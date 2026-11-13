Die Walmart-Aktie (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NASDAQ-Symbol: WMT) zeigt Stärke, während viele Technologiewerte unter Druck stehen! Der amerikanische Einzelhandelsgigant überzeugt nicht nur mit niedrigen Preisen und einer gewaltigen Kundenbasis, sondern entwickelt sich zunehmend zu einem digitalen Handelskonzern mit wachsendem Werbe- und Plattformgeschäft. Jetzt bestätigt Bernstein Research in seiner Walmart-Aktienanalyse vom 13. November 2026 das Kursziel 142 USD und hält am Rating "outperform" fest. Beim aktuellen NASDAQ-Kurs von 128,16 USD, einem Tagesplus von 1,6 Prozent, ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 10,80 Prozent. Für Anleger stellt sich damit eine spannende Frage: Kann Walmart seinen erfolgreichen Wachstumskurs fortsetzen und die Aktie in Richtung 142 USD treiben, oder sind die hohen Erwartungen bereits weitgehend eingepreist?
Walmart Aktie: Bernstein Research rät weiter zum Kauf - startet der US-Einzelhandelsriese jetzt die nächste Rally?
Warum Bernstein Research weiter auf steigende Kurse setzt
Bernstein Research bleibt optimistisch: Alexia Howard bestätigt Rating "outperform"
Die Walmart-Aktienanalyse von Bernstein Research sendet ein positives Signal. Analystin Alexia Howard bestätigt das Kursziel 142 USD unverändert und hält am Rating "outperform" fest. Damit bleibt die Einschätzung überdurchschnittlich positiv. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs sieht Bernstein Research einen rechnerischen Bewertungsspielraum von knapp elf Prozent. Die wichtigsten fundamentalen Argumente für eine optimistische Betrachtung sind Walmarts starke Marktposition, die wachsenden digitalen Vertriebskanäle und zusätzliche Ertragsmöglichkeiten außerhalb des traditionellen Einzelhandels. Allerdings ist zwischen diesen nachvollziehbaren Geschäftsfaktoren und der konkreten Begründung von Alexia Howard zu unterscheiden: Der vollständige Wortlaut ihrer Studie vom 13. November liegt nicht vor. Die folgenden Chancen und Risiken sind deshalb eine redaktionelle Einordnung auf Grundlage der veröffentlichten Walmart-Geschäftszahlen. Fest steht: Bernstein Research bestätigt für Walmart das Kursziel 142 USD und das Rating "outperform".
Quartalszahlen: Walmart steigert den Umsatz auf fast 188 Milliarden USD
Die zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen liefern eine solide Grundlage für die positive Walmart-Aktienanalyse. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027, das am 31. Juli 2026 endete, steigerte Walmart den Konzernumsatz um 5,9 Prozent auf 187,9 Milliarden USD. Währungsbereinigt betrug das Wachstum 5,1 Prozent. Das operative Ergebnis legte um 28,8 Prozent zu. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte und Wechselkurseinflüsse erreichte das operative Wachstum 17,4 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 0,81 USD. Allerdings profitierte Walmart auch von Zollerstattungen, die das Ergebnis positiv beeinflussten. Deshalb sollte das ausgewiesene Gewinnwachstum nicht vollständig als dauerhaft wiederholbare Verbesserung interpretiert werden. Die Zahlen verdeutlichen dennoch, dass Walmart seine Größe zunehmend in wirtschaftliche Vorteile umwandeln kann. Für die Walmart-Aktie bleibt diese operative Entwicklung ein wichtiges Argument.
Onlinehandel wächst um 23 Prozent: Walmart greift Amazon weiter an
Besonders dynamisch entwickelt sich der digitale Handel. Walmart steigerte seine weltweiten E-Commerce-Umsätze im jüngsten veröffentlichten Quartal um 23 Prozent. In den USA erreichte das Wachstum sogar 24 Prozent. Damit zeigt der Konzern, dass er längst mehr ist als eine klassische Supermarktkette. Ein entscheidender Vorteil gegenüber reinen Onlinehändlern ist das dichte Filialnetz. Walmart nutzt bestehende Standorte zunehmend als Ausgangspunkte für schnelle Lieferungen und Abholservices. Dadurch lassen sich Kunden komfortabel bedienen, ohne für jede Bestellung vollständig neue Logistikstrukturen schaffen zu müssen. Allerdings verursacht der Onlinehandel erhebliche Kosten für Technik, Personal und Zustellung. Entscheidend ist deshalb nicht nur das Umsatzwachstum, sondern die Verbesserung der Profitabilität. Für die Walmart-Aktie und das von Bernstein Research bestätigte Kursziel 142 USD ist die wirtschaftliche Entwicklung des digitalen Geschäfts ein zentraler Faktor.
