Walmart Aktie: Bernstein Research rät weiter zum Kauf - startet der US-Einzelhandelsriese jetzt die nächste Rally?

Die Walmart-Aktienanalyse von Bernstein Research vom 13. November 2026 liefert eine positive Botschaft. Analystin Alexia Howard bestätigt das Kursziel 142 USD unverändert und hält am Rating "outperform" fest. Beim aktuellen NASDAQ-Kurs von 128,16 USD ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 10,80 Prozent. Die fundamentalen Argumente sind überzeugend: Walmart wächst im traditionellen Einzelhandel, gewinnt Marktanteile und baut gleichzeitig neue digitale Geschäftsfelder auf. Besonders der Onlinehandel, das Werbegeschäft und die Mitgliedschaftsmodelle eröffnen zusätzliche Gewinnchancen. Allerdings ist die Aktie bereits anspruchsvoll bewertet. Die weitere Kursentwicklung wird deshalb davon abhängen, ob Walmart seine hohen Wachstumserwartungen erfüllen kann. Die entscheidende Frage lautet nicht mehr nur, ob Walmart erfolgreich ist, sondern wie viel Anleger für diesen Erfolg bezahlen sollten. Bernstein Research bleibt mit dem Kursziel 142 USD und dem Rating "outperform" optimistisch.

Zum Schluss: Diese Aktienanalyse gehört in jeden Einkaufswagen!

Teilen Sie diese Walmart-Aktienanalyse mit Ihren Freunden! Denn bei Walmart gibt es bekanntlich fast alles – aber eine gute Börsenanalyse liegt nicht automatisch zwischen Milch, Brot und Sonderangeboten. Wer diesen Artikel weiterleitet, verschenkt wertvolles Börsenwissen zum Nulltarif. Und mal ehrlich: Wann haben Sie zuletzt etwas mit einem Preis von null USD gefunden, das trotzdem für so viel Gesprächsstoff sorgen kann?

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 13. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.