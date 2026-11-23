Der Anlass für den Druck ist breiter als Workday selbst. Am 17. November verlor die Aktie rund 5,8 Prozent auf 182,80 Dollar, nachdem Anwendungssoftware-Werte im Gleichschritt nachgaben: Salesforce fiel um knapp 10 Prozent, ServiceNow um etwa 6,5 Prozent, nach einer Auswertung fielen 57 von 62 Titeln der Branche. Hintergrund ist die Angst, KI-Agenten könnten klassische Software-Lizenzen pro Arbeitsplatz überflüssig machen. Hinzu kam die Aufmerksamkeit rund um den Börsengang von Anthropic am Donnerstag, der das Thema KI-Konkurrenz für Software-Anbieter in den Vordergrund rückt.

Bis Donnerstag fiel die Aktie auf ein Wochentief von 172,63 Dollar und schloss am Freitag leicht erholt. Auf das Jahr gerechnet steht ein Minus von rund 22 Prozent (Redaktionsrechnung). Das 52-Wochen-Tief auf Schlusskursbasis liegt bei 112,50 Dollar vom 10. April 2026, das Schlusshoch bei 233,69 Dollar vom 25. November 2025.