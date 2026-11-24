Warum ist die Wolters Kluwer-Aktie heute AEX Gewinner?

Anleger wechseln aus Chipwerten in defensivere Titel. Eine eigene Meldung gibt es nicht.

Wie stark steigt die Wolters Kluwer-Aktie?

Um 1,38 Prozent auf 85,04 Euro (Stand 14:47 Uhr, Amsterdam).

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Wolters Kluwer-Aktie?

ISIN NL0000395903, WKN A0J2R1, Handelssymbol WKL, US-Handelssymbol WTKWY.

Wie lief das Geschäft zuletzt?

Organisches Umsatzwachstum von 6 Prozent in den ersten neun Monaten, Jahresziele bestätigt.