Lagerhallen statt Chips: Die Warehouses De Pauw-Aktie (WDP; ISIN: BE0974349814, WKN: A2PXG1, Handelssymbol: WDP, Xetra-Kürzel: WPHB, US-Handelssymbol: WDPSF) gehört am Mittwoch zu den AEX Gewinnern. Die Warehouses De Pauw-Aktie schloss 2,01 Prozent höher bei 19,31 Euro. Am selben Tag stimmten die Aktionäre von WDP und des französischen Wettbewerbers ARGAN der Fusion beider Unternehmen zu. Zugleich waren Immobilienwerte gefragt, weil Anleger aus Technologieaktien in sichere Häfen flüchteten.
Warehouses De Pauw-Aktie AEX Gewinner: Plus 2 Prozent – Aktionäre machen den Weg für die Milliardenfusion frei
Die Warehouses De Pauw-Aktie ist AEX Gewinner: plus 2,01 Prozent auf 19,31 Euro. Die Aktionäre stimmen der Fusion mit ARGAN zu, Immobilienwerte sind als sicherer Hafen gefragt.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warehouses De Pauw-Aktie: Fusionsvotum und gefragte Immobilienwerte
Für den Kursgewinn der Warehouses De Pauw-Aktie gibt es am Mittwoch eine Unternehmensnachricht und ein günstiges Umfeld.
Die Aktionäre von WDP und ARGAN haben die Fusion nach Unternehmensangaben mit überwältigender Mehrheit gebilligt. Beide Aktionärsgruppen stimmten getrennt ab. Vier Wochen zuvor hatten die Unternehmen den freundlichen Zusammenschluss per Aktientausch angekündigt. Es entsteht ein Logistikimmobilienkonzern mit einem Portfolio von mehr als 13 Milliarden Euro in acht Ländern. In Brüssel führten am Mittwoch Immobilienwerte den Leitindex Bel20 an, darunter Aedifica, WDP und Montea.
Fusion gebilligt
ARGAN-Aktionäre erhalten drei WDP-Aktien je ARGAN-Aktie. Mit der Zustimmung ist eine wichtige Hürde genommen.
Flucht in sichere Häfen
Staatsanleihen waren am Mittwoch gefragt, ihre Renditen sanken. Davon profitieren Immobilienaktien üblicherweise.
Abkehr von Technologie
Während Chipwerte bis zu 7,8 Prozent verloren, suchten Anleger Titel mit planbaren Mieteinnahmen.
Zahlen und Ausblick
Gewinn wächst, die Aktie liegt im Jahr noch im Minus
In den ersten neun Monaten 2026 stieg der EPRA-Gewinn von WDP um 9 Prozent auf 286,9 Millionen Euro. Die Mieteinnahmen erreichten 364,3 Millionen Euro, davon fast 39 Prozent aus den Niederlanden. Für das Gesamtjahr peilt WDP einen EPRA-Gewinn von 1,60 Euro je Aktie an. Ende September hatte das Unternehmen 400 Millionen Euro über eine Kapitalerhöhung zu 19,40 Euro je Aktie eingesammelt. Trotz des Kursgewinns liegt die Aktie seit Jahresbeginn rund 13 Prozent im Minus.
Häufige Fragen zur Warehouses De Pauw-Aktie
Warum ist die Warehouses De Pauw-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktionäre billigten die Fusion mit ARGAN, und Immobilienwerte waren als sicherer Hafen gefragt.
Wie stark stieg die Warehouses De Pauw-Aktie?
Um 2,01 Prozent auf 19,31 Euro zum Handelsschluss.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Warehouses De Pauw-Aktie?
ISIN BE0974349814, WKN A2PXG1, Handelssymbol WDP, Xetra-Kürzel WPHB, US-Handelssymbol WDPSF.
Was bringt die Fusion mit ARGAN?
Einen Logistikimmobilienkonzern mit mehr als 13 Milliarden Euro Portfolio, der in acht Ländern tätig ist.
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