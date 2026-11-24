Der Bundestag soll den Haushalt 2027 am Freitag, 27. November, beschließen, und er sichert der Bundeswehr so viel Geld zu wie seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr: Die Verteidigungsausgaben liegen bei fast 140 Milliarden Euro (dpa/ZDFheute, 24.11.2026). Für Anleger ist das ein Signal für die Auftragsbücher von Rheinmetall, Hensoldt, Renk und Zulieferern, aber auch für die Neuverschuldung des Bundes.
Wehretat 2027: Fast 140 Milliarden Euro für die Bundeswehr – Rekord seit dem Kalten Krieg, wer profitiert an der Börse?
Der Bundestag beschließt am Freitag den Haushalt 2027 mit fast 140 Milliarden Euro für Verteidigung. Was hinter der Zahl steckt, welche Rolle Sondertopf, Drohnenprojekte und Neuverschuldung spielen und was das für Rheinmetall Aktie, Hensoldt und Rüstungswerte heißt.
Der Kernhaushalt umfasst rund 560 Milliarden Euro Ausgaben, etwa 36 Milliarden mehr als 2026. Die Nettokreditaufnahme im Kernhaushalt liegt bei fast 123 Milliarden Euro. Zusammen mit den Sondertöpfen für Infrastruktur (57,8 Milliarden Euro) und Bundeswehr (29,6 Milliarden Euro) steigen die neuen Schulden auf rund 210 Milliarden Euro.
Die Zahlen
Woraus setzen sich die fast 140 Milliarden Euro zusammen?
Der Haushaltsausschuss hatte den Einzelplan Verteidigung am 13. November mit 109,7 Milliarden Euro gebilligt. Zusammen mit 29,6 Milliarden Euro aus dem Bundeswehr-Sondertopf ergibt sich die Summe von fast 140 Milliarden Euro; die Rechnung ist eine Überschlagsrechnung der Redaktion aus den genannten Zahlen.
|Posten
|Betrag
|Ausgaben Kernhaushalt
|rund 560 Mrd. €
|Verteidigung (Einzelplan)
|109,7 Mrd. €
|Bundeswehr-Sondertopf
|29,6 Mrd. €
|Verteidigung insgesamt
|fast 140 Mrd. €
|Neue Kredite Kernhaushalt
|fast 123 Mrd. €
|Neue Schulden insgesamt
|rund 210 Mrd. €
Quelle: dpa/ZDFheute, 24.11.2026; ZDFheute, 13.11.2026
Politisch ist der Etat umstritten. Die Grünen-Haushaltsexpertin Lisa Paus sagte im Parlamentsfernsehen: „Jeder dritte Euro ist kreditfinanziert.“ Die Koalition aus Union und SPD verteidigt den Rekordetat mit dem Sicherheitsbedarf.
Industrie
Welche Projekte treiben die Nachfrage an?
Neben Großprojekten rückt die Drohnenfertigung in den Fokus. Verteidigungsminister Boris Pistorius kündigte am 23. November an, die ukrainische Aufklärungsdrohne „Babka“ in Deutschland zu bauen; der Bund stellt rund 34 Millionen Euro bereit, Wingcopter und Shadow Flytech gründen ein Gemeinschaftsunternehmen (ZDFheute, 23.11.2026). Zugleich zeigt die Debatte um verzögerte US-Patriot-Lieferungen, wie stark Europa auf eigene Kapazitäten angewiesen ist.
Märkte
Wie stehen Rheinmetall Aktie und Rüstungswerte vor der Abstimmung?
Rüstungsaktien reagierten zuletzt empfindlich auf Nachrichten, nicht nur auf Budgets. Der DAX schloss am Dienstag 1,26 Prozent tiefer (Aktiencheck, 24.11.2026). Die Rheinmetall Aktie (ISIN DE0007030009) notiert im Spannungsfeld zwischen Rekordhaushalt und der Frage, wie viel davon tatsächlich in Aufträge fließt. Aktuelle Kurse finden Sie in der Randspalte.
Einschätzung der Redaktion: Hohe Etatsummen sind keine Aufträge. Entscheidend für Rheinmetall, Hensoldt, Renk und Zulieferer ist, wie schnell Mittel in Verträge übergehen und ob Vergabe und Produktionskapazität mithalten.
Das große Bild
Was bedeutet der Rekordetat für Konjunktur, Zinsen und Anleihen?
Rüstungsausgaben und Infrastrukturprogramme stützen die Konjunktur, erhöhen aber das Anleiheangebot. Die Bundesanleihen-Rendite der Zehnjährigen liegt bei rund 3,27 Prozent (Aktiencheck, 24.11.2026). Gleichzeitig steht die EZB vor einer Zinserhöhung im Dezember, was die Finanzierungskosten des Bundes beeinflusst.
Termine
Was beobachten Anleger jetzt?
Mittwoch, 25. November: Generaldebatte im Bundestag mit Kanzler Friedrich Merz.
Mittwoch: Beratung des Stromsteuer-Begleitgesetzes in Sondersitzungen.
Freitag, 27. November: Beschluss des Haushalts 2027.
26. und 27. November: EU-Sondergipfel.
Häufige Fragen zum Verteidigungshaushalt 2027
Wie hoch ist der Verteidigungsetat 2027? Fast 140 Milliarden Euro, davon 109,7 Milliarden im Einzelplan und 29,6 Milliarden aus dem Sondertopf.
Wann beschließt der Bundestag den Haushalt? Am Freitag, 27. November 2026.
Welche Aktien stehen im Fokus? Rheinmetall, Hensoldt, Renk und weitere Rüstungswerte.
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