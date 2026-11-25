Wenn ein Schwergewicht mehr als sieben Dollar an einem Tag gewinnt, bewegt das den ganzen Markt: Die Wheaton Precious Metals Aktie (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Handelssymbol Toronto: WPM, deutsches Handelssymbol: SII, US-Handelssymbol: WPM) gehört mit einem Plus von 4,60 Prozent zu den S&P/TSX Composite Gewinnern am Mittwoch. Der Kurs steigt um 7,66 Dollar auf 174,13 kanadische Dollar.
Wheaton Precious Metals Aktie: S&P/TSX Composite Gewinner – Streaming-Riese gewinnt 4,6 Prozent und zieht den Index mit
Die Wheaton Precious Metals Aktie steigt in Toronto um 4,60 Prozent auf 174,13 kanadische Dollar und zählt zu den S&P/TSX Composite Gewinnern des Tages. Als Schwergewicht im Rohstoffsektor half der Edelmetall-Finanzierer, den Index ins Plus zu drehen. Zuletzt wuchs der Umsatz um 62 Prozent.
Die Gründe für den Kursgewinn
Gold und Silber drehen: was den S&P/TSX Composite Gewinner antreibt
Der Handelstag begann mit einem Schock am Edelmetallmarkt. Gold fiel auf 3.476 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit 14 Monaten, Silber rutschte unter 39 Dollar. Im Tagesverlauf kehrten die Käufer zurück: Gold erholte sich in Richtung 3.500 Dollar, Silber auf rund 41 Dollar. Für Wheaton, dessen Erlöse direkt an beiden Metallen hängen, war das das Signal zur Gegenbewegung. Der Materialsektor führte den Index an, der 0,64 Prozent höher schloss.
Schwergewicht im Index
Wheaton zählt zu den größten Rohstoffwerten Kanadas. Sein Kursgewinn trug spürbar zur Wende des Index bei.
Hohe Margen
Das Unternehmen kauft Metall zu vorab festgelegten Preisen von Minenbetreibern und trägt keine Betriebskosten.
Starkes Quartal
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 62 Prozent auf 772 Millionen US-Dollar.
Einordnung
Das Streaming-Modell federt ab, schützt aber nicht
Wheaton betreibt selbst keine Minen. Der Konzern finanziert Bergbauprojekte und erhält dafür über Jahrzehnte einen Teil der Produktion zu festen, niedrigen Preisen. Das hält die Kosten stabil und macht das Geschäft berechenbarer als das eines Minenbetreibers. Für 2026 peilt Wheaton 860.000 bis 940.000 Goldäquivalent-Unzen an. Am Metallpreis kommt aber auch dieses Modell nicht vorbei: Gold hat seit Jahresbeginn fast 19 Prozent verloren.
Häufige Fragen zur Wheaton Precious Metals Aktie
Warum ist die Wheaton Precious Metals Aktie S&P/TSX Composite Gewinner?
Die Aktie stieg um 4,60 Prozent auf 174,13 kanadische Dollar. Auslöser war die Erholung von Gold und Silber im Tagesverlauf.
Was ist Streaming?
Wheaton finanziert Minen und erhält dafür einen Teil der Produktion zu vorab festgelegten Preisen.
Wie liefen die jüngsten Zahlen?
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 62 Prozent auf 772 Millionen US-Dollar, der Gewinn je Aktie lag bei 0,90 Dollar.
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