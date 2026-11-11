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Walmart Aktie: 765 Milliarden USD Warenvolumen? Mizuho sieht enorme Dimensionen

aktiencheck.de Redaktion 11.11.2026, 15:56 1 Min. Mizuho Securities USA

Mizuho erhöht das Walmart-Kursziel auf 135 USD und schätzt das weltweite Bruttowarenvolumen auf 765 Mrd. USD.

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Der Analyst von Mizuho, David Bellinger, hat das Kursziel für die Walmart-Aktie (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker: WMT) von 125 auf 135 USD angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Das Unternehmen dürfte demnächst Zahlen zum Bruttowarenvolumen (GMV) sowie die entsprechenden Wachstumsraten veröffentlichen. Mizuho schätze, dass Walmarts "rasch wachsender" US-Marktplatz für Drittanbieter ein auf Jahresbasis hochgerechnetes Bruttowarenvolumen von 16 bis 18 Mrd. USD erziele. Das gesamte US-Bruttowarenvolumen liege bei rund 500 Mrd. USD. Unter Einbeziehung von Sam's Club, dem internationalen Geschäft und Flipkart veranschlage Mizuho das weltweite Bruttowarenvolumen von Walmart auf 765 Mrd. USD. David Bellinger, Analyst von Mizuho, bestätigt für die Walmart-Aktie das Rating "outperform" mit einem von 125 auf 135 USD erhöhten Kursziel. (Analyse vom 10.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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