Western-Digital-Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche: Der Festplatten-Riese im Sog der KI-Erholung – plus 12,1 Prozent

Montag – die Erholung. Speicher- und Festplattenwerte erholten sich kräftig vom Ausverkauf nach den Zwischenwahlen. Western Digital stieg wie Seagate um rund 11 Prozent.

Mittwoch – der CoreWeave-Schub. Die starken Zahlen des KI-Cloudanbieters beruhigten die Sorgen um die KI-Investitionen. Die Western-Digital-Aktie legte je nach Quelle um 6,8 bis 8 Prozent zu. Zuvor hatte sie wie Micron und Seagate binnen eines Monats mehr als 20 Prozent verloren.

Donnerstag und Freitag – Gegenwind. Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang und Gewinnmitnahmen bremsten den Wochengewinner, das Wochenplus blieb aber zweistellig.