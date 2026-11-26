Workday verkauft Software für Personalwesen und Finanzen im Abonnement. Im dritten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 11,2 Prozent auf 2,705 Milliarden Dollar, die Abo-Erlöse wuchsen um 12,8 Prozent. Für das laufende Quartal stellt das Management Abo-Erlöse von rund 2,6 Milliarden Dollar in Aussicht. Das wäre ein Plus von nur noch etwa 10 Prozent.

Bei Softwarekonzernen, die nach ihrem Wachstum bewertet werden, wiegt eine solche Verlangsamung schwerer als ein gutes abgelaufenes Quartal.