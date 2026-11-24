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Walmart Aktie: Operativer Gewinn steigt um 16% - Kursziel jetzt bei 140 USD!

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 18:33 2 Min.

Walmarts operativer Gewinn wächst dreimal so schnell wie der Umsatz – Raymond James hebt das Kursziel auf 140 USD an.

Die Walmart-Aktie (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker: WMT) steigt um 2,42 USD oder 1,87% auf 132,00 USD. Damit hat sie das bisherige Kursziel von Raymond James bereits um zwei Dollar übertroffen. In ihrer Walmart-Aktienanalyse vom 20. November hat die Investmentbank das Kursziel von 130 auf 140 USD angehoben und ihr Rating "outperform" bestätigt. Vom aktuellen Kurs bis zum neuen Ziel fehlen acht Dollar oder rund 6,1%. Der Gewinn wächst dreimal so schnell wie der Umsatz Was Raymond James an Walmarts drittem Geschäftsquartal überzeugt, lässt sich an zwei Zahlen ablesen: Der Konzernumsatz stieg im Jahresvergleich um 5,2% auf 188,8 Milliarden USD. Der ausgewiesene operative Gewinn legte mit 16% auf 7,77 Milliarden USD gut dreimal so schnell zu. Zugleich gewann Walmart laut Raymond James Marktanteile. Auch bei den Umsätzen auf vergleichbarer Basis habe sich der Trend verbessert. Warum der digitale Einkaufswagen für Walmart so wertvoll ist Bestellt ein Kunde bei Walmart online, kann der Händler an mehr als dem Warenverkauf verdienen. Marken bezahlen dafür, dass ihre Produkte bei der Suche sichtbar werden. Bei Kunden mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft kommen regelmäßige Beiträge hinzu. Wie viel Gewicht diese Geschäfte inzwischen haben, zeigt das US-Segment: Dort wuchs der Onlinehandel im dritten Quartal um 23%, das Werbegeschäft sogar um 37%. Auch die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen legten zweistellig zu. Genau hier setzt die Walmart-Aktienanalyse von Raymond James an. Je stärker Werbung und Mitgliedschaften zum Geschäft beitragen, desto eher könne der operative Gewinn auch künftig schneller wachsen als der Umsatz. Walmart selbst erwartet für das laufende Geschäftsjahr währungsbereinigt 4,9% bis 5,2% mehr Nettoumsatz und einen Anstieg des bereinigten operativen Gewinns um 8,0% bis 8,6%. Raymond James sieht den Händler auf diesem Weg und bleibt beim Rating "outperform". Das neue Kursziel von 140 USD liegt 7,7% über der bisherigen Marke. Teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden – für diesen Tipp brauchen sie weder eine Walmart-Mitgliedschaft noch einen Mindestbestellwert. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 24. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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