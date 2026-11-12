Die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, FSE: WMT, NASDAQ: WMT) erhält kräftigen Rückenwind von der Wall Street. Die US-Investmentbank BofA hat ihr Kursziel für den amerikanischen Einzelhandelsriesen deutlich angehoben und hält an ihrer Kaufempfehlung fest.
Walmart Aktie: BofA erwartet weitere Marktanteilsgewinne und starke Quartalszahlen - 10,6% Kurspotenzial!
BofA erwartet weitere Marktanteilsgewinne im Lebensmittelhandel und bei allgemeinen Konsumgütern. Auch eine Anhebung der Jahresprognose an das obere Ende der bisherigen Zielspanne könnte für Rückenwind sorgen. Kann die Walmart Aktie die hohen Erwartungen erfüllen?
Analyst Christopher Nardone sieht Walmart auf einem überzeugenden Wachstumskurs und erwartet weitere Marktanteilsgewinne sowohl im Lebensmittelgeschäft als auch bei allgemeinen Konsumgütern. Gleichzeitig rechnet BofA mit soliden Quartalszahlen und einer optimistischeren Jahresprognose. Bei einem letzten NASDAQ-Schlusskurs von 125,67 USD signalisiert das neue Kursziel von 139 USD ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 10,6%. Doch kann Walmart die hohen Erwartungen tatsächlich erfüllen?
Walmart Aktie: BofA hebt Kursziel von 126 auf 139 USD
Die aktuelle Aktienanalyse von BofA vom 11. November 2026 sendet ein deutlich positives Signal für die Walmart Aktie. Analyst Christopher Nardone erhöhte das Kursziel von bislang 126 USD auf 139 USD und bestätigte gleichzeitig das Rating "buy".
Die Anhebung um 13 USD entspricht einer Steigerung der Kurszielprognose um rund 10,3%. Damit bewertet BofA die zukünftigen Perspektiven des Einzelhandelskonzerns optimistischer als zuvor.
Besonders interessant ist der Vergleich mit dem letzten NASDAQ-Schlusskurs von 125,67 USD. Ausgehend von diesem Kurs ergibt sich bis zum neuen Kursziel von 139 USD eine rechnerische Aufwärtschance von 13,33 USD beziehungsweise rund 10,6%.
Für Anleger ist die Botschaft von Christopher Nardone damit klar: BofA sieht weiterhin Potenzial für eine positive Kursentwicklung der Walmart Aktie.
Allerdings handelt es sich bei dem Kursziel um eine Analystenprognose und nicht um eine garantierte zukünftige Kursnotierung. Ob Walmart dieses Niveau erreicht, hängt maßgeblich von der tatsächlichen Geschäftsentwicklung und den Erwartungen des Kapitalmarkts ab.
Christopher Nardone setzt auf weitere Marktanteilsgewinne
Das wichtigste Argument der aktuellen Aktienanalyse von BofA ist die Erwartung weiterer Marktanteilsgewinne. Analyst Christopher Nardone geht davon aus, dass Walmart seine Wettbewerbsposition sowohl im Lebensmittelgeschäft als auch bei allgemeinen Konsumgütern ausbauen kann.
Diese Einschätzung ist für die Walmart Aktie von erheblicher Bedeutung. Marktanteilsgewinne können darauf hindeuten, dass ein Unternehmen Kunden von Wettbewerbern gewinnt und seine Position im Einzelhandel nachhaltig stärkt.
Für Walmart wäre eine solche Entwicklung besonders attraktiv, weil der Konzern bereits über eine umfangreiche Vertriebsstruktur und eine starke Marktpräsenz verfügt.
Zusätzliche Umsätze könnten dazu beitragen, bestehende Infrastruktur effizienter auszulasten und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit weiter zu verbessern.
Allerdings führen höhere Marktanteile nicht automatisch zu steigenden Gewinnen. Entscheidend bleibt, zu welchen Margen Walmart zusätzliche Kunden und Umsätze gewinnt.
BofA beurteilt die Wachstumsperspektiven dennoch positiv und sieht darin einen wesentlichen Grund für das erhöhte Kursziel von 139 USD.
