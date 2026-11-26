Bessere Zahlen als erwartet, eine höhere Jahresprognose, ein Rekord im KI-Geschäft: Bei der Workday Aktie reichte das am Mittwoch zunächst nicht. Vor Handelsbeginn lag das Papier 9,3 Prozent im Minus bei 162,49 Dollar, nach einem Schlusskurs von 179,23 Dollar am Dienstag. Im regulären Handel holte die Aktie den Rückstand nach den vorliegenden Daten wieder auf. Wie sie genau schloss, darüber gehen die Quellen auseinander.
Workday Aktie: KI-Neugeschäft verdreifacht, Wachstum bremst – warum Anleger vorbörslich 9 Prozent abzogen
Workday übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen und hebt die Jahresprognose an. Trotzdem fiel die Workday Aktie am Mittwoch vorbörslich um mehr als 9 Prozent. Der Grund ist ein Abo-Wachstum, das im laufenden Quartal auf rund 10 Prozent sinken soll.
Der Haken
Das Wachstum verliert an Tempo
Workday verkauft Software für Personalwesen und Finanzen im Abonnement. Im dritten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 11,2 Prozent auf 2,705 Milliarden Dollar, die Abo-Erlöse wuchsen um 12,8 Prozent. Für das laufende Quartal stellt das Management Abo-Erlöse von rund 2,6 Milliarden Dollar in Aussicht. Das wäre ein Plus von nur noch etwa 10 Prozent.
Bei Softwarekonzernen, die nach ihrem Wachstum bewertet werden, wiegt eine solche Verlangsamung schwerer als ein gutes abgelaufenes Quartal.
Die Gegenrechnung
KI bringt Verträge, aber noch keinen Schub
Das Management hatte durchaus Gutes zu berichten. Die KI-Produkte brachten im Quartal knapp 150 Millionen Dollar an neuem jährlichem Vertragswert, mehr als dreimal so viel wie ein Jahr zuvor. Für das Gesamtjahr erwartet Workday nun Abo-Erlöse von knapp 10 Milliarden Dollar, ein Plus von 13 Prozent.
Anleger lesen daraus einen Widerspruch: Das KI-Geschäft wächst stark, das Gesamtwachstum lässt trotzdem nach. Dazu kommt die Sorge, KI-Agenten könnten klassische Unternehmenssoftware teilweise ersetzen. Sie belastet die gesamte Branche seit Wochen.
Bei der Workday Aktie bezahlt der Markt Tempo, nicht Rückblick. Solange KI das Wachstum nur stabilisiert statt beschleunigt, bleibt die Skepsis.
Häufige Fragen zur Workday Aktie
Warum fiel die Workday Aktie vorbörslich?
Workday stellt für das vierte Quartal ein Abo-Wachstum von nur rund 10 Prozent in Aussicht, nach 12,8 Prozent im dritten Quartal.
Waren die Quartalszahlen schlecht?
Nein. Umsatz und bereinigter Gewinn je Aktie lagen über den Erwartungen.
Wie groß ist das KI-Geschäft?
Der neue jährliche Vertragswert aus KI-Produkten lag bei knapp 150 Millionen Dollar.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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