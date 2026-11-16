Ziel angehoben, Kurs noch höher: Barclays-Analyst Seth Sigman bleibt bei „Equal Weight“ für die Williams-Sonoma-Aktie und hebt das Kursziel deutlich von 190 auf 240 US-Dollar an. Das neue Ziel liegt dennoch rund 5 Prozent unter dem Kurs von 253,97 US-Dollar laut Ratingübersicht. Williams-Sonoma betreibt die Einrichtungsmarken Pottery Barn, West Elm und Williams Sonoma.
Williams-Sonoma-Aktie: Barclays-Analyst Seth Sigman bleibt bei „Equal Weight“ – Kursziel springt auf 240 Dollar, liegt aber unter dem Kurs
Barclays-Analyst Seth Sigman bleibt bei „Equal Weight“ für die Williams-Sonoma-Aktie und hebt das Kursziel kräftig von 190 auf 240 US-Dollar. Das liegt aber rund 5 Prozent unter dem Kurs von 253,97 US-Dollar. Der Möbelhändler hat die Erwartungen zuletzt mehrfach übertroffen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Williams-Sonoma, Inc.
- Handelssymbol
- WSM (NYSE)
- Analyst
- Seth Sigman
- Bank
- Barclays
- Rating
- Equal Weight (bestätigt)
- Kursziel
- 240 US-Dollar (zuvor 190 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Barclays zur Williams-Sonoma-Aktie
Vom Skeptiker zum Beobachter – Sigman zieht nach
Seth Sigman war lange vorsichtig: Im Mai 2025 hob er die Einstufung von „Underweight“ auf „Equal Weight“ an, im März 2026 lag sein Kursziel bei 186 US-Dollar.
Mit dem Sprung auf 240 US-Dollar vollzieht die Aktienanalyse von Barclays den starken Kursanstieg teilweise nach. Für eine Kaufempfehlung reicht es aber nicht.
Sigman hatte bei der Übernahme der Coverage vor allem Bedenken wegen einer nachlassenden Nachfrage in der Einrichtungsbranche geäußert.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analyst Seth Sigman zu lesen ist:
Starke Marke
Williams-Sonoma gilt als einer der profitabelsten Einrichtungshändler der USA.
Margen über Plan
Das Unternehmen hat die Erwartungen bei der Marge zuletzt mehrfach übertroffen.
Hohe Bewertung
Die Aktie notiert inzwischen über dem neuen Kursziel von Barclays.
Abhängig vom Immobilienmarkt
Möbel und Wohnaccessoires werden vor allem nach Umzügen gekauft. Ein schwacher Häusermarkt bremst daher die Nachfrage.
Zudem belasten Zölle auf importierte Möbel die Branche.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Capital Inc., Analyst Seth Sigman. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Equal Weight“ und das Kursziel von 240 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: home.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Williams-Sonoma, Inc. (WSM): Halten, Kursziel 240,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Seth Sigman, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:11 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:11 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Seth Sigman, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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