Workday verkauft Software für Personalwesen und Finanzen im Abonnement. Im dritten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 11,2 Prozent auf 2,705 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,82 Dollar über den erwarteten 2,75 Dollar. Die Abo-Erlöse, die wichtigste Kennzahl, wuchsen um 12,8 Prozent.

Der Haken steckt im Ausblick. Für das laufende vierte Quartal stellt Workday Abo-Erlöse von rund 2,6 Milliarden Dollar in Aussicht. Das entspricht einem Wachstum von nur noch etwa 10 Prozent. Bei einem Softwarekonzern, der nach seinem Wachstum bewertet wird, wiegt eine solche Verlangsamung schwerer als ein gutes abgelaufenes Quartal.