arbeitsplatz überflüssig machen. Hinzu kam die Aufmerksamkeit rund um den Börsengang von Anthropic am Donnerstag, der das Thema KI-Konkurrenz für Software-Anbieter in den Vordergrund rückt.
Bis Donnerstag fiel die Aktie auf ein Wochentief von 172,63 Dollar und schloss am Freitag leicht erholt. Auf das Jahr gerechnet steht ein Minus von rund 22 Prozent (Redaktionsrechnung). Das 52-Wochen-Tief auf Schlusskursbasis liegt bei 112,50 Dollar vom 10. April 2026, das Schlusshoch bei 233,69 Dollar vom 25. November 2025.
Geschäftsmodell
Wie verdient Workday Geld?
Workday verkauft Cloud-Software für Personalwesen, Finanzen und Planung an große Unternehmen und Behörden. Über 90 Prozent des Umsatzes stammen aus Abonnements, die über mehrere Jahre laufen. Das macht das Geschäft planbar und erklärt die hohe Marge. Kern der Wachstumserzählung ist KI: Nach Unternehmensangaben treibt sie mehr als ein Viertel des neuen Auftragsvolumens, und die Zahl der Kunden, die eigene KI-Agenten auf der Plattform bauen, ist laut Vorabberichten von über 400 auf über 4.000 gestiegen.
Das Risiko liegt im Preismodell: Wird ein Teil der Arbeit von Software-Agenten erledigt, brauchen Kunden weniger Nutzerlizenzen. Workday selbst räumte in der Vergangenheit ein, dass die Sitzzahlen bei Bestandskunden kaum noch wachsen.
Zahlen und Bewertung
Wie sieht die Workday Aktienprognose in den Zahlen aus?
|Kennzahl
|Q2 FY27 (Ist)
|Q3 FY27 (Erwartung)
|Gesamtumsatz
|2,649 Mrd. USD (+12,8 %)
|rund 2,69 Mrd. USD
|Abo-Umsatz
|2,471 Mrd. USD (+13,9 %)
|2,515 Mrd. USD (+12 %)
|Bereinigte Betriebsmarge
|31,1 %
|30,0 %
|Gewinn je Aktie
|2,75 USD
|2,74 USD
|Freier Cashflow
|460 Mio. USD
|–
Q2 = Quartal bis 31.07.2026 (berichtet 27.08.2026). Q3-Spalte: Unternehmensprognose (Abo-Umsatz, Marge) bzw. Konsenserwartung (Gesamtumsatz, Gewinn je Aktie). Gewinn je Aktie: bereinigt (non-GAAP).
Quelle: Workday Investor Relations (Mitteilung Q2 FY27; Mitteilung vom 29.09.2026); Konsens laut Vorschau
Für das Gesamtjahr stellt Workday einen Abo-Umsatz von 9,94 bis 9,95 Milliarden Dollar (+13 Prozent) und eine bereinigte Marge von 31 Prozent in Aussicht, bestätigt Ende September. Zugleich kündigte der Konzern einen Stellenabbau von rund 2,5 Prozent der Belegschaft an, Kosten 65 bis 80 Millionen Dollar. Der Auftragsbestand für die nächsten zwölf Monate lag Ende Juli bei 9,03 Milliarden Dollar (+14,2 Prozent), der gesamte Bestand bei 27,4 Milliarden Dollar (+8,0 Prozent).
Die Bilanz ist solide: 3,4 Milliarden Dollar Liquidität stehen knapp 3,0 Milliarden Dollar Schulden gegenüber. Im zweiten Quartal kaufte Workday für 1,3 Milliarden Dollar eigene Aktien zurück und erhöhte die Ermächtigung um 4 Milliarden Dollar.
Zur Bewertung: Auf Basis der Freitagskurse liegt das erwartete KGV nach grober Redaktionsumrechnung bei etwa 14 bis 15, das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei etwa 4. Beide Werte sind Näherungen auf Basis älterer Marktdaten. Das ist für ein Unternehmen mit 30 Prozent Marge im Branchenvergleich niedrig, aber der Markt preist offenbar Wachstumsrisiken ein.
Analysten
Was sagt die Workday Aktienprognose der Analysten?
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt nach Marktdaten vom Wochenende bei rund 209 Dollar, etwa 20 Prozent über dem Freitagsschluss. Zuletzt verteilten sich die Einstufungen von 42 Analysten (Stand Mitte September) auf 20 Kauf-, 19 Halte- und 3 Verkaufsvoten, das Lager ist also gespalten. Ende August hatten Analysten von Citi davor gewarnt, dass Workday die Prognose noch einmal senken könnte; Analysten von Morgan Stanley sahen die Jahresprognose bis FY28 dagegen als möglichen Boden. Nach Berichten kürzte zuletzt eine Großbank ihr Kursziel; Details konnte die Redaktion nicht prüfen. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Charttechnik
Wie steht die Workday Aktie charttechnisch da?
Beschreibend: Die Aktie notiert nahe dem Wochentief von 172,63 Dollar, deutlich unter dem Wochenstart von 199,21 Dollar. Die Marken von 172 bis 173 Dollar und das Schlusstief vom 10. April bei 112,50 Dollar sind die genannten Orientierungspunkte nach unten, 182,80 Dollar (Schluss 17.11.) und rund 199 Dollar nach oben. Verlässliche 50- und 200-Tage-Linien lagen der Redaktion für den 20.11. nicht vor.
Termine
Was beobachten Anleger bei der Workday Aktie jetzt?
Dienstag, 24.11. (nach US-Börsenschluss, ab etwa 22:00 Uhr MEZ): Zahlen zum dritten Quartal, danach Telefonkonferenz.
Mittwoch, 25.11.: US-Inflationsdaten (PCE) und Reaktion der Aktie.
Wichtigste Zahlen: Zuwachs des Abo-Umsatzes über 12 Prozent, Auftragsbestand, Prognose für das Gesamtjahr, freier Cashflow.
Donnerstag, 26.11.: US-Börsen geschlossen (Thanksgiving).
FAQ
Häufige Fragen zur Workday Aktie
Wann legt Workday Zahlen vor? Am Dienstag, 24.11.2026, nach US-Börsenschluss.
Wie hoch ist die Workday Aktie bewertet? Bei 174,52 Dollar rund 42 Mrd. Dollar Börsenwert; das erwartete KGV liegt nach Redaktionsrechnung bei rund 14 bis 15.
Was erwarten Analysten bei den Zahlen? Rund 2,74 Dollar Gewinn je Aktie und rund 2,69 Mrd. Dollar Umsatz.
Was sagt die Workday Aktienprognose der Analysten? Im Schnitt rund 209 Dollar, die Einstufungen sind laut Mitte-September-Stand nahezu gleich verteilt zwischen Kaufen und Halten.
Zahlt Workday eine Dividende? Nach Kenntnis der Redaktion nein; der Konzern setzt auf Aktienrückkäufe (Einschätzung der Redaktion, nicht geprüft).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.