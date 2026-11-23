Die Wall Street hat die Crash-Woche mit einem Paukenschlag beendet: Der S&P 500 eröffnete am Montag laut JournalArta rund 3,9 Prozent höher bei etwa 7.181 Punkten, der Nasdaq gewann 5,8 Prozent, der Dow Jones 2,1 Prozent (Datenstand 14:42 GMT, 15:42 Uhr MEZ). Reuters meldete zur Eröffnung noch deutlichere Aufschläge, der S&P 500 lag 4,59 Prozent im Plus bei 7.227,41 Punkten (MarketScreener, 15:36 Uhr MEZ). Die Werte stammen aus unterschiedlichen Zeitpunkten und weichen daher voneinander ab. Der Volatilitätsindex VIX fiel um 25 Prozent auf 26,76 Punkte.
Wall Street: S&P 500 springt zur Eröffnung um fast 4% und Nasdaq um fast 6% - Ist die Erholung nach der Crash-Woche nachhaltig?
Nach der schlimmsten Börsenwoche seit der Corona-Welle 2020 hat die Wall Street am Montag mit kräftigen Gewinnen eröffnet. Auslöser ist unter anderem die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze; die Fed-Zinserhöhung am 9. Dezember bleibt der Dämpfer.
Der Auslöser
Warum springt die Wall Street nach der Crash-Woche so stark?
Am Freitag hatte der S&P 500 3,7 Prozent verloren und war in den Korrekturbereich gerutscht, der Nasdaq-100 hatte 5,6 Prozent eingebüßt. Der Dow Jones erlebte laut Yahoo Finance seine schlechteste Woche seit der Corona-Verkaufswelle 2020. Seit dem Höchststand am 6. Oktober gingen rund 8 Billionen US-Dollar Börsenwert verloren, nach sieben Verlusttagen in Folge beim S&P 500.
Wichtigster Auslöser des Rebounds ist Nvidia: Der Verwaltungsrat setzte Jensen Huang nach Unternehmensangaben mit sofortiger Wirkung wieder als CEO, Präsident und Verwaltungsratsmitglied ein, nachdem er am 12. November zurückgetreten war. Die Nvidia Aktie stieg zur Eröffnung um rund 30 Prozent auf 163,89 US-Dollar (Reuters, 09:57 Uhr New Yorker Zeit). Zu den größten Gewinnern im S&P 500 zählten außerdem Dell (+18,85 Prozent) und Super Micro (+16,86 Prozent). CrowdStrike verlor rund 10 Prozent, nachdem das Unternehmen die Übernahme von Zscaler für 43,9 Milliarden US-Dollar angekündigt hatte, Zscaler gewann 13 Prozent.
|Index
|JournalArta
|Reuters
|S&P 500
|7.181 (+3,9 %)
|7.227 (+4,6 %)
|Nasdaq Composite
|23.924 (+5,8 %)
|24.270 (+7,3 %)
|Dow Jones
|49.178 (+2,1 %)
|49.240 (+2,3 %)
Stand je Quelle zum Eröffnungszeitpunkt; die Werte weichen wegen unterschiedlicher Abrufzeiten ab.
Quelle: JournalArta (Datenstand 14:42 GMT); Reuters via MarketScreener (09:36 Uhr New Yorker Zeit)
Die Fed
Was bedeutet die Zinserhöhung am 9. Dezember für den Rebound?
Der Rebound findet vor einem schwierigen geldpolitischen Hintergrund statt. Der Markt rechnet mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank am 9. Dezember; die Wahrscheinlichkeit lag laut CME FedWatch bei etwa 93 Prozent, nachdem sie in der Vorwoche bei nahezu 100 Prozent gelegen hatte. Citi erwartet eine Anhebung um 25 Basispunkte (Cash., 23.11.2026, 06:40 Uhr). Der Leitzins liegt aktuell bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen betrug zur Eröffnung etwa 4,97 Prozent. Am Mittwoch folgt der PCE-Preisindex, das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß.
Einordnung
Ist der Anstieg der Beginn einer Trendwende oder nur eine Gegenbewegung?
Nach Angaben von Yahoo Finance stand der S&P 500 gut 7 Prozent unter seinem Jahreshoch von 7.819 Punkten, der Nasdaq lag fast 13 Prozent unter 27.600 (JournalArta: im letzten Monat −5,8 Prozent beziehungsweise −7,83 Prozent). Selbst nach den Montagsgewinnen bleiben die Indizes also deutlich unter ihren Rekordständen. Die Deutsche Bank erwartet den S&P 500 Ende 2027 bei 9.000 Punkten (Reuters). Eine Prognose von aktiencheck.de ist das nicht.
Ausblick
Welche Termine beobachten Anleger an der Wall Street jetzt?
Dienstag, 24. November: Analog Devices und Medtronic vor Börsenbeginn, Autodesk und Workday nach Börsenschluss.
Mittwoch, 25. November: PCE-Preisindex; Deere & Company vor Börsenbeginn.
9. Dezember 2026: Zinsentscheid der Fed, Verkündung um 14 Uhr US-Ostküstenzeit.
FAQ
Häufige Fragen zur Wall-Street-Erholung
Wie stark ist der S&P 500 am Montag gestiegen?
Zur Eröffnung um rund 3,9 Prozent auf etwa 7.181 Punkte (JournalArta) beziehungsweise 4,6 Prozent laut Reuters.
Warum steigt der Nasdaq so stark?
Vor allem wegen Nvidia, dessen Verwaltungsrat Jensen Huang als CEO zurückholte; die Aktie stieg um rund 30 Prozent.
Wird die Fed die Zinsen im Dezember erhöhen?
Der Markt preist dies mit etwa 93 Prozent ein; die Entscheidung fällt am 9. Dezember 2026.
Was bedeutet das für den DAX?
Der DAX legte am Montag zu und lag am Vormittag bei rund 25.002 Punkten; ein Kurseffekt auf einzelne Aktien ist daraus nicht ableitbar.
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