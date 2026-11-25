Nachfolger Greg Abel führt den Konzern seit dem 1. Januar 2026 weitgehend nach Buffetts Grundsätzen. Das zahlt sich gerade aus. Die B-Aktie schloss am 13. November auf einem Rekordhoch von 592,94 Dollar. Als Nvidia am 20. November um 14 Prozent einbrach, gab die Berkshire Aktie nur 0,36 Prozent nach. Seit Jahresbeginn liegt sie rund 14 Prozent im Plus. Der Grund: Berkshire verdient sein Geld vor allem mit Versicherungen, der Eisenbahn, Energie und Konsumgütern, also mit Geschäften, deren Erträge vom KI-Boom weitgehend unabhängig sind.

Hinzu kommt ein beispielloses Polster. Ende September verfügte Berkshire über rund 377 Milliarden Dollar an Barmitteln und kurzfristigen US-Staatsanleihen. Der Konzern hat in 14 der vergangenen 15 Quartale mehr Aktien verkauft als gekauft. Zugleich hat Berkshire im dritten Quartal laut Medienberichten für 9,6 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückgekauft, erstmals seit 2024. Das Signal: Die eigene Aktie gilt dem Management als preiswerter als vieles, was der Markt sonst bietet.