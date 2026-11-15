Walmart-Aktie: Quartalszahlen Q3 – wie lange trägt der Preiskrieg die Rekordjagd?

Wann veröffentlicht Walmart die Quartalszahlen für Q3?

Am Donnerstag, 19. November 2026, vor US-Börsenbeginn. Die Telefonkonferenz beginnt um 8:00 Uhr New Yorker Zeit, das ist 14:00 Uhr deutscher Zeit.

Was erwarten Analysten von den Walmart Zahlen?

Einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,64 Dollar und einen Umsatz von rund 187,2 Milliarden Dollar.

Welchen Zeitraum umfasst das dritte Quartal?

Das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 umfasst die drei Monate bis Ende Oktober 2026.