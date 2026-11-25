Eine Bank, die wächst, ist erst einmal eine gute Nachricht. Bei Wells Fargo wachsen derzeit zwei Dinge gleichzeitig: das Kreditbuch und die Vorsorge für Ausfälle. Die durchschnittlichen Kredite lagen im dritten Quartal 2026 um 11 Prozent über dem Vorjahr und überschritten die Marke von einer Billion Dollar. Die Rückstellungen für Kreditverluste stiegen im selben Zeitraum um 51 Prozent. Für die Wells Fargo Aktie ist das die zentrale Frage dieses Herbstes: Ist das gesundes Wachstum oder der Beginn höherer Risiken?
Wells Fargo Aktie: Kredite plus 11 Prozent, Risikovorsorge plus 51 Prozent – wächst die Bank zu schnell?
Wells Fargo steigert Gewinn, Kredite und Einlagen deutlich. Gleichzeitig legt die Bank gut die Hälfte mehr für faule Kredite zurück als vor einem Jahr. Was die Zahlen über die Wells Fargo Aktie verraten.
Die Zahlen
Gewinn über, Erträge unter den Erwartungen
Wells Fargo verdiente im dritten Quartal 5,95 Milliarden Dollar, 6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Gewinn je Aktie stieg dank Aktienrückkäufen um 13 Prozent auf 1,87 Dollar und lag knapp über der Analystenschätzung von 1,85 Dollar. Im Quartal kaufte die Bank 28,6 Millionen eigene Aktien für 2,5 Milliarden Dollar zurück. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital erreichte 16,3 Prozent.
Weniger gut kam die Ertragsseite an. Die Gesamterträge stiegen nur um 2 Prozent auf 21,87 Milliarden Dollar und verfehlten die Erwartung von 22,31 Milliarden. Auch der Zinsüberschuss blieb mit 12,52 Milliarden Dollar trotz eines Zuwachses von 5 Prozent unter den Prognosen. Die Aktie gab nach der Zahlenvorlage um rund 1,3 Prozent nach.
Das Wachstum
660.000 neue Kreditkarten, 15 Prozent mehr Autokredite
Vorstandschef Charlie Scharf sprach von Wachstum auf breiter Front. Im Quartal eröffnete die Bank mehr als 660.000 neue Kreditkartenkonten, das Neugeschäft mit Autokrediten legte um 15 Prozent zu. Die durchschnittlichen Einlagen stiegen um 11 Prozent auf 1,48 Billionen Dollar. Zugleich sanken die Kosten leicht auf 13,74 Milliarden Dollar, unter anderem durch Stellenabbau.
Mit dem Kreditbuch wächst die Vorsorge. 1,03 Milliarden Dollar legte Wells Fargo für mögliche Ausfälle zurück, nach 681 Millionen im Vorjahr. Ein Teil davon ist die natürliche Folge eines größeren Geschäfts. Ob mehr dahintersteckt, zeigt sich erst, wenn die neuen Kredite einige Quartale alt sind. Für das Gesamtjahr bestätigte das Management seine Ziele: rund 50 Milliarden Dollar Zinsüberschuss und etwa 55,7 Milliarden Dollar Kosten.
Wells Fargo holt Wachstum nach. Die Wells Fargo Aktie wird daran gemessen, ob die neuen Kredite auch dann gut aussehen, wenn die Konjunktur schlechter läuft.
Häufige Fragen zur Wells Fargo Aktie
Wie viel hat Wells Fargo im dritten Quartal 2026 verdient?
5,95 Milliarden Dollar oder 1,87 Dollar je Aktie.
Warum ist die Risikovorsorge gestiegen?
Die Bank legte 1,03 Milliarden Dollar für mögliche Kreditausfälle zurück, 51 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Kreditvolumen wuchs im selben Zeitraum um 11 Prozent.
Welche Prognose gibt Wells Fargo?
Für 2026 einen Zinsüberschuss von rund 50 Milliarden Dollar, davon etwa 13 Milliarden im vierten Quartal.
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