Walmart ist kein reiner Supermarkt mehr. Die schnell wachsenden Geschäftsfelder Onlinehandel, Werbung und Mitgliedschaften verändern das Profil des Konzerns. Werbeeinnahmen haben deutlich höhere Margen als der Verkauf von Lebensmitteln. Die Bruttomarge stieg im Quartal um 0,28 Prozentpunkte, angeführt vom US-Geschäft.

Gewinner einer Abkühlung. Wenn die Konjunktur nachlässt, sparen Verbraucher – und landen bei Walmart. Genau dieses Szenario rückte in dieser Woche mit steigenden Arbeitslosenanträgen und einem eingebrochenen Philly-Fed-Index näher. Das macht den Konzern in den Augen vieler Anleger zum Profiteur der Unsicherheit.

Mitgliedschaften als Bindung. In den USA startete Walmart ein neues Paket, das Walmart+ und Sam's Club Plus für 120 Dollar im Jahr bündelt. Wiederkehrende Beiträge machen die Erträge planbarer und binden Kunden an das eigene Ökosystem aus Filialen, Lieferdienst und Onlineshop.