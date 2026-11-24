Warum der Markt enttäuscht reagierte, zeigt die Bewertung: Die Aktie wurde zum Zeitpunkt der Zahlen mit dem 46-Fachen des Gewinns gehandelt. Dazu sank der Nettogewinn um 19,5 Prozent auf 4,9 Milliarden Dollar, die Lagerbestände stiegen um 8,1 Prozent. Unsere Lesart für den Dienstag: Vor dem wichtigsten Einkaufswochenende des Jahres und bei fallenden Technologiewerten gilt Walmart wieder als sicherer Hafen. Der nächste Test folgt im Februar mit der Prognose für das neue Geschäftsjahr.