Werbegeschäft explodiert: Walmart entdeckt eine neue Gewinnquelle
Eine besonders interessante Entwicklung ist das schnell wachsende Werbegeschäft. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stiegen die weltweiten Werbeerlöse um 38 Prozent. Die amerikanische Werbeplattform Walmart Connect verzeichnete ohne bestimmte Übernahmeeffekte sogar ein Wachstum von 43 Prozent. Das Geschäftsmodell ist attraktiv: Markenhersteller bezahlen dafür, ihre Produkte auf den digitalen Plattformen des Handelskonzerns besonders sichtbar zu platzieren. Walmart kann dabei seine umfangreichen Einkaufsdaten nutzen, um Werbung gezielter auszuspielen. Solche zusätzlichen Einnahmequellen können die Profitabilität verbessern und die Abhängigkeit von den traditionell niedrigen Einzelhandelsmargen verringern. Allerdings steht Walmart im Wettbewerb mit etablierten digitalen Werbeplattformen. Auch Datenschutzanforderungen und steigende Technologieausgaben bleiben Herausforderungen. Die Walmart-Aktie profitiert langfristig besonders dann, wenn das Werbegeschäft nicht nur schnell wächst, sondern einen steigenden Ergebnisbeitrag liefert.
Walmart+: Mitgliedschaften sorgen für wiederkehrende Einnahmen
Neben dem Werbegeschäft gewinnt das Mitgliedschaftsmodell an Bedeutung. Walmart+ verbindet verschiedene Vorteile wie Lieferangebote und zusätzliche Dienstleistungen. Auch Sam's Club setzt auf wiederkehrende Mitgliedsbeiträge. Im jüngsten veröffentlichten Quartal stiegen die weltweiten Mitgliedschaftserlöse um 17 Prozent. Wiederkehrende Einnahmen sind für Unternehmen besonders wertvoll, weil sie die Planbarkeit verbessern und die Kundenbindung stärken können. Gleichzeitig erhöhen Mitgliedschaften die Wahrscheinlichkeit, dass Verbraucher häufiger innerhalb des eigenen Handelsökosystems einkaufen. Walmart versucht damit, ein Geschäftsmodell aufzubauen, das über den reinen Warenverkauf hinausgeht. Allerdings müssen die angebotenen Leistungen für Kunden attraktiv bleiben. Zu hohe Kosten für Lieferungen und Mitgliedervorteile könnten die Rentabilität beeinträchtigen. Für die Walmart-Aktie eröffnet die wachsende Mitgliederbasis dennoch zusätzliche langfristige Chancen.
Sam's Club und internationales Geschäft liefern weitere Wachstumsimpulse
Walmart profitiert nicht ausschließlich vom amerikanischen Kerngeschäft. Auch Sam's Club und die internationalen Aktivitäten tragen zum Wachstum bei. Im zweiten Quartal stieg der vergleichbare Umsatz von Sam's Club in den USA ohne Kraftstoffe um 4,4 Prozent. Der E-Commerce-Umsatz erhöhte sich dort um 26 Prozent. Im internationalen Geschäft erreichte Walmart ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 7,9 Prozent. Besonders interessant sind Märkte wie China, Indien, Kanada und Mexiko. Digitale Plattformen und lokale Handelskonzepte eröffnen zusätzliche Möglichkeiten. Gleichzeitig entstehen durch internationale Aktivitäten Währungsrisiken, unterschiedliche regulatorische Anforderungen und intensiver Wettbewerb. Für die Walmart-Aktie bedeutet die internationale Aufstellung eine größere Diversifikation. Allerdings hängt der Erfolg davon ab, ob Walmart seine Geschäftsmodelle an die jeweiligen Märkte anpassen und dauerhaft profitable Wachstumsraten erzielen kann.
Walmart erhöht Jahresprognose: Ein starkes Signal an die Börse
Nach den überzeugenden Quartalszahlen hob Walmart im August seine Prognose für das Geschäftsjahr 2027 an. Der Konzern erwartete zuletzt ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum zwischen vier und fünf Prozent. Beim bereinigten operativen Ergebnis wurde ein Zuwachs zwischen sieben und 8,5 Prozent in Aussicht gestellt. Der bereinigte Gewinn je Aktie sollte zwischen 2,80 und 2,87 USD liegen. Diese Prognose verdeutlicht, dass Walmart ein stärkeres Ergebniswachstum als Umsatzwachstum anstrebt. Allerdings stammen diese Ziele aus der August-Veröffentlichung und sind nicht als neue November-Prognose zu verstehen. Die nächsten Geschäftszahlen müssen zeigen, ob die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Für die Walmart-Aktie bleibt entscheidend, dass der Konzern seine operative Effizienz verbessert und zusätzliche digitale Ertragsquellen erschließt. Bernstein Research bestätigt das Kursziel 142 USD und das Rating "outperform".
