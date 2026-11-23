Klatt werde einen genauen Blick auf das Haus der Maus. Und eines vorweg: Der Unterhaltungsriese meine es ernst! So habe Disney am Dienstag Quartalsergebnisse präsentiert, die die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen hätten. Gleichzeitig habe das Management einen knallharten Sparkurs angekündigt, um die Milliarden für neue Inhalte freizumachen. Für Anleger, die im Bereich Entertainment und Streaming Aktien kaufen möchten, sei die Walt Disney-Aktie nach diesen Nachrichten ein absolutes Top-Thema. Im Folgenden schlüssele Klatt die drei wichtigsten Erkenntnisse aus dem aktuellen Quartalsbericht auf.