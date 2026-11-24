Die Eurozoneninflation lag im Oktober laut Eurostat bei 4,0 Prozent; die Energiepreise stiegen binnen Jahresfrist um 21,0 Prozent, so Aegon Asset Management (Aegon AM).
Wenn die Weltwirtschaft in Blöcke zerfällt: Wie ein Kriegsszenario Wachstum und Preise trifft
Energiepreise machen den geopolitischen Übertragungskanal sichtbar
Energiepreise machen den geopolitischen Übertragungskanal sichtbar
Der Energieteil des Long-Term Outlooks mit Datenstand August 2026 verknüpfe den Konflikt zwischen den USA und dem Iran mit höheren Öl- und Gaspreisen und hebe die Abhängigkeit Europas und Asiens von Energieimporten hervor. Dabei unterscheide der Bericht zwischen LNG-Angebot und gesamtem Gasverbrauch: Der Ausfall katarischer LNG-Lieferungen habe nach damaliger Einschätzung rund 20,0 Prozent des weltweiten LNG-Angebots, aber etwa 3,0 Prozent des gesamten Gasverbrauchs entsprochen. LNG sei demnach eine wichtige flexible Bezugsquelle, auch wenn der Großteil des Gases über Pipelines transportiert werde. Störungen bei Energie, Agrargütern und deren Transport könnten zudem auf Vorleistungs- und Verbraucherpreise durchschlagen.
Militärische Eskalation würde die wirtschaftliche Fragmentierung verschärfen
Das Szenario untersuche eine deutliche Ausweitung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine oder einen bewaffneten Konflikt um Taiwan. Eine solche Eskalation würde Lieferketten stören, das Wachstum belasten und die Inflation weiter antreiben. Zugleich würde sich die geopolitische Fragmentierung vertiefen: Die Weltwirtschaft zerfiele weiter in konkurrierende Blöcke, Sanktionen und Kapitalverkehrsbeschränkungen gewännen an Gewicht. Exportkontrollen und Unsicherheit über grenzüberschreitende Eigentumsrechte würden Handels-, Technologie- und Kapitalströme zusätzlich belasten.
Im Szenario würde der wirtschaftliche Schock über drei Kanäle wirken: Nachfrage, Angebot und Preise. Erstens würden Handelsstörungen und wachsende Unsicherheit Konsum und Investitionen bremsen. Zweitens würden weniger effiziente Lieferketten und Beschränkungen beim Austausch von Gütern, Technologie und Kapital die Wirtschaftsleistung schwächen. Drittens könnten Störungen bei Energie, Schifffahrt, Halbleitern und strategischen Vorprodukten die Kosten erhöhen. Zusätzliche Ausgaben für Verteidigung und widerstandsfähigere Lieferketten würden den Preisdruck verstärken, wenn die Kapazitäten knapp wären.
Notenbanken zwischen Inflation und Abschwung
Die Szenarioübersicht weise ein stark negatives Wachstum und stark steigende Inflation aus. Zugleich würden darin sowohl die Leitzinsen als auch die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen steigen. Ein Angebotsschock schwäche die Wirtschaft, schwäche den Inflationsdruck aber nicht automatisch. Den Zentralbanken bleibe daher weniger Spielraum, einen Abschwung mit Zinssenkungen abzufedern.
Aktien und Anleihen bieten weniger Ausgleich
Im Szenario "Fractured World at War" würden sich die Credit Spreads deutlich ausweiten, während die Aktienmärkte unter Druck gerieten. Europa wäre besonders empfindlich gegenüber einer Eskalation mit Russland; ein Konflikt um Taiwan hätte wegen der Rolle der Insel in der Halbleiterproduktion und Chinas Bedeutung für die globale Fertigung weitreichende Folgen. Zugleich könnte die übliche Diversifikation zwischen Aktien und Anleihen weniger verlässlich werden.
Verteidigung, Cybersicherheit und Energiesicherheit könnten sich in diesem Szenario relativ besser entwickeln - allerdings vor dem Hintergrund schwacher Märkte insgesamt.
Entscheidend sei nicht allein, dass Energie und Vorleistungen teurer würden. In diesem Szenario treffe der Kostenschock auf schwächere Nachfrage und geringere Investitionen. Anleger sollten deshalb prüfen, ob ihr Portfolio auch dann diversifiziert bleibe, wenn Aktien und Anleihen gleichzeitig unter Druck gerieten, so Jordy Hermanns, CFA, Portfolio Manager bei Aegon AM.
Stresstest, keine Basiserwartung
Das Szenario sei kein Basisausblick. Der Basisfall von Aegon AM gehe davon aus, dass ein offener Konflikt zwischen den großen Wirtschaftsblöcken vermieden werde. Zugleich gelte das Risiko einer Fehlkalkulation oder unbeabsichtigten Eskalation als hoch.
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