Bewertung: Warum das Kursziel 142 USD kein Selbstläufer ist
Trotz der überzeugenden Geschäftsentwicklung sollten Anleger die Bewertung nicht unterschätzen. Beim Aktienkurs von 128,16 USD und der zuletzt veröffentlichten Prognose für einen bereinigten Jahresgewinn je Aktie zwischen 2,80 und 2,87 USD ergibt sich rechnerisch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 44,7 bis 45,8. Das ist für einen Einzelhandelskonzern eine anspruchsvolle Bewertung. Sie spiegelt die Erwartung wider, dass Walmart seine digitale Transformation erfolgreich fortsetzt und langfristig höhere Gewinnwachstumsraten erzielt. Enttäuschungen bei Umsatz, Margen oder Ausblick könnten deshalb erhebliche Kursreaktionen auslösen. Das Kursziel 142 USD von Bernstein Research entspricht einem zusätzlichen Kursanstieg von 10,80 Prozent. Ob dieser erreicht wird, hängt wesentlich davon ab, wie schnell Walmart seine Gewinne steigern kann. Analystin Alexia Howard bestätigt das Rating "outperform", doch auch eine positive Analysteneinschätzung bietet keinen Schutz vor Kursverlusten.
Inflation und Konsumverhalten: Warum Walmart auch in schwierigen Zeiten profitieren kann
Ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil von Walmart ist seine Positionierung als preisorientierter Händler. Wenn Verbraucher unter steigenden Lebenshaltungskosten leiden, achten sie stärker auf günstige Angebote. Walmart kann dadurch zusätzliche Kunden gewinnen, die zuvor häufiger bei teureren Wettbewerbern eingekauft haben. Die enorme Einkaufsmacht ermöglicht es dem Konzern, mit Lieferanten über attraktive Konditionen zu verhandeln. Gleichzeitig investiert Walmart gezielt in niedrigere Verkaufspreise, um seine Marktposition zu stärken. Allerdings können steigende Löhne, Transportkosten und Einfuhrzölle die Profitabilität belasten. Auch eine schwächere Konsumnachfrage kann sich negativ auswirken, insbesondere bei Produkten außerhalb des täglichen Bedarfs. Für die Walmart-Aktie entsteht daraus eine interessante Kombination aus defensiven Eigenschaften und konjunkturellen Risiken. Das Rating "outperform" von Bernstein Research steht für eine positive Bewertung der weiteren Kursaussichten.
Die größten Chancen und Risiken für die Walmart-Aktie
Die Chancen für Walmart sind vielfältig. Der Konzern verfügt über eine außergewöhnlich starke Marktposition, eine enorme Kundenbasis und ein leistungsfähiges Filialnetz. Der Onlinehandel wächst dynamisch, während Werbung, Mitgliedschaften und digitale Dienstleistungen zusätzliche Ertragsmöglichkeiten eröffnen. Auch die internationale Expansion kann langfristig neue Wachstumsimpulse liefern. Gleichzeitig bestehen erhebliche Risiken. Die hohe Aktienbewertung begrenzt den Spielraum für Enttäuschungen. Steigende Personal- und Logistikkosten könnten die Margen belasten. Hinzu kommen der intensive Wettbewerb mit Amazon und anderen Einzelhändlern sowie mögliche regulatorische Eingriffe. Auch die Entwicklung der amerikanischen Verbraucher bleibt ein wichtiger Unsicherheitsfaktor. Für die Walmart-Aktie ist deshalb entscheidend, ob die zusätzlichen digitalen Erträge schneller wachsen als die damit verbundenen Kosten. Bernstein Research bestätigt mit dem Kursziel 142 USD und dem Rating "outperform" weiterhin eine positive Einschätzung.
Fazit: Walmart-Aktie mit Kursziel 142 USD – Qualität hat ihren Preis
Die Walmart-Aktienanalyse von Bernstein Research vom 13. November 2026 liefert eine positive Botschaft. Analystin Alexia Howard bestätigt das Kursziel 142 USD unverändert und hält am Rating "outperform" fest. Beim aktuellen NASDAQ-Kurs von 128,16 USD ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 10,80 Prozent. Die fundamentalen Argumente sind überzeugend: Walmart wächst im traditionellen Einzelhandel, gewinnt Marktanteile und baut gleichzeitig neue digitale Geschäftsfelder auf. Besonders der Onlinehandel, das Werbegeschäft und die Mitgliedschaftsmodelle eröffnen zusätzliche Gewinnchancen. Allerdings ist die Aktie bereits anspruchsvoll bewertet. Die weitere Kursentwicklung wird deshalb davon abhängen, ob Walmart seine hohen Wachstumserwartungen erfüllen kann. Die entscheidende Frage lautet nicht mehr nur, ob Walmart erfolgreich ist, sondern wie viel Anleger für diesen Erfolg bezahlen sollten. Bernstein Research bleibt mit dem Kursziel 142 USD und dem Rating "outperform" optimistisch.
Zum Schluss: Diese Aktienanalyse gehört in jeden Einkaufswagen!
Teilen Sie diese Walmart-Aktienanalyse mit Ihren Freunden! Denn bei Walmart gibt es bekanntlich fast alles – aber eine gute Börsenanalyse liegt nicht automatisch zwischen Milch, Brot und Sonderangeboten. Wer diesen Artikel weiterleitet, verschenkt wertvolles Börsenwissen zum Nulltarif. Und mal ehrlich: Wann haben Sie zuletzt etwas mit einem Preis von null USD gefunden, das trotzdem für so viel Gesprächsstoff sorgen kann?
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 13. November 2026
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