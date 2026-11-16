Zweite Kaufempfehlung binnen eines Tages: Nach J.P. Morgan bestätigt auch Canaccord-Analyst Tom Like für die Wise-Aktie die Einstufung „Buy“. Das Kursziel liegt laut Ratingübersicht bei 15,47 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 11,23 US-Dollar vom Freitag sind das rund 38 Prozent Potenzial.
Wise-Aktie: Canaccord-Analyst Tom Like bleibt bei „Buy“ – Kursziel 15,47 Dollar nach den Halbjahreszahlen
Canaccord-Genuity-Analyst Tom Like bestätigt nach den Halbjahreszahlen die Kaufempfehlung für die Wise-Aktie. Das Kursziel liegt umgerechnet bei 15,47 US-Dollar – rund 38 Prozent über dem Schlusskurs von 11,23 US-Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- Wise Group plc
- Handelssymbol
- WSE (Nasdaq)
- Analyst
- Tom Like
- Bank
- Canaccord Genuity
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 15,47 US-Dollar
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Canaccord Genuity zur Wise-Aktie
Canaccord hält an Wise fest – trotz Gebührendebatte
Tom Like verfolgt Wise seit Jahren als Spezialist für Zahlungsdienstleister. Mit der Bestätigung reagiert er auf den aktuellen Halbjahresbericht.
Die Aktie steht seit dem Wechsel der Hauptnotiz an die Nasdaq im Mai 2026 unter Druck. In London notierte sie zuletzt rund 23 Prozent unter ihrem Hoch vom April.
Die Aktienanalyse von Canaccord liegt mit 15,47 US-Dollar etwas vorsichtiger als J.P. Morgan mit 17,80 US-Dollar, sieht aber ebenfalls deutliches Aufwärtspotenzial.
Die Argumente von Tom Like
Aus den Zahlen ergeben sich die zentralen Punkte für die Einschätzung von Canaccord-Analyst Tom Like:
Volumen statt Gebühr
Wise senkt bewusst die Preise: Die Gebührenquote fiel auf 0,49 Prozent nach 0,52 Prozent im Vorjahr – das soll Marktanteile bringen.
Stabile Prognose
Für das Geschäftsjahr erwartet Wise ein Nettoumsatzwachstum im oberen Bereich von 15 bis 20 Prozent.
Zinsen als Ertragsquelle
Die Kundengelder wuchsen auf 32 Milliarden US-Dollar und brachten 238 Millionen US-Dollar Zinserträge.
US-Notiz
Die Nasdaq-Notierung soll Wise einen größeren Investorenkreis erschließen.
Wachstum mit Preis
Das Wachstum hat sich zuletzt verlangsamt: Im Septemberquartal stieg der Nettoumsatz um 21 Prozent nach 25 Prozent im Juniquartal. Für Anleger ist das der zentrale Streitpunkt.
Gleichzeitig bleibt Wise hochprofitabel. Das Management stellt eine Vorsteuermarge um das obere Ende der Zielspanne von 20 bis 25 Prozent in Aussicht.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Canaccord Genuity LLC, Analyst Tom Like. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 15,47 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: canaccordgenuity.bluematrix.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Wise Group plc (WSE): Kaufen, Kursziel 15,47 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Canaccord Genuity (Analyst Tom Like). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:40 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:40 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Canaccord Genuity (Analyst Tom Like).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.