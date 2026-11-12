Walmart Aktie: BofA erwartet weitere Marktanteilsgewinne und starke Quartalszahlen - 10,6% Kurspotenzial!

Die Aktienanalyse von BofA vom 11. November 2026 sendet ein deutlich positives Signal für Walmart. Analyst Christopher Nardone erhöht das Kursziel von 126 USD auf 139 USD und bestätigt das Rating "buy". Im Mittelpunkt stehen drei wesentliche Argumente: erwartete Marktanteilsgewinne im Lebensmittelgeschäft und bei allgemeinen Konsumgütern, ein prognostizierter Quartalsgewinn von 0,63 USD je Aktie und die Aussicht auf eine Konkretisierung der Jahresprognose am oberen Ende der bisherigen Zielspannen. Bei einem letzten NASDAQ-Schlusskurs von 125,67 USD ergibt sich bis zum Kursziel von 139 USD ein rechnerisches Kurspotenzial von rund 10,6%.

Für die Walmart Aktie ist dies eine interessante Ausgangslage. Die Kombination aus einem breit aufgestellten Geschäftsmodell, möglichen Marktanteilsgewinnen und optimistischen Gewinnerwartungen könnte die weitere Entwicklung unterstützen. Allerdings bleibt die Bewertung ein entscheidender Faktor. Sollte Walmart die hohen Erwartungen nicht erfüllen, könnten selbst grundsätzlich solide Geschäftszahlen zu Enttäuschungen führen.

Das Fazit der aktuellen BofA-Aktienanalyse fällt dennoch klar aus: Christopher Nardone bleibt optimistisch, bestätigt das Rating "buy" und sieht das Kursziel bei 139 USD. Ob die Walmart Aktie dieses Niveau erreicht, dürfte wesentlich davon abhängen, wie überzeugend die nächsten Quartalszahlen und der aktualisierte Jahresausblick ausfallen.