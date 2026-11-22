Ein Samstag im Jahr 1951. Ein junger Student steigt in Washington aus dem Zug, steht vor dem verschlossenen Hauptquartier des Versicherers Geico und klopft so lange an die Tür, bis ein Hausmeister öffnet. Drinnen spricht er stundenlang mit einem Vizepräsidenten über das Versicherungsgeschäft. Der Student heißt Warren Buffett. Fast 75 Jahre später ist der Börsenguru aus Omaha 96 Jahre alt, hat Berkshire Hathaway von einer maroden Textilfirma zu einem Weltkonzern gemacht und im Jahr 2026 nach und nach das Steuer abgegeben. Doch die Börsenweisheiten des Börsenveterans gelten weiter. Dieser Artikel zeigt, wie der Investor es machte, welche Anekdoten dahinterstecken und welche Erfolgstipps jeder Aktienanleger kennen sollte.
Börsenguru Warren Buffett: Aus 1.000 Dollar wurden 55 Millionen – die Erfolgsregeln des Börsenveterans
Warren Buffett gilt als Börsenguru und Börsenveteran: Über sechs Jahrzehnte erzielte seine Berkshire Hathaway 19,9 Prozent im Jahr. Die besten Börsenweisheiten, Anekdoten und Erfolgstipps des legendären Investors – und was Aktienanleger daraus lernen.
Steckbrief
- Name
- Warren Edward Buffett
- Geboren
- 30. August 1930 in Omaha, Nebraska
- Alter
- 96 Jahre
- Ausbildung
- University of Nebraska–Lincoln, Columbia Business School
- Mentor
- Benjamin Graham
- Unternehmen
- Berkshire Hathaway (Kontrolle seit 1965)
- Rolle heute
- Chairman Emeritus und Verwaltungsratsmitglied
- CEO bis
- 31. Dezember 2025 (Nachfolger: Greg Abel)
- Spitzname
- Orakel von Omaha
Stand: 22.11.2026, Öffentlich bekannte Lebensdaten
Die Anfänge
Vom Cola-Verkäufer zum Börsenguru: wie Warren Buffett zur Legende wurde
Das Geschäftstalent des späteren Börsenveterans zeigte sich früh.
Mit sieben Jahren lieh sich Warren Buffett in der öffentlichen Bibliothek von Omaha ein Buch mit dem Titel „1.000 Möglichkeiten, 1.000 Dollar zu verdienen“. Seine erste Geschäftsidee folgte prompt: Er verkaufte an der Haustür Kaugummi, Wochenzeitschriften und Coca-Cola, kaufte sechs Flaschen für 25 Cent ein und verkaufte sie einzeln weiter. Mit 14 füllte er seine erste Steuererklärung aus. Im Jahrbuch seiner Schule stand 1947 neben seinem Foto: „mag Mathe; ein künftiger Börsenmakler“.
Der entscheidende Schritt folgte an der Columbia Business School, wo Buffett bei Benjamin Graham studierte, dem Vater des Value Investing. Als er herausfand, dass Graham im Verwaltungsrat des Versicherers Geico saß, reiste er per Zug nach Washington, klopfte am Samstag an die Tür der Zentrale und ließ sich von einem Hausmeister einlassen. Das Gespräch mit Geico-Vizepräsident Lorimer Davidson dauerte Stunden. Es war der Beginn einer Liebe zum Versicherungsgeschäft, die Berkshire bis heute prägt.
Die Bilanz
19,9 Prozent pro Jahr: sechs Jahrzehnte Rekord
1965 übernahm Warren Buffett die Kontrolle über Berkshire Hathaway, damals ein angeschlagener Textilhersteller.
Bis Ende 2024 stieg die Aktie laut Geschäftsbericht um 5.502.284 Prozent. Das entspricht einer jährlichen Rendite von 19,9 Prozent, fast doppelt so viel wie die 10,4 Prozent des S&P 500 mit Dividenden. Aus 1.000 Dollar, die Ende 1964 angelegt wurden, wurden rund 55 Millionen Dollar. In 40 von 60 Jahren schlug Berkshire den Index. In den 13 Jahren, in denen der S&P 500 fiel, verlor die Berkshire-Aktie nur zweimal stärker.
