Gregor Koppensteiner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Wienerberger AG (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wiener Börse-Symbol: WIE) unter die Lupe.
Wienerberger Aktie: Umbau statt Anbau
Der Fokus liegt vorerst auf zusätzlichen Einsparungen und Schuldenabbau
wienerberger erreiche im Q3 das obere Ende der zuvor angekündigten Bandbreite und bestätige die gesenkte Jahresprognose. Eine breite Markterholung bleibe weiterhin aus. Der Fokus liege vorerst auf zusätzlichen Einsparungen und Schuldenabbau.
Bereits Anfang Oktober habe wienerberger in einem Trading Statement für das Q3 einen Umsatz von EUR 1,2 bis 1,3 Mrd. und ein operatives EBITDA von EUR 170 bis 180 Mio. in Aussicht gestellt und die Jahresprognose gesenkt. Die heute Morgen veröffentlichten Ergebnisse lägen jeweils am oberen Ende dieser Bandbreiten. Der Umsatz sei auf Jahressicht um 8% auf EUR 1,26 Mrd. gestiegen und habe damit praktisch auf Höhe der erwarteten EUR 1,27 Mrd. gelegen. Getragen worden sei das Wachstum von Akquisitionen, insbesondere von Italcer. Preiserhöhungen von rund 6% hätten den konzernweiten Volumenrückgang von ebenfalls 6% ausgeglichen. Die erhoffte saisonale Belebung nach dem Sommer sei schwach ausgefallen. Vor allem der Wohnungsneubau in Großbritannien und Nordamerika habe weiter unter Druck gestanden. Eine grundsätzliche Aufhellung des Marktumfelds sei somit noch nicht erkennbar.
Das operative EBITDA sei auf Jahressicht um 11% auf EUR 180 Mio. gesunken, habe den angepassten EBITDA-Konsens von EUR 174 Mio. jedoch leicht übertroffen. Damit sei zugleich das obere Ende der im Oktober angekündigten Bandbreite erreicht worden. Die operative EBITDA-Marge sei von 17,3% auf 14,2% zurückgegangen. Neben der geringeren Werksauslastung hätten höhere Energie-, Rohstoff- und Logistikkosten belastet. Die Kosteninflation von rund 8% habe durch die Preisanhebungen nicht vollständig kompensiert werden können. Regional sei der Ergebnisrückgang in Nordamerika mit 20% am stärksten ausgefallen. Osteuropa sei vergleichsweise stabil geblieben und könnte sich als neues, margenträchtiges Geschäft etablieren, wenngleich auch hier ein Rückgang im aktuellen Quartal zu verzeichnen gewesen sei.
Ausblick: Die im Oktober gesenkte Prognose für das operative EBITDA 2026 von EUR 640 bis 650 Mio. sei bestätigt worden und liege im Rahmen des aktualisierten Konsenses von rund EUR 644 Mio. Neue Impulse liefere die strategische Überprüfung: Zusätzlich zu den Maßnahmen des Programms „Fit for Growth” sollten ab 2027 schrittweise weitere Maßnahmen wirken und ab 2029 einen wiederkehrenden jährlichen EBITDA-Beitrag von EUR 140 Mio. liefern. Der Fokus liege dabei auf den Bereichen Einkauf, operative Effizienz und Verwaltungskosten. Zugleich pausiere wienerberger M&A-Aktivitäten, begrenze Investitionen und prüfe gezielte Veräußerungen sowie die Dividendenpolitik. Die Nettoverschuldung solle von EUR 2,4 Mrd. Ende September auf rund EUR 2,2 Mrd. zum Jahresende sinken. Damit stünden vorerst interne Verbesserungen und Bilanzdisziplin im Vordergrund statt einer raschen Markterholung. Am 4. März 2027 werde man gemeinsam mit dem Ausblick für 2027 weitere Details zur strategischen Überprüfung bekannt geben.
Die letzte Empfehlung der RBI zur wienerberger-Aktie habe "kaufen" gelautet, so Gregor Koppensteiner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.11.2026)
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Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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