Im Haushalt 2027 stehen im Etat von Verteidigungsminister Boris Pistorius rund 6 Milliarden Euro für Straßen und Schienen, die für Truppenverlegungen zur Nato-Ostflanke gebraucht werden. Das berichtet das Handelsblatt am Donnerstag, 26. November 2026 (09:56 Uhr). Für die Hochtief Aktie und andere Bauaktien ist das ein politisches Signal, aber noch kein Auftragseingang: Die Hochtief Aktie lag am Donnerstagmittag bei 336,80 Euro, plus 3,44 Prozent, getrieben laut dpa-AFX vor allem von einer Analysteneinstufung und der Erholung der KI-Werte.
Wehretat 2027: 6 Milliarden Euro für Straßen und Schienen – wer profitiert an der Börse, Hochtief Aktie und Bauaktien?
Verteidigungsminister Pistorius soll im Etat 2027 rund 6 Milliarden Euro für verteidigungsrelevante Straßen und Schienen erhalten. Was der Haushaltstrick für Bauaktien, Hochtief Aktie und die Bundesanleihen bedeutet und wo die Kritik ansetzt.
Der Haushaltsposten
Was steht im Wehretat für Straßen und Schienen?
Laut Handelsblatt hat der Bundestag den Etat am Mittwoch mit den Stimmen von Union und SPD beschlossen. Im Einzelplan des Verteidigungsministeriums ist ein Titel für verteidigungsrelevante Verkehrsinfrastruktur des Bundes enthalten. Die Zahlen im Überblick:
|Posten
|Betrag
|Betrieb und Verkehr
|256,5 Mio. €
|Erhalt und Erweiterung Autobahnnetz
|1 Mrd. €
|Baukostenzuschüsse Schiene
|681,5 Mio. €
|Brücken und Tunnel im Autobahnnetz
|520 Mio. €
|Neuer Posten Baukostenzuschüsse Schiene (komplett an InfraGo)
|3,5 Mrd. €
|Wohnungsneubau der Bundeswehr 2027
|100 Mio. €
Quelle: Handelsblatt, 26.11.2026, 09:56 Uhr
Dazu kommen laut Handelsblatt rund 4 Milliarden Euro Verkehrsinvestitionen, die aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität in den Kernhaushalt wandern, mit Bereichsausnahme Verteidigung. Für das Wohnungsneubauprogramm der Bundeswehr sind von 2028 bis 2030 knapp 547 Millionen Euro an Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.
Die Verteidigungsausgaben liegen 2027 insgesamt bei rund 139 Milliarden Euro, dem höchsten Stand seit dem Ende des Kalten Kriegs. Davon entfallen 109,7 Milliarden Euro auf den regulären Wehretat und 29,6 Milliarden Euro auf das 100-Milliarden-Sondervermögen Bundeswehr. Die Beschaffung liegt bei gut 60 Milliarden Euro, das Personal bei 26,7 Milliarden Euro.
Ob am Mittwoch der gesamte Bundeshaushalt oder nur der Wehretat beschlossen wurde, geht aus der Zusammenfassung des Handelsblatts nicht eindeutig hervor; frühere Berichte hatten die Schlussabstimmung über den Gesamthaushalt für Freitag angekündigt.
Die Kritik
Warum sprechen Kritiker von einem Verschiebebahnhof?
Die AfD kritisiert den Schritt laut Handelsblatt als finanzpolitisches Hütchenspiel. Auch Haushälter und Verkehrspolitiker bemängeln die Verschiebung von Verkehrsinvestitionen in den Wehretat, ohne dass das Handelsblatt Namen nennt. Der Kern des Streits: Mittel, die sonst im Verkehrsetat stünden, werden über die Verteidigung finanziert, die von der Schuldenbremse ausgenommen ist. Die Koalition argumentiert mit der Logik der Nato-Ostflanke: Truppen und Material brauchen intakte Straßen, Brücken und Schienen.
Politisch trifft das auf einen Haushalt, in dem Kanzler Merz in der Generaldebatte nach Handelsblatt-Berichterstattung eingeräumt hat, dass der Staat nicht mehr alles leisten könne. Für Anleger ist die Debatte relevant, weil sie die Verschuldung und damit Bundesanleihen betrifft.
Die Börse
Was bedeutet das für die Hochtief Aktie und Bauaktien?
Mehr Geld für Autobahnen, Brücken, Tunnel und Gleise ist grundsätzlich ein Rückenwind für die Bauwirtschaft. Das gilt zuerst für Unternehmen mit großem Deutschland-Geschäft im Tief- und Verkehrswegebau. Die Hochtief Aktie ist ein Sonderfall: Der Essener Konzern ist stark über die US-Tochter Turner im Rechenzentrumsbau engagiert, laut Berichten entfällt rund ein Viertel des Auftragsbestands darauf. Der Kurs hängt deshalb derzeit stärker an der KI-Stimmung als an deutschen Etatposten.
Die Zahlen am Donnerstag zeigen das: Die Hochtief Aktie stieg am Mittag um 3,44 Prozent auf 336,80 Euro und war damit einer der DAX-Gewinner. Als Auslöser nennt dpa-AFX die neue Einstufung von Oddo BHF und die Entspannung bei KI-Werten. Am Mittwoch war die Aktie zeitweise auf 323,60 Euro gefallen, den tiefsten Stand seit Mitte Dezember 2025. Vom Rekordhoch bei 554 Euro im Mai liegt sie rund 39 Prozent entfernt.
Auch bei Rüstungsaktien zeigt der Etat Wirkung. Der DAX lag am Donnerstag um 10:02 Uhr nach dpa-AFX rund 2 Prozent im Plus bei etwa 25.191 Punkten, Rheinmetall war einer der Gewinner zum Kapitalmarkttag. Der Wehretat von 139 Milliarden Euro bleibt eine tragende Säule der Rüstungsfantasie. Einschätzung der Redaktion: Die Infrastruktur-Mittel selbst sind für Rüstungskonzerne weniger relevant als für Baukonzerne und die Bahn-Lieferkette.
Was Anleger jetzt beobachten
Die Schlussabstimmung über den Bundeshaushalt 2027 und die Frage, ob der Verschiebebahnhof juristisch oder politisch angegriffen wird.
Die Entscheidung von Pistorius über das rund 40 Milliarden Euro schwere Projekt Fregatte 127, die laut Handelsblatt bis April fällt.
Die Ausschreibungen der InfraGo und der Autobahn GmbH, in denen aus Haushaltsmitteln Aufträge werden.
Die Hochtief-Aktie im Verhältnis zum Nasdaq und zu KI-Werten.
Häufige Fragen zum Wehretat 2027
Wie viel Geld erhält der Wehretat für Straßen und Schienen? Rund 6 Milliarden Euro, davon 3,5 Milliarden Euro als neuer Baukostenzuschuss für die Schiene an die InfraGo.
Wie hoch sind die Verteidigungsausgaben 2027? Rund 139 Milliarden Euro inklusive Sondervermögen, der höchste Stand seit dem Ende des Kalten Kriegs.
Profitiert die Hochtief Aktie vom Wehretat? Das ist offen. Die Hochtief Aktie reagiert derzeit vor allem auf KI-Stimmung und Analystenurteile; Auftragswirkungen aus dem Etat sind nicht belegt.
Warum gibt es Kritik? Die AfD spricht von einem Hütchenspiel, auch Haushälter und Verkehrspolitiker kritisieren die Verschiebung der Mittel in den Wehretat.
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