Wie gewaltig der Vorsprung ist, zeigt eine Rechnung der Finanzpresse: Selbst wenn die Berkshire-Aktie heute um 99 Prozent einbräche, hätte ein Anleger von 1965 immer noch geringfügig mehr als mit dem S&P 500. Das ist die Macht des Zinseszinses, auf die der Börsenguru immer wieder verweist.
Preis ist, was du zahlst. Wert ist, was du bekommst.
Die Anekdoten
Hausmeister, Cola und ein Haus für 31.500 Dollar: die besten Geschichten des Börsengurus
Warren Buffett liefert seit Jahrzehnten Stoff für Geschichten, die ganz nebenbei Anlagelehren enthalten.
Das Haus an der Farnam Street. 1958 kaufte der damals 28-Jährige für 31.500 Dollar ein Haus in Omaha. Der Verkäufer hatte 52.500 Dollar verlangt. Bis heute wohnt Buffett in dem 1921 gebauten Haus mit fünf Schlafzimmern, es ist heute rund 1,4 Millionen Dollar wert. Als Geldanlage taugte es laut Buffett nur bedingt, mit Mieten wäre er besser gefahren. Doch er nannte es eine seiner besten Investitionen: Seine Familie habe 52 Jahre schöne Erinnerungen gewonnen.
Fünf Cola am Tag. Buffett trinkt täglich mindestens fünf Dosen Coca-Cola und sagte einmal, ein Viertel seiner Kalorien stamme aus dem Getränk. Berkshire stieg Ende der 1980er-Jahre mit rund einer Milliarde Dollar bei Coca-Cola ein. Der Anteil ist heute mehr als das Vierzigfache wert, die jährlichen Dividenden allein bringen fast den damaligen Kaufpreis ein. Die Lehre: Wer ein Produkt jeden Tag selbst erlebt, versteht das Geschäft dahinter besser.
Das Mittagessen für Millionen. Seit 2000 versteigert Buffett jedes Jahr ein Mittagessen mit sich zugunsten einer Stiftung. Der höchste Gebotspreis lag bei 4,57 Millionen Dollar. Einer der Ersteigerer, der Investor Ted Weschler, kam später als Anlagemanager zu Berkshire.
Lieber ein wunderbares Unternehmen. Lange suchte der junge Buffett wie sein Lehrer Graham nach billigen „Zigarrenstummeln“: Aktien, aus denen sich noch ein letzter Zug herausholen ließ. Erst der Einfluss seines Partners Charlie Munger lenkte ihn zu Unternehmen wie See's Candies, Washington Post, Geico und Coca-Cola, die über Jahrzehnte wachsen.
Der Apple-Einstieg. Auch ein Börsenveteran lernt dazu: 2016 begann Berkshire, Apple-Aktien zu kaufen. Zeitweise war der Anteil mehr als 130 Milliarden Franken wert.
Es ist weit besser, ein wunderbares Unternehmen zu einem fairen Preis zu kaufen als ein durchschnittliches zu einem wunderbaren Preis.
Die Erfolgstipps
Neun Börsenweisheiten: was jeder Aktienanleger von Warren Buffett lernen kann
Die Regeln des Börsengurus sind schnell erzählt, aber schwer zu befolgen. Hier sind die wichtigsten Weisheiten des legendären Investors.
Regel Nr. 1: Verliere kein Geld
Buffetts berühmteste Regel: Verluste wiegen schwerer als Gewinne, weil man danach mit weniger Kapital neu anfängt. Regel Nr. 2 lautet, Regel Nr. 1 nie zu vergessen.
Preis und Wert unterscheiden
Der Preis steht an der Börse, der Wert liegt im Unternehmen: in dessen Gewinnen und Cashflows. Wer das trennt, kauft mit Abstand statt aus Begeisterung.
Sei ängstlich, wenn andere gierig sind
Der berühmteste Satz des Börsenveterans: Wer Panik der anderen nutzt und Euphorie meidet, schützt sein Depot vor Stimmungsschwankungen.
Qualität zu fairem Preis
Ein wunderbares Unternehmen zu einem fairen Preis ist besser als ein durchschnittliches zu einem Schnäppchenpreis. Diese Lehre hat Charlie Munger geprägt.
