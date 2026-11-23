News DIS aktien bullish Unternehmen

Walt Disney Aktie: Warum Phillip Securities trotz starker Zahlen das "buy" streicht

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 18:51 2 Min.

Disney übertrifft die Erwartungen, doch Phillip Securities stuft die Aktie bei einem Kursziel von 130 USD auf "accumulate" ab.

Bild: Brian McGowan / Unsplash

Disney übertrifft im vierten Geschäftsquartal die Erwartungen von Phillip Securities. Trotzdem stuft das Analystenhaus die Aktie der Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker: DIS) von "buy" auf "accumulate" ab. An der Börse legt das Papier am 23. November um 1,15 USD oder 0,97% auf 119,13 USD zu. Zum bestätigten Kursziel von 130 USD fehlen damit 10,87 USD je Aktie. Der Grund für die Abstufung liegt im Preis, den Anleger für Disneys Gewinnaussichten zahlen. Wie gut das Quartal aus Sicht von Phillip Securities lief, bringt Analystin Helena Wang in der Studie auf den Punkt. In deutscher Übersetzung schreibt sie: "Sowohl der Umsatz als auch der bereinigte, den Aktionären zurechenbare Nettogewinn lagen im vierten Quartal 2026 über unseren Erwartungen." Wie belastbar ist Disneys Wachstum? Besonders im Geschäft mit Themenparks und Kreuzfahrten sieht Phillip Securities Stärke. Das Erlebnisgeschäft bleibe trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten robust. Zugleich steigen die Ausgaben an anderer Stelle: Für das Geschäftsjahr 2027 rechnet Disney mit 9% höheren Ausgaben für Inhalte. Teurere Sportrechte fallen dabei ins Gewicht. Für Aktionäre zählt deshalb, wie viel von den zusätzlichen Erlösen nach diesen Ausgaben als Gewinn übrig bleibt. Langfristig traut Helena Wang Disney weiterhin nachhaltiges Gewinnwachstum zu. Ihre Walt Disney-Aktienanalyse trennt diese operative Einschätzung von der Frage, welche Rendite beim heutigen Aktienkurs noch zu erwarten ist. Beim Kursziel 130 USD beträgt das rechnerische Aufwärtspotenzial rund 9,1%. Das neue Rating "accumulate", auf Deutsch "aufstocken", drückt diese weiterhin positive, aber zurückhaltendere Einschätzung aus. Für Anleger steckt die Nachricht also im Wechsel der Empfehlung. Phillip Securities hatte Disney bereits vor den Quartalszahlen 130 USD je Aktie zugetraut. Auch nach dem besser als erwarteten Abschluss setzt Helena Wang den Wert auf diesem Niveau an. Mit dem Kursanstieg auf 119,13 USD ist ein weiteres Stück des Weges zum Kursziel 130 USD zurückgelegt. Das Rating "accumulate" trägt dem verbleibenden Spielraum Rechnung. Schicken Sie diesen Artikel dem Disney-Fan in Ihrem Freundeskreis, der bei 130 Dollar sofort an zwei Parktickets denkt. Für das Gespräch über Aktien ist das ein guter Einstieg. Über die Ticketpreise diskutieren Sie besser separat. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 23. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.