Rückenwind nach unruhigen Wochen: J.P.-Morgan-Analyst Craig McDowell bleibt für die Wise-Aktie bei „Overweight“ und hebt das Kursziel minimal von 17,70 auf 17,80 US-Dollar an. Zum Schlusskurs von 11,23 US-Dollar vom Freitag entspricht das einem Potenzial von rund 59 Prozent. Der Spezialist für günstige Auslandsüberweisungen hatte gerade seine Halbjahreszahlen vorgelegt.
Wise-Aktie: J.P.-Morgan-Analyst Craig McDowell bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 17,80 Dollar verspricht fast 60 Prozent
J.P.-Morgan-Analyst Craig McDowell bleibt nach den Halbjahreszahlen bei „Overweight“ für die Wise-Aktie und hebt das Kursziel minimal von 17,70 auf 17,80 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 11,23 US-Dollar sind das rund 59 Prozent Potenzial.
Steckbrief
- Unternehmen
- Wise Group plc
- Handelssymbol
- WSE (Nasdaq)
- Analyst
- Craig McDowell
- Bank
- J.P. Morgan
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 17,80 US-Dollar (zuvor 17,70 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
J.P. Morgan zur Wise-Aktie
Kursziel bestätigt – J.P. Morgan bleibt bullish
Craig McDowell gehört zu den Befürwortern der Wise-Aktie. Seine Einschätzung bestätigt er nun unmittelbar nach dem Halbjahresbericht.
Wise wird seit Mai 2026 auch an der Nasdaq gehandelt, nachdem das Unternehmen seine Hauptnotiz aus London in die USA verlagert hat. Die Aktie hat sich seither schwer getan und notiert deutlich unter ihren Hochs.
Die minimale Anhebung auf 17,80 US-Dollar zeigt: Die Aktienanalyse von J.P. Morgan sieht die Wachstumsstory intakt und hält die jüngste Schwäche für übertrieben.
Die Argumente von Craig McDowell
Diese Punkte stützen die Einschätzung von J.P.-Morgan-Analyst Craig McDowell:
Kräftiges Wachstum
Im ersten Geschäftshalbjahr stieg der Nettoumsatz um 22 Prozent, für das Gesamtjahr peilt Wise das obere Ende von 15 bis 20 Prozent an.
Wachsende Kundengelder
Die Guthaben auf Wise-Konten stiegen um 22 Prozent auf 32 Milliarden US-Dollar, die Zinserträge um 18 Prozent auf 238 Millionen US-Dollar.
Hohe Marge
Wise erwartet eine Vorsteuermarge um das obere Ende der Spanne von 20 bis 25 Prozent.
Preissenkungen als Strategie
Die Gebührenquote sank auf 0,49 Prozent – Wise nimmt weniger, um mehr Volumen zu gewinnen.
Gebührendruck verunsichert die Börse
Nach dem Update zum zweiten Quartal im Oktober war die Aktie um rund 9 Prozent gefallen. Der Grund: Trotz 22 Prozent Wachstum im Halbjahr stellte Wise für das Gesamtjahr nur das obere Ende der Spanne von 15 bis 20 Prozent in Aussicht.
Auch nach dem Kursrückgang ist Wise kein Schnäppchen: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 23 und damit deutlich über dem des Wettbewerbers Remitly.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analyst Craig McDowell. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 17,80 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Wise Group plc (WSE): Kaufen, Kursziel 17,80 USD.
- Quelle
- Empfehlung von J.P. Morgan (Analyst Craig McDowell). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:39 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:39 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan (Analyst Craig McDowell).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.