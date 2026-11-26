Mehr Geld für Autobahnen, Brücken, Tunnel und Gleise ist grundsätzlich ein Rückenwind für die Bauwirtschaft. Das gilt zuerst für Unternehmen mit großem Deutschland-Geschäft im Tief- und Verkehrswegebau. Die Hochtief Aktie ist ein Sonderfall: Der Essener Konzern ist stark über die US-Tochter Turner im Rechenzentrumsbau engagiert, laut Berichten entfällt rund ein Viertel des Auftragsbestands darauf. Der Kurs hängt deshalb derzeit stärker an der KI-Stimmung als an deutschen Etatposten.

Die Zahlen am Donnerstag zeigen das: Die Hochtief Aktie stieg am Mittag um 3,44 Prozent auf 336,80 Euro und war damit einer der DAX-Gewinner. Als Auslöser nennt dpa-AFX die neue Einstufung von Oddo BHF und die Entspannung bei KI-Werten. Am Mittwoch war die Aktie zeitweise auf 323,60 Euro gefallen, den tiefsten Stand seit Mitte Dezember 2025. Vom Rekordhoch bei 554 Euro im Mai liegt sie rund 39 Prozent entfernt.

Auch bei Rüstungsaktien zeigt der Etat Wirkung. Der DAX lag am Donnerstag um 10:02 Uhr nach dpa-AFX rund 2 Prozent im Plus bei etwa 25.191 Punkten, Rheinmetall war einer der Gewinner zum Kapitalmarkttag. Der Wehretat von 139 Milliarden Euro bleibt eine tragende Säule der Rüstungsfantasie. Einschätzung der Redaktion: Die Infrastruktur-Mittel selbst sind für Rüstungskonzerne weniger relevant als für Baukonzerne und die Bahn-Lieferkette.