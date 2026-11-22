Seit die US-Notenbank die jahrelange Bilanzobergrenze aufgehoben hat, darf Wells Fargo wieder wachsen – und das sieht man in den Zahlen. Doch der Umsatz enttäuschte, und die Wells Fargo Aktie liegt auf zwölf Monate 4,6 Prozent im Minus. Am 20. November schloss sie bei 78,62 Dollar. Diese Wells Fargo Aktienanalyse zeigt, wo die Bank zulegt und was die Wells Fargo Aktie bremst.