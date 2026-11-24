Rückenwind für den Datenspezialisten: Die Wolters Kluwer-Aktie (ISIN: NL0000395903, WKN: A0J2R1, Handelssymbol: WKL, US-Handelssymbol: WTKWY) ist am Dienstag AEX Gewinner. Im Amsterdamer Handel steigt die Aktie 1,38 Prozent auf 85,04 Euro (Stand 14:47 Uhr). Während Chipwerte fallen, wechseln Anleger in defensivere Titel. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Wolters Kluwer-Aktie AEX Gewinner: Plus 1,4 Prozent – Cloud-Wachstum gegen die KI-Angst
Die Wolters Kluwer-Aktie ist AEX Gewinner: plus 1,38 Prozent auf 85,04 Euro. Warum Anleger den Informationsdienstleister kaufen und was die Neunmonatszahlen sagen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Wolters Kluwer-Aktie: Zuflucht vor der Chip-Schwäche
Die Wolters Kluwer-Aktie gehört zu den Werten, die von der Rotation aus KI-nahen Titeln profitieren.
Einen konkreten Anlass für das Plus gibt es nicht. Wolters Kluwer liefert Software und Fachinformationen für Gesundheit, Steuern, Recht und Finanzen. Wenn Anleger Technologiewerte verkaufen, suchen sie oft Unternehmen mit planbarem Geschäft. Zuletzt war die Aktie selbst unter Druck, weil Anleger fürchteten, KI könne Informationsanbieter ersetzen.
Rotation
Anleger schichten aus Chipwerten in solide Wachstumsaktien um.
Wiederkehrende Umsätze
85 Prozent des Umsatzes sind wiederkehrend. Das macht die Erlöse planbar.
Aktienrückkauf
Das Unternehmen kauft 2026 Aktien für bis zu 500 Millionen Euro zurück.
Zahlen und Ausblick
Neun Monate: Cloud wächst zweistellig
In den ersten neun Monaten 2026 wuchs der Umsatz organisch um 6 Prozent, das Jahresziel wurde bestätigt. Wiederkehrende Cloud-Software, die 24 Prozent des Umsatzes ausmacht, legte um 15 Prozent zu. Der Rückgang im Printgeschäft bremste das Konzernwachstum um einen Prozentpunkt. Der bereinigte operative Gewinn stieg währungsbereinigt um 10 Prozent.
Häufige Fragen zur Wolters Kluwer-Aktie
Warum ist die Wolters Kluwer-Aktie heute AEX Gewinner?
Anleger wechseln aus Chipwerten in defensivere Titel. Eine eigene Meldung gibt es nicht.
Wie stark steigt die Wolters Kluwer-Aktie?
Um 1,38 Prozent auf 85,04 Euro (Stand 14:47 Uhr, Amsterdam).
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Wolters Kluwer-Aktie?
ISIN NL0000395903, WKN A0J2R1, Handelssymbol WKL, US-Handelssymbol WTKWY.
Wie lief das Geschäft zuletzt?
Organisches Umsatzwachstum von 6 Prozent in den ersten neun Monaten, Jahresziele bestätigt.
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