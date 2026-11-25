In den ersten neun Monaten 2026 stieg der EPRA-Gewinn von WDP um 9 Prozent auf 286,9 Millionen Euro. Die Mieteinnahmen erreichten 364,3 Millionen Euro, davon fast 39 Prozent aus den Niederlanden. Für das Gesamtjahr peilt WDP einen EPRA-Gewinn von 1,60 Euro je Aktie an. Ende September hatte das Unternehmen 400 Millionen Euro über eine Kapitalerhöhung zu 19,40 Euro je Aktie eingesammelt. Trotz des Kursgewinns liegt die Aktie seit Jahresbeginn rund 13 Prozent im Minus.