Der Energieteil des Long-Term Outlooks mit Datenstand August 2026 verknüpfe den Konflikt zwischen den USA und dem Iran mit höheren Öl- und Gaspreisen und hebe die Abhängigkeit Europas und Asiens von Energieimporten hervor. Dabei unterscheide der Bericht zwischen LNG-Angebot und gesamtem Gasverbrauch: Der Ausfall katarischer LNG-Lieferungen habe nach damaliger Einschätzung rund 20,0 Prozent des weltweiten LNG-Angebots, aber etwa 3,0 Prozent des gesamten Gasverbrauchs entsprochen. LNG sei demnach eine wichtige flexible Bezugsquelle, auch wenn der Großteil des Gases über Pipelines transportiert werde. Störungen bei Energie, Agrargütern und deren Transport könnten zudem auf Vorleistungs- und Verbraucherpreise durchschlagen.