Wise-Aktie: J.P.-Morgan-Analyst Craig McDowell bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 17,80 Dollar verspricht fast 60 Prozent

Wise wird seit Mai 2026 auch an der Nasdaq gehandelt, nachdem das Unternehmen seine Hauptnotiz aus London in die USA verlagert hat. Die Aktie hat sich seither schwer getan und notiert deutlich unter ihren Hochs.

Die minimale Anhebung auf 17,80 US-Dollar zeigt: Die Aktienanalyse von J.P. Morgan sieht die Wachstumsstory intakt und hält die jüngste Schwäche für übertrieben.