Großer Sprung beim Ziel, gleiche Einstufung: Barclays-Analyst Seth Sigman bleibt bei „Equal Weight“ für die Williams-Sonoma-Aktie und hebt das Kursziel von 190 auf 240 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 252,05 US-Dollar am 16. November liegt das neue Ziel aber noch rund 5 Prozent darunter.
Williams-Sonoma-Aktie: Barclays hebt das Ziel kräftig – bleibt aber unter dem Kurs
Barclays-Analyst Seth Sigman erhöht das Kursziel für die Williams-Sonoma-Aktie von 190 auf 240 US-Dollar. Bei „Equal Weight“ bleibt er, denn der Kurs liegt noch darüber.
Steckbrief
- Unternehmen
- Williams-Sonoma, Inc.
- Handelssymbol
- WSM (NYSE)
- Analyst
- Seth Sigman
- Bank
- Barclays
- Rating
- Equal Weight (bestätigt, Ziel erhöht)
- Kursziel
- 240 US-Dollar (zuvor 190 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Barclays zur Williams-Sonoma-Aktie
Ziel angehoben – Sigman bleibt neutral
Seth Sigman zieht sein Kursziel deutlich nach oben, ohne die Einstufung zu ändern.
Williams-Sonoma verkauft unter Marken wie Pottery Barn, West Elm und Williams Sonoma Möbel, Küchenausstattung und Wohnaccessoires.
Barclays hatte die Aktie im Mai 2025 von „Underweight“ auf „Equal Weight“ hochgestuft. Seitdem hob die Bank das Ziel mehrfach an.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analyst Seth Sigman zu lesen ist:
Deutlich höheres Ziel
Das Kursziel steigt um 50 auf 240 US-Dollar.
Ziel unter Kurs
Trotz der Anhebung liegt das Ziel unter dem Schlusskurs vom 16. November.
Neutrale Einstufung
Barclays sieht die Aktie im Rahmen anderer Einzelhändler.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Vorsicht bei großen Anschaffungen
Barclays hatte in früheren Studien auf die schwache Nachfrage nach großen Anschaffungen wie Möbeln verwiesen.
Andere Häuser wie Telsey sehen die Aktie positiver.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Capital Inc., Analyst Seth Sigman. Die Bestätigung mit Kurszielanhebung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Equal Weight“ und das Kursziel von 240 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Williams-Sonoma, Inc. (WSM): Halten, Kursziel 240,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Seth Sigman, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:39 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:39 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Seth Sigman, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.