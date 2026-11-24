Der Bundestag soll den Haushalt 2027 am Freitag, 27. November, beschließen, und er sichert der Bundeswehr so viel Geld zu wie seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr: Die Verteidigungsausgaben liegen bei fast 140 Milliarden Euro (dpa/ZDFheute, 24.11.2026). Für Anleger ist das ein Signal für die Auftragsbücher von Rheinmetall, Hensoldt, Renk und Zulieferern, aber auch für die Neuverschuldung des Bundes.