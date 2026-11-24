Bill Kirk, Analyst von Roth Capital, habe das Kursziel für die Walmart-Aktie (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NASDAQ-Symbol: WMT) von 138 auf 143 USD angehoben und das Rating "buy" bestätigt. Der US-Einzelhandelsriese habe für das dritte Quartal weitgehend im Rahmen der Erwartungen liegende Ergebnisse vorgelegt. Die jüngsten Investitionen dürften jedoch das Wachstum des gesamten Geschäftsökosystems beschleunigen und die Nachhaltigkeit der Erträge verbessern. Walmart investiere mehr als seine Wettbewerber in die Infrastruktur, biete seinen Kunden ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis und profitiere von den Skaleneffekten seines umfangreichen E-Commerce-Ökosystems. Roth Capital gehe davon aus, dass die Werbeumsätze weiterhin in rasantem Tempo wachsen und einen strukturellen Wettbewerbsvorteil innerhalb der Branche darstellen würden, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 20.11.2026)