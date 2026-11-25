An der Wall Street brennt es. Am Mittwoch fiel der Technologieindex Nasdaq im frühen Handel um fast 4 Prozent, Nvidia verlor zeitweise mehr als 8 Prozent, und der KI-Börsenneuling Anthropic rutschte tiefer unter seinen Ausgabepreis. Neue Zollpläne und steigende Inflation verschärften den Ausverkauf. Einer hatte davor früh gewarnt: Warren Buffett. Rund um die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway sagte der heute 96-Jährige im Frühjahr, viele Anleger an der Börse würden nicht mehr investieren, sondern spielen. Während KI-Werte einbrechen, markierte die Berkshire Aktie im November ein Rekordhoch nach dem anderen.
Warren Buffett hat es kommen sehen: „Das ist kein Investieren, das ist Glücksspiel“ – und seine Berkshire Aktie steht auf Rekordniveau
KI-Aktien stürzen ab, die Nasdaq verliert an einem Tag fast 4 Prozent, Anthropic notiert unter dem Ausgabepreis. Warren Buffett hatte schon im Frühjahr vor einem Markt gewarnt, der einem Kasino gleiche. Die Berkshire Aktie markierte im November Rekorde, und Berkshire sitzt auf fast 380 Milliarden Dollar Barmitteln. Die Top-Story zeigt, was Buffett gesagt hat, was Berkshire tut und was Anleger daraus lernen können.
Die Stammdaten für Anleger: Die B-Aktie von Berkshire Hathaway trägt die ISIN US0846707026 und die WKN A0YJQ2. An deutschen Börsenplätzen wird sie unter dem Handelssymbol BRYN gehandelt, in den USA unter dem Kürzel BRK.B an der New York Stock Exchange.
Die Warnung
Die Kirche und das Kasino: was Buffett über die Börse sagt
Buffett hat für den Aktienmarkt ein Bild gewählt, das sich in diesen Tagen bewährt.
Im Gespräch mit dem US-Sender CNBC zur Hauptversammlung 2026 verglich Buffett den Markt mit einer Kirche, an die ein Kasino angebaut ist. Die Kirche steht für langfristiges Investieren auf Grundlage von Geschäftszahlen, das Kasino für den schnellen Kauf auf kurzfristige Kursgewinne. Das Kasino sei für viele Menschen sehr verlockend geworden. Insgesamt sei Investieren nicht schlecht, aber viele Anlagen würden sehr teuer aussehen. In einem historisch hoch bewerteten Markt gingen manche Anleger zu große Risiken ein.
Das ist kein Investieren, keine Spekulation – das ist Glücksspiel.
Die Bewertung gibt ihm recht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis nach Robert Shiller, das die Gewinne der vergangenen zehn Jahre zugrunde legt, stieg 2026 erst zum zweiten Mal in der Geschichte über 40 und damit auf den höchsten Stand seit dem Platzen der Internetblase. Das heißt nicht, dass ein Crash bevorsteht. Es heißt aber, dass wenig Spielraum für Enttäuschungen bleibt, und genau diese Enttäuschungen erlebt der KI-Sektor gerade.
Der Ausverkauf
Zölle, Inflation, KI-Zweifel: was die Märkte gerade erschüttert
Der KI-Handel bricht ein
Nach der Rally auf die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang am Montag fallen Chipwerte seit zwei Tagen kräftig. Nvidia lag am Mittwoch zeitweise mehr als 8 Prozent im Minus, Anthropic fiel auf 73,85 Dollar, 11 Prozent unter den Ausgabepreis.
Neue Zölle
Die US-Regierung schlug neue Zölle von bis zu 20 Prozent auf Einfuhren aus China, der EU und zwölf weiteren Handelspartnern vor. In Kraft treten könnten sie frühestens im Januar.
Inflation steigt
Der Preisindex der privaten Konsumausgaben stieg im Oktober auf 3,8 Prozent zum Vorjahr, den höchsten Stand seit 2023. Am Terminmarkt gilt eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember als nahezu sicher.
Die Angst kehrt zurück
Der Volatilitätsindex VIX, das Angstbarometer der Wall Street, stieg am Mittwoch auf über 31 Punkte. Der S&P 500 lag am Vormittag rund 2,7 Prozent im Minus.
Das Gegenmodell
Rekorde im Ausverkauf: warum die Berkshire Aktie glänzt
Buffett ist seit Jahresbeginn nicht mehr Vorstandschef. Seine Handschrift trägt Berkshire Hathaway trotzdem.
