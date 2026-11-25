Der Handelstag begann mit einem Schock am Edelmetallmarkt. Gold fiel auf 3.476 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit 14 Monaten, Silber rutschte unter 39 Dollar. Im Tagesverlauf kehrten die Käufer zurück: Gold erholte sich in Richtung 3.500 Dollar, Silber auf rund 41 Dollar. Für Wheaton, dessen Erlöse direkt an beiden Metallen hängen, war das das Signal zur Gegenbewegung. Der Materialsektor führte den Index an, der 0,64 Prozent höher schloss.