Wise-Aktie: Canaccord-Analyst Tom Like bleibt bei „Buy“ – Kursziel 15,47 Dollar nach den Halbjahreszahlen

Die Aktie steht seit dem Wechsel der Hauptnotiz an die Nasdaq im Mai 2026 unter Druck. In London notierte sie zuletzt rund 23 Prozent unter ihrem Hoch vom April.

Die Aktienanalyse von Canaccord liegt mit 15,47 US-Dollar etwas vorsichtiger als J.P. Morgan mit 17,80 US-Dollar, sieht aber ebenfalls deutliches Aufwärtspotenzial.