Lebensmittelgeschäft: Walmart könnte Wettbewerber weiter unter Druck setzen
Ein zentraler Schwerpunkt der Aktienanalyse von Christopher Nardone liegt auf dem Lebensmittelgeschäft. BofA erwartet, dass Walmart in diesem Bereich weitere Marktanteile gewinnen kann.
Lebensmittel gehören zu den regelmäßig nachgefragten Konsumgütern. Für große Einzelhändler kann dieses Geschäft eine vergleichsweise stabile Umsatzbasis schaffen, weil Verbraucher auch bei wirtschaftlicher Unsicherheit weiterhin Produkte des täglichen Bedarfs kaufen.
Walmart könnte dabei insbesondere von seiner Größe, seinem breiten Sortiment und seiner Positionierung im preisorientierten Einzelhandel profitieren.
In einem Umfeld, in dem viele Verbraucher auf ihre Ausgaben achten, kann ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis zu einem wichtigen Wettbewerbsvorteil werden.
Für die Walmart Aktie wäre es positiv, wenn der Konzern seine Kundenfrequenz erhöht und gleichzeitig zusätzliche Umsätze pro Einkauf erzielt.
Allerdings ist das Lebensmittelgeschäft häufig von vergleichsweise niedrigen Gewinnmargen geprägt. Deshalb bleibt entscheidend, ob Walmart die erwarteten Marktanteilsgewinne auch wirtschaftlich profitabel umsetzen kann.
Allgemeine Konsumgüter: BofA erwartet zusätzliche Wachstumsimpulse
Neben Lebensmitteln hebt BofA ausdrücklich die Perspektiven im Bereich General Merchandise hervor. Dazu gehören zahlreiche Konsumgüter außerhalb des klassischen Lebensmittelgeschäfts.
Analyst Christopher Nardone erwartet auch in diesem Segment weitere Marktanteilsgewinne. Für Walmart könnte dies eine wichtige Ergänzung zum stabileren Lebensmittelgeschäft darstellen.
Während Lebensmittel vor allem regelmäßige Kundenbesuche unterstützen, können allgemeine Konsumgüter zusätzliche Umsatzmöglichkeiten eröffnen.
Eine stärkere Nachfrage in diesem Bereich könnte zudem die Zusammensetzung des Umsatzes positiv beeinflussen. Entscheidend ist dabei, welche Produktgruppen wachsen und wie profitabel die entsprechenden Verkäufe sind.
Allerdings reagieren viele Konsumgüterkategorien empfindlicher auf Veränderungen der Kaufkraft und der Verbraucherstimmung als Lebensmittel.
Sollten Verbraucher ihre Ausgaben für nicht notwendige Anschaffungen reduzieren, könnte dies die Wachstumsmöglichkeiten begrenzen.
BofA zeigt sich dennoch zuversichtlich, dass Walmart seine Wettbewerbsposition auch in diesem Marktsegment weiter verbessern kann.
Quartalszahlen im Fokus: BofA erwartet 0,63 USD Gewinn je Aktie
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der aktuellen Aktienanalyse ist die Gewinnprognose für das dritte Geschäftsquartal. BofA rechnet mit einem Ergebnis je Aktie von 0,63 USD.
Für Anleger ist diese Kennzahl von besonderer Bedeutung, weil sie einen direkten Einblick in die Profitabilität des Unternehmens ermöglicht.
Sollte Walmart die von Christopher Nardone erwarteten 0,63 USD erreichen oder übertreffen, könnte dies die positive Einschätzung von BofA unterstützen.
Allerdings lässt sich aus der vorliegenden Aktienanalyse nicht ableiten, wie die Gewinnprognose im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal oder zum allgemeinen Analystenkonsens einzuordnen ist.
Ein Ergebnis von 0,63 USD wäre deshalb nicht automatisch als positive Überraschung zu bewerten. Entscheidend wird sein, welche Erwartungen bereits im Aktienkurs berücksichtigt sind.
