Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS).
Walt Disney Aktie: Operative Breite nimmt zu
Breite operative Verbesserung
Strategisch richte Walt Disney den Konzern stärker auf die mehrfache Nutzung seiner Figuren, Marken und Geschichten über Streaming, Sport, Games, Parks, Kreuzfahrten und Konsumprodukte aus. Das Streaminggeschäft entwickele sich deutlich profitabler, Entertainment habe weiter an Dynamik gewonnen und Experiences bleibe trotz regionaler Unterschiede ein verlässlicher Wachstumsträger. Auch Sports habe mit kräftigem Wachstum und hoher Nutzung der ESPN-Angebote überzeugt, während steigende Rechtekosten ein strukturelles Risiko bleiben würden. Positiv seien zudem die starke Cashflow-Entwicklung sowie die deutlich ausgeweitete Kapitalrückführung über Dividenden und Aktienrückkäufe. Zusätzliche Chancen würden Disney+ als digitales Zentrum des vernetzten Konzerns und das Effizienzprogramm, das finanziellen Spielraum für weitere Investitionen schaffen solle, bieten. Risiken würden beim steigenden Mitteleinsatz für Inhalte, Technologie und Experience bleiben.
Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Walt Disney-Aktie und erhöht das Kursziel auf USD 135. Letzteres basiere auf einem Multiple-Ansatz, die Zahlen auf Konsens- und eigenen Schätzungen. Generell unterliege es einem relativen Bewertungsansatz, der eine historisch angemessene Bewertung im Vergleich zur eigenen zehnjährigen Historie sowie zum Gesamtmarkt und zum Sektor berücksichtige, heißt es in der Studie. (Analyse vom 20.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:
Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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