Ausgerechnet in der schwärzesten Börsenwoche seit dem Frühjahr 2020 hat Disney seinen Aktionären ein Geschenk gemacht. Die Walt Disney-Aktie zählt zu den Dow Jones Gewinnern der Woche: Vom Schlusskurs der Vorwoche bei 118,97 US-Dollar gab sie nur um 0,83 Prozent auf 117,98 Dollar nach. Der Dow Jones verlor im selben Zeitraum 8,02 Prozent. Unter den 30 Dow-Werten belegte Disney damit Platz vier. Unsere Walt Disney-Aktie Wochenanalyse zeigt, warum der Unterhaltungskonzern dem Crash so gut widerstand.
Walt Disney-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche: Rekordparks, 33 Prozent mehr Dividende – die Micky-Maus-Mauer gegen den Crash
Walt Disney-Aktie Wochenanalyse KW 47/2026: Starke Zahlen zum vierten Quartal, eine um 33 Prozent höhere Dividende und Aktienrückkäufe von rund 9 Milliarden Dollar machen Disney zum Dow Jones Gewinner der Woche. Die Walt Disney-Aktie verliert nur 0,83 Prozent auf 117,98 US-Dollar, während der Dow Jones um 8 Prozent einbricht. Was hinter den Zahlen steckt und wo die Risiken liegen.
Walt Disney-Aktie Wochenanalyse
Das Quartal, das den Crash abfederte
Am Dienstag vor Börsenbeginn legte Disney die Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor. Sie übertrafen die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn.
Umsatz: plus 16 Prozent auf 25,95 Milliarden Dollar, erwartet waren rund 25,15 Milliarden Dollar.
Gewinn je Aktie: bereinigt 1,77 Dollar nach 1,11 Dollar im Vorjahr, erwartet waren 1,68 Dollar.
Operatives Segmentergebnis: plus 43 Prozent auf 4,97 Milliarden Dollar.
Parks und Kreuzfahrten: Umsatz plus 15 Prozent auf 10,1 Milliarden Dollar, operatives Rekordergebnis von 2,3 Milliarden Dollar.
Besucher: Die Zahl der Gäste in den Parks stieg weltweit um 11 Prozent.
Entertainment: Umsatz plus 17 Prozent auf 11,9 Milliarden Dollar, operatives Ergebnis plus 92 Prozent auf 1,33 Milliarden Dollar.
Rückenwind im Entertainment-Geschäft gaben der Kinoerfolg von „Toy Story 5“ und höhere Erlöse im Streaming.
Ein Teil des Wachstums ist allerdings Kalendereffekt: Das Geschäftsjahr 2026 hatte 53 statt 52 Wochen. Ohne die Zusatzwoche wuchs das operative Segmentergebnis im Gesamtjahr um rund 10 Prozent und der bereinigte Gewinn je Aktie um 16 Prozent – immer noch beachtlich.
Dow Jones Gewinner der Woche
Warum die Walt Disney-Aktie zum Wochengewinner wurde
Das Aktionärspaket. Disney erhöht die Jahresdividende um 33 Prozent auf 2,00 Dollar je Aktie, zahlbar in zwei Raten von je 1 Dollar im Januar und im Juli. Dazu plant der Konzern für das Geschäftsjahr 2027 Aktienrückkäufe von rund 9 Milliarden Dollar. Im vierten Quartal hatte Disney bereits eigene Aktien für 1,8 Milliarden Dollar zurückgekauft. Solche Ausschüttungen wirken in fallenden Märkten wie ein Puffer.
Ein ehrgeiziger Ausblick. Für das Geschäftsjahr 2027 stellt Disney ein zweistelliges Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie und ein Plus des operativen Segmentergebnisses von rund 8 Prozent in Aussicht. Für das erste Quartal erwartet der Konzern ein operatives Segmentergebnis von rund 5,4 Milliarden Dollar. Bis zum Geschäftsjahr 2029 sollen Einsparungen von jährlich rund 3 Milliarden Dollar hinzukommen.
Weg von der KI-Börse. Disney hat mit der KI-Verkaufswelle wenig zu tun. Freizeitparks, Kreuzfahrten, Filme, Streaming und Sport mit ESPN sind Geschäfte, deren Erfolg von Marken und Kundenbindung abhängt – nicht von Rechenzentren. In dieser Woche war genau das gefragt.
Häufige Fragen zur Walt Disney-Aktie
Wie hat sich die Walt Disney-Aktie in der KW 47/2026 entwickelt?
Die Walt Disney-Aktie (ISIN: US2546871060, Symbol: DIS) gab vom 13. bis 20. November 2026 um 0,83 Prozent auf 117,98 US-Dollar nach und zählte damit zu den Dow Jones Gewinnern der Woche.
Wie hoch ist die neue Disney-Dividende?
Disney zahlt für das Geschäftsjahr 2027 eine Dividende von 2,00 Dollar je Aktie in zwei Raten von je 1 Dollar im Januar und Juli, 33 Prozent mehr als zuvor.
Was erwartet Disney für 2027?
Ein zweistelliges Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie, rund 8 Prozent mehr operatives Segmentergebnis und Aktienrückkäufe von rund 9 Milliarden Dollar.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.