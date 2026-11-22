Das Haus an der Farnam Street. 1958 kaufte der damals 28-Jährige für 31.500 Dollar ein Haus in Omaha. Der Verkäufer hatte 52.500 Dollar verlangt. Bis heute wohnt Buffett in dem 1921 gebauten Haus mit fünf Schlafzimmern, es ist heute rund 1,4 Millionen Dollar wert. Als Geldanlage taugte es laut Buffett nur bedingt, mit Mieten wäre er besser gefahren. Doch er nannte es eine seiner besten Investitionen: Seine Familie habe 52 Jahre schöne Erinnerungen gewonnen.

Fünf Cola am Tag. Buffett trinkt täglich mindestens fünf Dosen Coca-Cola und sagte einmal, ein Viertel seiner Kalorien stamme aus dem Getränk. Berkshire stieg Ende der 1980er-Jahre mit rund einer Milliarde Dollar bei Coca-Cola ein. Der Anteil ist heute mehr als das Vierzigfache wert, die jährlichen Dividenden allein bringen fast den damaligen Kaufpreis ein. Die Lehre: Wer ein Produkt jeden Tag selbst erlebt, versteht das Geschäft dahinter besser.

Das Mittagessen für Millionen. Seit 2000 versteigert Buffett jedes Jahr ein Mittagessen mit sich zugunsten einer Stiftung. Der höchste Gebotspreis lag bei 4,57 Millionen Dollar. Einer der Ersteigerer, der Investor Ted Weschler, kam später als Anlagemanager zu Berkshire.

Lieber ein wunderbares Unternehmen. Lange suchte der junge Buffett wie sein Lehrer Graham nach billigen „Zigarrenstummeln“: Aktien, aus denen sich noch ein letzter Zug herausholen ließ. Erst der Einfluss seines Partners Charlie Munger lenkte ihn zu Unternehmen wie See's Candies, Washington Post, Geico und Coca-Cola, die über Jahrzehnte wachsen.

Der Apple-Einstieg. Auch ein Börsenveteran lernt dazu: 2016 begann Berkshire, Apple-Aktien zu kaufen. Zeitweise war der Anteil mehr als 130 Milliarden Franken wert.