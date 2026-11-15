Wenn die Amerikaner sparen, kaufen sie bei Walmart. Dieses Prinzip hat die Walmart-Aktie in den vergangenen Wochen wieder nach oben getragen: Am Freitag schloss sie bei 128,09 Dollar, mehrere Analysten haben ihre Kursziele angehoben, darunter Wells Fargo von 120 auf 135 Dollar. Am Donnerstag, 19. November, legt der größte Einzelhändler der Welt die Quartalszahlen für Q3 vor. Es ist ein Quartal, in dem Walmart Hunderte Millionen Dollar aus Zollrückerstattungen bewusst in niedrigere Preise steckt – und gleichzeitig mit Milliarden an zusätzlichen Spritkosten kämpft.
Walmart-Aktie: Quartalszahlen Q3 – wie lange trägt der Preiskrieg die Rekordjagd?
Walmart legt am Donnerstag, 19. November 2026, vor US-Börsenbeginn die Quartalszahlen für Q3 des Geschäftsjahres 2027 vor. Analysten erwarten einen Gewinn je Aktie von 0,64 Dollar und rund 187 Milliarden Dollar Umsatz. Die Walmart Quartalszahlen-Vorschau: Erwartungen, Prognose, Zollrückerstattungen, Spritkosten und was die Walmart-Aktie jetzt bewegt.
Walmart Quartalszahlen Q3
Die Erwartungen: solide, aber ohne Spielraum
Laut Investing.com rechnen Analysten mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,64 Dollar nach 0,62 Dollar im Vorjahr. Beim Umsatz liegt der Konsens bei rund 187,2 Milliarden Dollar, ein Plus von knapp 7 Prozent gegenüber den 179,5 Milliarden Dollar aus dem dritten Quartal des Vorjahres. Walmart selbst ist vorsichtiger: Das Management stellte für das Quartal ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 3 bis 3,75 Prozent und ein Plus beim operativen Ergebnis von 2 bis 4 Prozent in Aussicht.
Ein Teil der Bremse ist reiner Kalender: Das große Rabattfest Big Billion Days der indischen Tochter Flipkart fällt diesmal ins vierte Quartal. Das kostet im dritten Quartal laut Walmart mehr als einen Prozentpunkt Wachstum, der im Schlussquartal zurückkommen soll.
Walmart Aktienanalyse
Fünf Punkte, auf die es am Donnerstag ankommt
Flächenbereinigter Umsatz in den USA
Im zweiten Quartal stieg er um 2,6 Prozent. Eine von Kalkine zitierte US-Großbank rechnet nun mit 2,7 Prozent, der Konsens mit 2,9 Prozent. Die Zahl zeigt, ob Walmart weiter Marktanteile gewinnt.
Zollrückerstattungen und Preise
Walmart reicht die Rückerstattungen aus den aufgehobenen IEEPA-Zöllen bewusst an die Kunden weiter. Das soll dauerhaft Marktanteile sichern, drückt aber kurzfristig die Marge.
Spritkosten
Das Management rechnet im Geschäftsjahr mit mehr als 2 Milliarden Dollar zusätzlicher Kraftstoffkosten gegenüber der ursprünglichen Planung. Hohe Benzinpreise belasten zugleich die Kaufkraft der Kunden.
Werbung, Mitgliedschaften, Marktplatz
Die margenstarken Geschäfte sind der eigentliche Gewinnmotor. Walmart+ wuchs zuletzt zweistellig, das Werbegeschäft deutlich.
Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft
Es sind die letzten großen Einzelhandelszahlen vor dem Black Friday. Was Walmart zum Start der Saison sagt, prägt die Stimmung für die gesamte Branche.
Das große Bild
Der Gewinner der Krise ist teuer geworden
Walmart ist zum Sieger einer schwierigen Konsumlandschaft geworden: Haushalte mit hohen Einkommen kaufen dort ebenso ein wie preisbewusste Familien, und der Onlinehandel wächst schneller als bei vielen Konkurrenten. Doch dieser Erfolg hat seinen Preis. Die Aktie ist im Vergleich zu anderen Einzelhändlern hoch bewertet und reagiert empfindlich, wenn die Dynamik nur kurz nachlässt. Wie schnell das geht, zeigte der Sommer: Zwischen Mitte Mai und Ende August 2026 verlor die Walmart-Aktie laut Trefis rund 23,5 Prozent. Zusätzlich belasten neue Regeln für Medikamentenpreise: Sie dürften das flächenbereinigte US-Wachstum im Geschäftsjahr um rund 1,25 Prozentpunkte drücken.
Häufige Fragen zu den Walmart Quartalszahlen
Wann veröffentlicht Walmart die Quartalszahlen für Q3?
Am Donnerstag, 19. November 2026, vor US-Börsenbeginn. Die Telefonkonferenz beginnt um 8:00 Uhr New Yorker Zeit, das ist 14:00 Uhr deutscher Zeit.
Was erwarten Analysten von den Walmart Zahlen?
Einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,64 Dollar und einen Umsatz von rund 187,2 Milliarden Dollar.
Welchen Zeitraum umfasst das dritte Quartal?
Das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 umfasst die drei Monate bis Ende Oktober 2026.
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