Strategisch richte Walt Disney den Konzern stärker auf die mehrfache Nutzung seiner Figuren, Marken und Geschichten über Streaming, Sport, Games, Parks, Kreuzfahrten und Konsumprodukte aus. Das Streaminggeschäft entwickele sich deutlich profitabler, Entertainment habe weiter an Dynamik gewonnen und Experiences bleibe trotz regionaler Unterschiede ein verlässlicher Wachstumsträger. Auch Sports habe mit kräftigem Wachstum und hoher Nutzung der ESPN-Angebote überzeugt, während steigende Rechtekosten ein strukturelles Risiko bleiben würden. Positiv seien zudem die starke Cashflow-Entwicklung sowie die deutlich ausgeweitete Kapitalrückführung über Dividenden und Aktienrückkäufe. Zusätzliche Chancen würden Disney+ als digitales Zentrum des vernetzten Konzerns und das Effizienzprogramm, das finanziellen Spielraum für weitere Investitionen schaffen solle, bieten. Risiken würden beim steigenden Mitteleinsatz für Inhalte, Technologie und Experience bleiben.