Nachfolger Greg Abel führt den Konzern seit dem 1. Januar 2026 weitgehend nach Buffetts Grundsätzen. Das zahlt sich gerade aus. Die B-Aktie schloss am 13. November auf einem Rekordhoch von 592,94 Dollar. Als Nvidia am 20. November um 14 Prozent einbrach, gab die Berkshire Aktie nur 0,36 Prozent nach. Seit Jahresbeginn liegt sie rund 14 Prozent im Plus. Der Grund: Berkshire verdient sein Geld vor allem mit Versicherungen, der Eisenbahn, Energie und Konsumgütern, also mit Geschäften, deren Erträge vom KI-Boom weitgehend unabhängig sind.
Hinzu kommt ein beispielloses Polster. Ende September verfügte Berkshire über rund 377 Milliarden Dollar an Barmitteln und kurzfristigen US-Staatsanleihen. Der Konzern hat in 14 der vergangenen 15 Quartale mehr Aktien verkauft als gekauft. Zugleich hat Berkshire im dritten Quartal laut Medienberichten für 9,6 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückgekauft, erstmals seit 2024. Das Signal: Die eigene Aktie gilt dem Management als preiswerter als vieles, was der Markt sonst bietet.
Mein Vertrauen ist so stark wie eh und je.
So schrieb Buffett in seinem diesjährigen Thanksgiving-Brief über Berkshire. Der Brief war ungewöhnlich kurz. Zugleich verschenkte Buffett Berkshire-Aktien im Wert von rund 5,5 Milliarden Dollar an vier Familienstiftungen. Zur aktuellen Marktlage äußerte er sich darin nicht.
Die Lehren
Was Anleger von Buffett jetzt lernen können
Investieren statt spielen
Buffetts Unterscheidung ist einfach: Wer eine Aktie wegen des Geschäfts kauft, investiert. Wer sie kauft, weil er auf einen schnellen Kurssprung hofft, spielt. Die Ausschläge bei KI-Aktien von 30 Prozent an einem Tag nach oben und 10 Prozent nach unten zeigen, wie viel Kasino derzeit im Markt steckt.
Liquidität ist eine Option
Bargeld bringt in Boomphasen wenig ein und wird oft belächelt. In Abschwüngen wird es zur Chance, günstig zu kaufen. Berkshire hält Hunderte Milliarden für genau diesen Moment bereit.
Keine Prognosen
Buffett hat stets betont, dass er den Markt kurzfristig nicht vorhersagen kann. Als er 2008 öffentlich zum Kauf amerikanischer Aktien riet, fielen die Kurse noch fast fünf Monate weiter. Langfristig behielt er recht.
Auch Berkshire kann fallen
Buffett selbst hat wiederholt darauf hingewiesen, dass auch die Berkshire Aktie zeitweise um die Hälfte fallen kann. Sicherheit gibt es an der Börse nicht, nur unterschiedliche Risiken.
Die Stammdaten der weiteren genannten Unternehmen: Nvidia (ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA), Anthropic (ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Handelssymbol 1ANT, US-Handelssymbol ANT) und Apple (ISIN US0378331005, WKN 865985, Handelssymbol APC, US-Handelssymbol AAPL).
Häufige Fragen zu Warren Buffett und der Börse
Was hat Warren Buffett über die aktuelle Börse gesagt?
Im CNBC-Interview zur Hauptversammlung 2026 verglich er den Markt mit einer Kirche, an die ein Kasino angebaut ist. Viele Anleger würden nicht investieren, sondern spielen, und manche gingen zu große Risiken ein.
Hat sich Buffett zum aktuellen Ausverkauf geäußert?
Nein. In seinem Thanksgiving-Brief vom 16. November schrieb er nur, sein Vertrauen in Berkshire sei so stark wie eh und je.
Wie viel Bargeld hat Berkshire Hathaway?
Ende September rund 377 Milliarden Dollar an Barmitteln und kurzfristigen US-Staatsanleihen.
Wer führt Berkshire Hathaway heute?
Greg Abel ist seit dem 1. Januar 2026 Vorstandschef. Warren Buffett ist Ehrenvorsitzender.
Welche ISIN und WKN hat die Berkshire Aktie?
Die B-Aktie hat die ISIN US0846707026 und die WKN A0YJQ2. Handelssymbol in Deutschland ist BRYN, in den USA BRK.B.
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