Ein Wert, zwei Bestenlisten: Die Walmart Aktie notiert vorbörslich bei 130,38 Dollar, ein Plus von 0,80 Dollar oder 0,62 Prozent. Der größte Einzelhändler der Welt steht damit unter den fünf stärksten Titeln im Dow Jones und zugleich im Nasdaq 100. An einem Morgen, an dem Chipwerte kräftig verlieren, suchen Anleger das Gegenteil.
Walmart Aktie: Vor dem Black Friday im Plus – Gewinner in Dow Jones und Nasdaq 100 zugleich
Die Walmart Aktie steigt vorbörslich um 0,62 Prozent auf 130,38 Dollar und steht in den Gewinnerlisten von Dow Jones und Nasdaq 100. Nach den Quartalszahlen war das Papier trotz angehobener Prognose gefallen. Drei Tage vor dem Black Friday kehren die Käufer zurück.
Die Zahlen
Besser als erwartet und trotzdem abgestraft
Am 19. November legte Walmart die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Der Umsatz stieg um 5,2 Prozent auf 188,8 Milliarden Dollar, erwartet worden waren rund 187,4 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,65 Dollar einen Cent über der Schätzung. Der Onlineumsatz wuchs weltweit um 17 Prozent, in den USA um 23 Prozent. Für das Geschäftsjahr erwartet der Konzern nun 2,84 bis 2,89 Dollar Gewinn je Aktie. Die Aktie fiel danach trotzdem um rund zwei Prozent.
Die Einordnung
Der Preis der Aktie ist das Problem
Warum der Markt enttäuscht reagierte, zeigt die Bewertung: Die Aktie wurde zum Zeitpunkt der Zahlen mit dem 46-Fachen des Gewinns gehandelt. Dazu sank der Nettogewinn um 19,5 Prozent auf 4,9 Milliarden Dollar, die Lagerbestände stiegen um 8,1 Prozent. Unsere Lesart für den Dienstag: Vor dem wichtigsten Einkaufswochenende des Jahres und bei fallenden Technologiewerten gilt Walmart wieder als sicherer Hafen. Der nächste Test folgt im Februar mit der Prognose für das neue Geschäftsjahr.
Einordnung der Redaktion: Die Walmart Aktie ist teuer, weil sie verlässlich ist. Das macht sie an Tagen wie diesem attraktiv und nach Quartalszahlen anfällig. Das Weihnachtsgeschäft liefert in den nächsten Wochen die Daten, an denen sich die Bewertung messen lassen muss. Vorbörsliche Kurse können sich bis zur Eröffnung ändern.
FAQ
Häufige Fragen zur Walmart Aktie
Warum steigt die Walmart Aktie heute vorbörslich?
Eine neue Meldung liegt nicht vor. Anleger setzen vor dem Black Friday auf defensive Konsumwerte, während Chipaktien nachgeben.
In welchen Indizes ist Walmart enthalten?
Walmart ist Mitglied im Dow Jones und im Nasdaq 100; die Aktie ist an der Nasdaq notiert.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Walmart Aktie?
ISIN US9311421039, WKN 860853. US-Handelssymbol: WMT (Nasdaq). Handelssymbol an deutschen Börsen: WMT.
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