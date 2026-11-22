Seit die US-Notenbank die jahrelange Bilanzobergrenze aufgehoben hat, darf Wells Fargo wieder wachsen – und das sieht man in den Zahlen. Doch der Umsatz enttäuschte, und die Wells Fargo Aktie liegt auf zwölf Monate 4,6 Prozent im Minus. Am 20. November schloss sie bei 78,62 Dollar. Diese Wells Fargo Aktienanalyse zeigt, wo die Bank zulegt und was die Wells Fargo Aktie bremst.
Wells Fargo Aktienanalyse: Gewinn je Aktie +13 Prozent, Kredite +11 Prozent, aber Umsatz verfehlt – zündet die befreite Bank jetzt den Turbo?
Wells Fargo verdiente im dritten Quartal 1,87 Dollar je Aktie und kaufte für 2,5 Milliarden Dollar eigene Aktien zurück. Der Umsatz blieb jedoch hinter den Erwartungen. Die Wells Fargo Aktie fiel am 20. November um 2,47 Prozent auf 78,62 Dollar. Die Aktienanalyse.
Steckbrief
- Unternehmen
- Wells Fargo & Company
- ISIN
- US9497461015
- WKN
- 857949
- Handelssymbol
- NWT (deutsche Börsen, in Euro)
- US-Handelssymbol
- WFC (NYSE)
- Branche
- Universalbank
- Sitz
- San Francisco
- Tagesspanne 20.11.2026
- 78,20 $ bis 81,87 $
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs NYSE
Die Zahlen
Wells Fargo Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Wells Fargo steigerte den Nettogewinn im dritten Quartal 2026 um 6 Prozent auf 5,95 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie kletterte um 13 Prozent auf 1,87 Dollar. Ohne einen einmaligen Steuervorteil von 170 Millionen Dollar wären es 1,81 Dollar gewesen. Der Umsatz stieg um 2 Prozent auf 21,87 Milliarden Dollar, erwartet worden waren rund 22,3 Milliarden Dollar.
Zinsüberschuss
Der Zinsüberschuss wuchs um 5 Prozent auf 12,52 Milliarden Dollar, lag aber leicht unter den Erwartungen.
Kredite
Die durchschnittlichen Kredite stiegen um 11 Prozent, die Neuvergabe von Autokrediten um 15 Prozent.
Kreditkarten
Wells Fargo gewann mehr als 660.000 neue Kreditkartenkonten.
Rückkäufe
Die Bank kaufte 28,6 Millionen eigene Aktien für 2,5 Milliarden Dollar zurück.
Wells Fargo: Gewinn je Aktie im dritten Quartal
$
Quelle: Wells Fargo, Mitteilung vom 13.10.2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Gewinn je Aktie
|Q3 2025
|1,66
|Q3 2026
|1,87
Für 2026 erwartet Wells Fargo einen Zinsüberschuss von rund 50 Milliarden Dollar, davon etwa 13 Milliarden Dollar im vierten Quartal.
Bewertung
Was die Wells Fargo Aktie einpreist
Mit einem KGV von 11,09 und einer Dividendenrendite von 2,42 Prozent ist die Wells Fargo Aktie günstig bewertet. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 215 Milliarden Euro. Der Markt wartet darauf, dass das Kreditwachstum nach dem Ende der Bilanzobergrenze stärker im Umsatz ankommt.
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