Für die Walmart Aktie dürften neben dem ausgewiesenen Gewinn insbesondere die Umsatzentwicklung, die Margen und die Aussagen des Managements zur weiteren Geschäftsentwicklung wichtig werden.
Jahresprognose: Walmart könnte Erwartungen nach oben konkretisieren
Besonders spannend ist die Erwartung von BofA hinsichtlich des Ausblicks auf das gesamte Geschäftsjahr. Analyst Christopher Nardone rechnet damit, dass Walmart seine Prognosen für Umsatz und Gewinn je Aktie auf das obere Ende der bisherigen Zielspannen ausrichten wird.
Eine solche Entwicklung wäre ein positives Signal für die operative Geschäftsentwicklung. Sie würde darauf hindeuten, dass das Management innerhalb der bereits kommunizierten Erwartungen eine stärkere Entwicklung für erreichbar hält.
Für die Walmart Aktie könnte dies zusätzlichen Rückenwind schaffen, sofern die Aussagen des Unternehmens die Erwartungen der Anleger erfüllen oder übertreffen.
Allerdings ist zwischen einer Prognoseanhebung über die bisherige Zielspanne hinaus und einer Konkretisierung am oberen Ende der bestehenden Spanne zu unterscheiden.
BofA erwartet nach der vorliegenden Aktienanalyse ausdrücklich Letzteres. Konkrete neue Umsatz- oder Gewinnziele nennt Christopher Nardone dabei nicht.
Sollte Walmart tatsächlich eine solche Aktualisierung vornehmen, könnte dies die Zuversicht in die weitere Geschäftsentwicklung stärken.
Rating "buy": Warum BofA an Walmart festhält
Mit dem bestätigten Rating "buy" unterstreicht BofA ihre positive Haltung gegenüber der Walmart Aktie.
Die Investmentbank verbindet die Erwartung weiterer Marktanteilsgewinne mit einer soliden Quartalsprognose und der Aussicht auf eine günstigere Einordnung der Jahresziele.
Für Christopher Nardone ergibt sich daraus offenbar ein attraktives Chancen-Risiken-Verhältnis. Die Erhöhung des Kursziels auf 139 USD verstärkt diese Einschätzung.
Besonders relevant ist, dass BofA nicht nur eine positive Bewertung bestätigt, sondern gleichzeitig ihre Kursprognose um rund 10,3% anhebt.
Damit signalisiert die Aktienanalyse eine Verbesserung der erwarteten Perspektiven gegenüber der bisherigen Einschätzung.
Dennoch sollten Anleger beachten, dass ein Rating "buy" keine Garantie für Kursgewinne darstellt. Auch positiv bewertete Unternehmen können an der Börse unter Druck geraten, wenn Geschäftszahlen enttäuschen oder die Bewertung bereits hohe Erwartungen widerspiegelt.
Walmart Aktie: Wie attraktiv sind die 10,6% Kurspotenzial?
Ausgehend vom letzten NASDAQ-Schlusskurs von 125,67 USD ergibt sich bis zum Kursziel von 139 USD ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 10,6%.
Diese Differenz ist für Anleger interessant, sollte jedoch im Zusammenhang mit der fundamentalen Bewertung betrachtet werden.
Ein Kurspotenzial von 10,6% kann attraktiv erscheinen, wenn die zukünftigen Gewinne zuverlässig wachsen und die bestehenden Risiken überschaubar bleiben.
Andererseits könnte die Walmart Aktie bereits einen erheblichen Teil ihrer langfristigen Wachstumserwartungen eingepreist haben.
Ohne zusätzliche Bewertungskennzahlen wie das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis oder konkrete Gewinnprognosen für mehrere Geschäftsjahre lässt sich nicht abschließend beurteilen, wie günstig oder teuer die Aktie derzeit bewertet ist.
Die Aktienanalyse von BofA liefert mit dem Kursziel von 139 USD einen wichtigen Orientierungspunkt. Für eine umfassende Anlageentscheidung müssen jedoch auch die Bewertung und die individuellen Risikopräferenzen berücksichtigt werden.
