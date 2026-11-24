Weir-Aktie FTSE Verlierer: Bergbauzulieferer gerät mit den Kupferpreisen unter Druck

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 14:12 1 Min.

Die Weir-Aktie verliert am Dienstagmittag fast 4 Prozent. Als Ausrüster der Minenindustrie hängt Weir an den Investitionen der Kupfer- und Goldförderer – und die geraten gerade unter Druck.

Die Weir-Aktie (ISIN: GB0009465807, Symbol: WEIR, WKN und US-Symbol vor Freigabe zu prüfen) zählt am Dienstagmittag zu den FTSE Verlierern: Der Kurs sinkt um rund 3,8 Prozent auf 25,60 Euro. WEIR WEIR — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr WEIR — — — Weir-Aktie am Mittag -3,76 % Kurs in Euro 25,60 € Auftragseingang im dritten Quartal +8 % Quelle : comdirect 24.11.2026; Weir Q3-Update 04.11.2026 FTSE Verlierer Warum die Weir-Aktie nachgibt Eine neue Unternehmensmeldung von Weir liegt am Dienstag nicht vor. Wahrscheinlicher Hintergrund ist die Schwäche der Metallmärkte: Kupfer fiel nach Marktberichten um rund 3,3 Prozent, und Weir verdient sein Geld mit Pumpen, Verschleißteilen und Ausrüstung für Minen. Sinkende Metallpreise können Investitionsentscheidungen der Förderer dämpfen. Die Lage nach den Q3-Zahlen Am 4. November hatte Weir ein Quartalsupdate vorgelegt: Der Auftragseingang stieg um 8 Prozent, organisch um 5 Prozent. Das Geschäft mit ESCO-Erstausrüstung ging jedoch um 24 bis 26 Prozent zurück, die Aktie gab damals um rund 7 bis 9 Prozent nach. 01 Verschuldung Die Nettoverschuldung liegt zum Jahresende über dem angestrebten Rahmen. 02 Regionen Risiken nennt das Unternehmen im Nahen Osten und in Chile. 03 Leerverkäufer Die Short-Quote liegt bei rund 10,6 Prozent. Gegenargument Der Auftragseingang wächst weiter, und nach einer Sektorbewegung kann sich der Kurs rasch fangen. Belastend bleiben Erstausrüstungsgeschäft und Verschuldung. Häufige Fragen zur Weir-Aktie Warum ist die Weir-Aktie FTSE Verlierer? Sektorschwäche bei Bergbauwerten; eine eigene Meldung gibt es nicht. Was sind die größten Risiken? Erstausrüstung, Verschuldung und Regionalrisiken. Fazit Die Weir-Aktie folgt am Mittag dem Bergbausektor nach unten. Die Q3-Zahlen vom 4. November bleiben der wichtigste unternehmensspezifische Maßstab.

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