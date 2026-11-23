Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker: DIS) unter die Lupe.
Walt Disney Aktie im Zauber-Modus: Rekordzahlen, fette Dividende und ein harter Sparkurs! Jetzt Aktien kaufen?
Disney steigert den Streaming-Umsatz um 19% und hebt die Jahresdividende um 33% auf 2 US-Dollar je Aktie an.
Klatt werde einen genauen Blick auf das Haus der Maus. Und eines vorweg: Der Unterhaltungsriese meine es ernst! So habe Disney am Dienstag Quartalsergebnisse präsentiert, die die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen hätten. Gleichzeitig habe das Management einen knallharten Sparkurs angekündigt, um die Milliarden für neue Inhalte freizumachen. Für Anleger, die im Bereich Entertainment und Streaming Aktien kaufen möchten, sei die Walt Disney-Aktie nach diesen Nachrichten ein absolutes Top-Thema. Im Folgenden schlüssele Klatt die drei wichtigsten Erkenntnisse aus dem aktuellen Quartalsbericht auf.
📌 Die 3 Key Takeaways zum Disney-Comeback
1. 📊 Starke Zahlen und ein florierendes Parks- & Streaming-Geschäft
Erwartungen übertroffen: Disney habe für das vierte Geschäftsquartal einen Umsatz von 25,95 Milliarden US-Dollar (erwartet: 25,18 Mrd. USD) und einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,77 US-Dollar (erwartet: 1,67 USD) gemeldet. Der Gesamtumsatz sei damit im Jahresvergleich um starke 16% gestiegen.
Parks als Cashcow: Das Segment "Erlebnisse" (Themenparks und Kreuzfahrten) habe einen Umsatz von über 10 Milliarden US-Dollar (+15% YoY) und ein Betriebsergebnis von 2,25 Milliarden US-Dollar (+20%) verzeichnet. Auch wenn die Besucherzahlen in Asien schwächeln würden, gleiche das Wachstum im Disneyland Paris (durch die "World of Frozen"-Erweiterung) und im Walt Disney World Resort in Florida dies aus.
Streaming und Sport boomen: Der Umsatz im Unterhaltungsbereich (inkl. Kinoerfolgen wie "Toy Story 5") sei um 17% gestiegen, wobei das Streaming-Geschäft sogar um 19% auf 6,1 Milliarden US-Dollar geklettert sei. Auch die Sport-Sparte sei beim Umsatz um 16% und beim Betriebsergebnis um über 50% gewachsen.
2. ✂️ Der harte Sparkurs: 3 Milliarden Dollar bis 2029
Effizienz als oberstes Gebot: CEO Josh D'Amaro und CFO Hugh Johnston würden keine Gefangenen machen. Disney strebe bis zum Geschäftsjahr 2029 Kosteneinsparungen in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar an.
Jobabbau: Diese Einsparungen würden auch mehrere, teils schmerzhafte Entlassungswellen beinhalten. Über die jüngste Runde, mit der die Kosten um bis zu 20% gesenkt werden sollten, sei erst Anfang des Monats berichtet worden, und CFO Johnston habe bereits weitere Kürzungen im Verwaltungsbereich angekündigt.
Investitionen in Inhalte: Das eingesparte Geld fließe direkt in das Wachstum von morgen. Disney plane für das Geschäftsjahr 2027 Ausgaben für Inhalte in Höhe von 26 Milliarden US-Dollar (ein Plus von 9%).
3. 💰 Massive Dividendenanhebung und KI-Innovationen
Aktionäre werden belohnt: Für Investoren gebe es einen echten Grund zur Freude! Disney erhöhe seine jährliche Dividende auf 2 Dollar pro Aktie, was einer massiven Steigerung von 33% gegenüber der zuvor angekündigten Dividende entspreche! Die Auszahlung erfolge in zwei Raten (Januar und Juli).
Fokus auf KI: Disney modernisiere sich technologisch. Durch eine Partnerschaft mit Adobe im Bereich generativer KI und ein neues KI-Urlaubsplanungs-Tool (in Zusammenarbeit mit Google) wolle Disney die Buchungen für die Parks erleichtern und als "persönlicher Concierge" fungieren. Zudem sei die Disney+ App um einen Kanal für vertikale Videos (inkl. TikTok-Inhalten) erweitert worden.
💼 Expertenfazit von Jens Klatt: Disney liefere auf allen Ebenen!
Die aktuelle Entwicklung der Walt Disney-Aktie zeige ein Management, das verstanden habe, dass der Spagat zwischen Magie und Marge gelingen müsse. Ein zweistelliges Gewinnwachstum für das kommende Jahr, eine um 33% erhöhte Dividende und radikale Kostensenkungen von 3 Milliarden US-Dollar seien exakt das, was die Wall Street sehen wolle.
"Mit einem starken Umsatzplus von 16 Prozent auf knapp 26 Milliarden US-Dollar übertrifft das Haus der Maus die Erwartungen der Wall Street deutlich. Vor allem die florierenden Erlebnisparks und das um 19 Prozent gewachsene Streaming-Segment beweisen, dass das operative Geschäft äußerst robust aufgestellt ist."
Sollten Sie nach diesen Zahlen nun diese Aktien kaufen? Wenn Sie an die gigantische Pipeline (Super-Bowl-Übertragung, "Avengers: Doomsday" im Kino und neue Attraktionen wie "Monstropolis" ab 2027) glauben würden, biete Disney aktuell ein exzellentes Gesamtpaket. Das starke Wachstum im Streaming (+19%) und bei den Parks (+15%) beweise, dass das operative Geschäft äußerst robust sei, auch wenn das Unternehmen durch die 53. Kalenderwoche im Q4 leicht profitiert habe. Für ein langfristig ausgerichtetes Depot sei das "Haus der Maus" nach diesem Befreiungsschlag wieder ein absolutes Basis-Investment. (Analyse vom 23.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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