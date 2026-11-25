Bessere Zahlen als erwartet, eine angehobene Jahresprognose, ein Rekord im KI-Geschäft. Die Antwort der Börse: ein Kurssturz. Die Workday Aktie (ISIN: US98138H1014, WKN: A1J39P, Handelssymbol: W7D, US-Handelssymbol: WDAY) verliert am Mittwoch vorbörslich 9,34 Prozent auf 162,49 Dollar und ist damit der größte Nasdaq100 Verlierer vor Handelsbeginn. Am Dienstag hatte das Papier noch bei 179,23 Dollar geschlossen.
Workday Aktie: Nasdaq100 Verlierer vorbörslich mit minus 9 Prozent – KI-Rekord im Bericht, Bremsspur im Ausblick
Die Workday Aktie ist vorbörslich der größte Nasdaq100 Verlierer: Trotz Zahlen über den Erwartungen fällt der Softwarekonzern um 9,34 Prozent auf 162,49 Dollar. Der Grund ist die Prognose für das Abo-Geschäft im laufenden Quartal. Die Analyse zeigt, was Anleger so verschreckt.
Die Gründe für den Kursverlust
Das Wachstum verliert an Tempo
Workday verkauft Software für Personalwesen und Finanzen im Abonnement. Im dritten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 11,2 Prozent auf 2,705 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,82 Dollar über den erwarteten 2,75 Dollar. Die Abo-Erlöse, die wichtigste Kennzahl, wuchsen um 12,8 Prozent.
Der Haken steckt im Ausblick. Für das laufende vierte Quartal stellt Workday Abo-Erlöse von rund 2,6 Milliarden Dollar in Aussicht. Das entspricht einem Wachstum von nur noch etwa 10 Prozent. Bei einem Softwarekonzern, der nach seinem Wachstum bewertet wird, wiegt eine solche Verlangsamung schwerer als ein gutes abgelaufenes Quartal.
Langsameres Abo-Wachstum
Von 12,8 auf rund 10 Prozent binnen eines Quartals: Diese Zahl hat den Kurs gedreht.
Nachbörslicher Stimmungswechsel
Im regulären Handel war die Aktie am Dienstag noch gestiegen. Erst nach den Zahlen kippte sie ins Minus, über Nacht wuchs der Abschlag.
Schwacher Gesamtmarkt
Die Futures auf den Nasdaq 100 liegen am Mittwoch mehr als 2 Prozent im Minus. Berichte über neue US-Zölle belasten zusätzlich.
Einordnung
KI bringt Neugeschäft, aber noch keine Beschleunigung
Dabei hatte das Management eine gute Geschichte zu erzählen. Die KI-Produkte brachten im Quartal knapp 150 Millionen Dollar an neuem jährlichem Vertragswert, mehr als dreimal so viel wie ein Jahr zuvor. Für das Gesamtjahr hob Workday die Prognose an und erwartet nun Abo-Erlöse von knapp 10 Milliarden Dollar, ein Plus von 13 Prozent.
Für den Nasdaq100 Verlierer bleibt damit ein Widerspruch. Das KI-Geschäft wächst stark, das Gesamtwachstum lässt trotzdem nach. Anleger lesen daraus, dass die neuen Produkte vorerst nur ausgleichen, was im klassischen Geschäft an Schwung fehlt. Dazu kommt die Sorge der vergangenen Wochen, KI-Agenten könnten klassische Unternehmenssoftware teilweise ersetzen. Die Workday Aktie liegt nach dem Rücksetzer weit unter ihrem Hoch der vergangenen zwölf Monate.
Häufige Fragen zur Workday Aktie
Warum ist die Workday Aktie vorbörslich Nasdaq100 Verlierer?
Workday stellt für das vierte Quartal ein Abo-Wachstum von nur noch rund 10 Prozent in Aussicht, nach 12,8 Prozent im dritten Quartal. Die Aktie fällt am 25. November 2026 vorbörslich um 9,34 Prozent.
Waren die Quartalszahlen von Workday schlecht?
Nein. Umsatz und bereinigter Gewinn je Aktie lagen über den Erwartungen, die Jahresprognose wurde angehoben.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Workday Aktie?
Die ISIN lautet US98138H1014, die WKN A1J39P. An der Nasdaq wird die Aktie unter WDAY gehandelt, in Deutschland unter W7D.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.