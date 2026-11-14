Platz zehn im Ranking, aber eine Woche mit klarer Botschaft: Die Western-Digital-Aktie ist mit einem Plus von 12,08 Prozent einer der Nasdaq100 Gewinner der Woche. Wie Seagate profitierte der Festplattenhersteller aus San Jose von der Rückkehr der Anleger in die KI-Lieferkette. Unsere Wochenanalyse zeigt, warum der Wochengewinner nach dem Ausverkauf so gefragt war.
Western-Digital-Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche: Der Festplatten-Riese im Sog der KI-Erholung – plus 12,1 Prozent
Die Western-Digital-Aktie komplettiert die Top 10 der Nasdaq100 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 12,08 Prozent profitierte der Festplattenhersteller wie Seagate von der Erholung der Speicherwerte und den starken CoreWeave-Zahlen. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe und die Risiken.
Wochenanalyse
Zwei Schübe für den Festplatten-Riesen
Montag – die Erholung. Speicher- und Festplattenwerte erholten sich kräftig vom Ausverkauf nach den Zwischenwahlen. Western Digital stieg wie Seagate um rund 11 Prozent.
Mittwoch – der CoreWeave-Schub. Die starken Zahlen des KI-Cloudanbieters beruhigten die Sorgen um die KI-Investitionen. Die Western-Digital-Aktie legte je nach Quelle um 6,8 bis 8 Prozent zu. Zuvor hatte sie wie Micron und Seagate binnen eines Monats mehr als 20 Prozent verloren.
Donnerstag und Freitag – Gegenwind. Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang und Gewinnmitnahmen bremsten den Wochengewinner, das Wochenplus blieb aber zweistellig.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum Western Digital vom KI-Boom profitiert
Speicher für KI-Daten
KI-Rechenzentren speichern enorme Datenmengen, große Festplatten sind dafür am günstigsten.
Duopol
Western Digital und Seagate teilen sich den Markt für große Festplatten weitgehend auf.
Kapazitätsdisziplin
Statt neue Werke zu bauen, setzen die Hersteller auf Produkte mit höherer Speicherdichte und besserer Marge.
Investitionen laufen weiter
CoreWeave bestätigte mit seinen Zahlen, dass die KI-Ausgaben nicht stocken.
Western Digital gehört zu den großen Gewinnern des KI-Booms: Gemeinsam mit Seagate liegt die Aktie seit Jahresbeginn je nach Stand rund 110 bis 150 Prozent im Plus. Zuletzt sorgten auch Entwicklungen beim chinesischen Speicherhersteller ChangXin Memory für Vorsicht in der Branche. Nächster Termin: Dell, ein wichtiger Abnehmer von Speicher für KI-Cluster, legt am 24. November Zahlen vor.
Häufige Fragen zur Western-Digital-Aktie
Warum ist die Western-Digital-Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Speicherwerte erholten sich vom Ausverkauf, die CoreWeave-Zahlen gaben zusätzlichen Schub. Die Aktie stieg vom 9. bis 13. November nach unserer Berechnung um 12,08 Prozent.
Was unterscheidet Western Digital von Sandisk?
Western Digital hat das Flash-Geschäft als Sandisk abgespalten und konzentriert sich auf Festplatten.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.