Bleibe in deinem Kompetenzkreis
Kaufe nur Geschäfte, die du verstehst. Buffett warnt: Risiko entsteht, wenn man nicht weiß, was man tut.
Die Lieblingshaltedauer ist für immer
Wer gute Unternehmen lange hält, spart Kosten und nutzt den Zinseszins. Aus diesem Grund verkauft Berkshire Beteiligungen nur selten.
Die Zeit arbeitet für gute Unternehmen
Die Zeit sei der Freund des wunderbaren und der Feind des mittelmäßigen Unternehmens. In seiner Abschiedsbotschaft vom September 2026 schrieb Buffett: „Die Zeit gewinnt immer.“
Prognosen zählen nicht, Vorsorge schon
Regen vorherzusagen zählt nicht, Archen zu bauen schon. Wer solide aufgestellt ist, muss nicht wissen, wann der Sturm kommt.
Wer keine Zeit hat: breiter Index
Für Privatanleger ohne Zeit für Einzelanalysen empfiehlt Buffett einen breiten Index wie den S&P 500, verteilt über mehrere Kaufzeitpunkte.
Regel Nr. 1: Verliere niemals Geld. Regel Nr. 2: Vergiss nie Regel Nr. 1.
Der Abschied
Vom Orakel zum Ehrenvorsitzenden: wie Warren Buffett Schritt für Schritt abtritt
Am 3. Mai 2025 überraschte der Börsenveteran die Aktionäre: Er werde zum Jahresende als Konzernchef abtreten. Seit dem 1. Januar 2026 führt sein langjähriger Stellvertreter Greg Abel den Konzern. Im Thanksgiving-Brief 2025 kündigte Buffett an, nicht mehr den Geschäftsbericht zu schreiben oder stundenlang auf der Hauptversammlung zu reden, er gehe in den Ruhemodus. Im September 2026 gab der 96-Jährige auch den Vorsitz im Verwaltungsrat ab. Neuer Chairman ist sein Sohn Howard Buffett, Warren Buffett wurde Chairman Emeritus und bleibt Mitglied des Verwaltungsrats.
Berkshire hielt zuletzt, Ende September 2025, mit rund 381,7 Milliarden Dollar eine der größten Barreserven der Unternehmensgeschichte. Buffett begründete die Zurückhaltung mit wenigen attraktiven Gelegenheiten bei den hohen Börsenbewertungen.
Auch als Spender setzt der Investor Zeichen: In seinem Thanksgiving-Brief vom 16. November 2026 kündigte er Schenkungen von Berkshire-Aktien im Wert von rund 5,4 Milliarden Dollar an vier Familienstiftungen an. Alle seine Berkshire-Aktien sollen am Ende an diese Stiftungen gehen.
Freundlichkeit kostet nichts und ist doch unbezahlbar.
Häufige Fragen zu Warren Buffett
Wer ist Warren Buffett?
Warren Buffett ist ein amerikanischer Investor, Unternehmer und Philanthrop. Als Börsenguru und Börsenveteran hat er Berkshire Hathaway zu einem der größten Konzerne der Welt gemacht.
Welche Rendite erzielte Warren Buffett?
Die Berkshire-Aktie stieg von 1965 bis 2024 um durchschnittlich 19,9 Prozent pro Jahr, der S&P 500 mit Dividenden um 10,4 Prozent.
Wie alt ist Warren Buffett?
Der Börsenveteran wurde am 30. August 1930 in Omaha geboren und ist 96 Jahre alt.
Ist Warren Buffett noch bei Berkshire Hathaway?
Ja, aber nicht mehr als Chef. Greg Abel ist seit Januar 2026 CEO, Howard Buffett seit September 2026 Chairman. Warren Buffett ist Chairman Emeritus und Mitglied des Verwaltungsrats.
Wo wohnt Warren Buffett?
Im selben Haus in Omaha, das er 1958 für 31.500 Dollar gekauft hat.
Was ist Buffetts wichtigste Regel?
Regel Nr. 1 lautet: Verliere niemals Geld. Regel Nr. 2: Vergiss nie Regel Nr. 1.
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