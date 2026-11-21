Als die Wall Street am Donnerstag ihren schwärzesten Tag der Woche erlebte, lieferte ausgerechnet ein Supermarkt die besten Nachrichten. Die Walmart-Aktie gehört zu den Dow Jones Gewinnern der Woche: Vom Schlusskurs der Vorwoche bei 128,09 US-Dollar gab sie lediglich um 0,11 Prozent auf 127,95 Dollar nach. Der Dow Jones verlor im selben Zeitraum 8,02 Prozent. Nach McDonald's war Walmart damit der zweitstärkste Wert im Leitindex. Unsere Walmart-Aktie Wochenanalyse zeigt, warum der größte Händler der Welt gerade jetzt überzeugt.
Walmart-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche: Starkes Quartal, dritte Prognoseanhebung – der Supermarkt trotzt dem Crash
Walmart-Aktie Wochenanalyse KW 47/2026: Die Walmart-Aktie verliert nur 0,11 Prozent auf 127,95 US-Dollar, während der Dow Jones um 8 Prozent einbricht. Damit gehört Walmart zu den Dow Jones Gewinnern der Woche. Starke Quartalszahlen mit 23 Prozent Wachstum im US-Onlinehandel, 37 Prozent mehr Werbeerlösen in den USA und die dritte Prognoseanhebung des Jahres stützten den Handelsriesen.
Walmart-Aktie Wochenanalyse
Ein Quartal ohne Schwachstelle
Am Donnerstag vor Börsenbeginn legte Walmart die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Sie übertrafen die Erwartungen auf breiter Front.
Umsatz: plus 5,2 Prozent auf 188,8 Milliarden Dollar, erwartet waren rund 187,25 Milliarden Dollar.
Operativer Gewinn: plus 16 Prozent auf 7,8 Milliarden Dollar.
Gewinn je Aktie: bereinigt 0,65 Dollar.
Onlinehandel: weltweit plus 17 Prozent, in den USA plus 23 Prozent – das elfte Quartal in Folge mit mehr als 20 Prozent Wachstum.
Werbung: weltweit plus 25 Prozent, in den USA plus 37 Prozent.
Mitgliedsbeiträge: weltweit plus 17 Prozent.
Vergleichbare Umsätze in den USA: plus 2,9 Prozent.
Walmart hob seine Prognose für das Geschäftsjahr 2027 an – bereits zum dritten Mal in diesem Jahr. Das Management sprach von Marktanteilsgewinnen im Kerngeschäft.
Dow Jones Gewinner der Woche
Warum die Walmart-Aktie zum Wochengewinner wurde
Walmart ist kein reiner Supermarkt mehr. Die schnell wachsenden Geschäftsfelder Onlinehandel, Werbung und Mitgliedschaften verändern das Profil des Konzerns. Werbeeinnahmen haben deutlich höhere Margen als der Verkauf von Lebensmitteln. Die Bruttomarge stieg im Quartal um 0,28 Prozentpunkte, angeführt vom US-Geschäft.
Gewinner einer Abkühlung. Wenn die Konjunktur nachlässt, sparen Verbraucher – und landen bei Walmart. Genau dieses Szenario rückte in dieser Woche mit steigenden Arbeitslosenanträgen und einem eingebrochenen Philly-Fed-Index näher. Das macht den Konzern in den Augen vieler Anleger zum Profiteur der Unsicherheit.
Mitgliedschaften als Bindung. In den USA startete Walmart ein neues Paket, das Walmart+ und Sam's Club Plus für 120 Dollar im Jahr bündelt. Wiederkehrende Beiträge machen die Erträge planbarer und binden Kunden an das eigene Ökosystem aus Filialen, Lieferdienst und Onlineshop.
Häufige Fragen zur Walmart-Aktie
Wie hat sich die Walmart-Aktie in der KW 47/2026 entwickelt?
Die Walmart-Aktie (ISIN: US9311421039, Symbol: WMT) gab vom 13. bis 20. November 2026 nur um 0,11 Prozent auf 127,95 US-Dollar nach und zählte damit zu den Dow Jones Gewinnern der Woche.
Wie fielen die Walmart-Quartalszahlen aus?
Der Umsatz stieg um 5,2 Prozent auf 188,8 Milliarden Dollar, der operative Gewinn um 16 Prozent auf 7,8 Milliarden Dollar. Walmart hob die Jahresprognose an.
Was ist der nächste Termin für Walmart-Anleger?
Black Friday am 27. November 2026 eröffnet das Weihnachtsgeschäft, das über das vierte Quartal entscheidet.
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