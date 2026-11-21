Das Aktionärspaket. Disney erhöht die Jahresdividende um 33 Prozent auf 2,00 Dollar je Aktie, zahlbar in zwei Raten von je 1 Dollar im Januar und im Juli. Dazu plant der Konzern für das Geschäftsjahr 2027 Aktienrückkäufe von rund 9 Milliarden Dollar. Im vierten Quartal hatte Disney bereits eigene Aktien für 1,8 Milliarden Dollar zurückgekauft. Solche Ausschüttungen wirken in fallenden Märkten wie ein Puffer.

Ein ehrgeiziger Ausblick. Für das Geschäftsjahr 2027 stellt Disney ein zweistelliges Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie und ein Plus des operativen Segmentergebnisses von rund 8 Prozent in Aussicht. Für das erste Quartal erwartet der Konzern ein operatives Segmentergebnis von rund 5,4 Milliarden Dollar. Bis zum Geschäftsjahr 2029 sollen Einsparungen von jährlich rund 3 Milliarden Dollar hinzukommen.

Weg von der KI-Börse. Disney hat mit der KI-Verkaufswelle wenig zu tun. Freizeitparks, Kreuzfahrten, Filme, Streaming und Sport mit ESPN sind Geschäfte, deren Erfolg von Marken und Kundenbindung abhängt – nicht von Rechenzentren. In dieser Woche war genau das gefragt.