Chancen für die Walmart Aktie: Was für weiteres Wachstum spricht
Die aktuelle Aktienanalyse von BofA enthält mehrere konkrete Argumente, die für eine positive Entwicklung der Walmart Aktie sprechen.
Zu den wichtigsten Chancen gehören:
Marktanteilsgewinne: BofA erwartet eine stärkere Wettbewerbsposition im Lebensmittelgeschäft.
General Merchandise: Auch bei allgemeinen Konsumgütern sieht Christopher Nardone zusätzliche Marktanteilschancen.
Quartalsgewinn: BofA prognostiziert für das dritte Geschäftsquartal einen Gewinn je Aktie von 0,63 USD.
Jahresausblick: Walmart könnte seine Umsatz- und Gewinnprognosen auf das obere Ende der bisherigen Spannen ausrichten.
Kurszielanhebung: BofA erhöht ihre Prognose von 126 USD auf 139 USD.
Kaufempfehlung: Das Rating "buy" bleibt unverändert.
Geschäftsmodell: Die breite Produktpalette kann eine stabile Nachfragebasis unterstützen.
Besonders positiv wäre ein Szenario, in dem Walmart weitere Marktanteile gewinnt und gleichzeitig seine Profitabilität verbessert.
Sollte das Unternehmen die Erwartungen von Christopher Nardone erfüllen, könnte dies die fundamentale Grundlage für das Kursziel von 139 USD stärken.
Risiken für die Walmart Aktie: Was Anleger nicht unterschätzen sollten
Trotz der optimistischen Aktienanalyse von BofA bestehen verschiedene Risiken, die die zukünftige Entwicklung beeinflussen könnten.
Die wichtigsten Risiken im Überblick:
Margendruck: Intensiver Preiswettbewerb könnte die Profitabilität belasten.
Konsumverhalten: Eine schwächere Kaufkraft könnte die Nachfrage nach allgemeinen Konsumgütern beeinträchtigen.
Kostensteigerungen: Höhere Personal-, Transport- und Beschaffungskosten könnten die Ergebnisse belasten.
Wettbewerb: Andere große Einzelhändler und Onlineplattformen könnten Marktanteilsgewinne erschweren.
Prognoserisiko: Walmart könnte die von BofA erwarteten 0,63 USD Gewinn je Aktie verfehlen.
Ausblick: Eine weniger optimistische Jahresprognose könnte die Anleger enttäuschen.
Bewertung: Hohe Erwartungen könnten das Rückschlagrisiko bei schwächeren Geschäftszahlen erhöhen.
Die genannten Faktoren sind allgemeine Risiken des Einzelhandelsgeschäfts und werden in der vorliegenden Aktienanalyse von BofA nicht ausdrücklich als negative Argumente aufgeführt.
Für die Walmart Aktie bleibt entscheidend, ob der Konzern seine Marktanteilsgewinne in nachhaltiges Gewinnwachstum umwandeln kann.
Walmart Aktie: Was Anleger vor den nächsten Zahlen beachten sollten
Nach der Kurszielanhebung durch BofA rücken die kommenden Quartalszahlen in den Mittelpunkt.
Besonders wichtig wird sein, ob Walmart die von Christopher Nardone erwarteten 0,63 USD Gewinn je Aktie erreicht.
Darüber hinaus dürfte der Markt genau beobachten, ob sich die prognostizierten Marktanteilsgewinne im Lebensmittelgeschäft und bei allgemeinen Konsumgütern bestätigen.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Aktualisierung der Jahresprognose. Sollte Walmart seine Umsatz- und Gewinnerwartungen tatsächlich am oberen Ende der bisherigen Spannen konkretisieren, könnte dies die positive Einschätzung von BofA unterstützen.
Allerdings könnten selbst solide Ergebnisse an der Börse enttäuschen, wenn Anleger bereits mit einer noch stärkeren Entwicklung rechnen.
Für die Walmart Aktie wird deshalb nicht nur entscheidend sein, ob das Unternehmen wächst, sondern auch, ob die tatsächlichen Ergebnisse die Erwartungen des Kapitalmarkts übertreffen.
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 12. November 2026
Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.
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