Wells Fargo verdiente im dritten Quartal 5,95 Milliarden Dollar, 6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Gewinn je Aktie stieg dank Aktienrückkäufen um 13 Prozent auf 1,87 Dollar und lag knapp über der Analystenschätzung von 1,85 Dollar. Im Quartal kaufte die Bank 28,6 Millionen eigene Aktien für 2,5 Milliarden Dollar zurück. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital erreichte 16,3 Prozent.

Weniger gut kam die Ertragsseite an. Die Gesamterträge stiegen nur um 2 Prozent auf 21,87 Milliarden Dollar und verfehlten die Erwartung von 22,31 Milliarden. Auch der Zinsüberschuss blieb mit 12,52 Milliarden Dollar trotz eines Zuwachses von 5 Prozent unter den Prognosen. Die Aktie gab nach der Zahlenvorlage um rund 1,3 Prozent nach.