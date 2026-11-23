Am Freitag hatte der S&P 500 3,7 Prozent verloren und war in den Korrekturbereich gerutscht, der Nasdaq-100 hatte 5,6 Prozent eingebüßt. Der Dow Jones erlebte laut Yahoo Finance seine schlechteste Woche seit der Corona-Verkaufswelle 2020. Seit dem Höchststand am 6. Oktober gingen rund 8 Billionen US-Dollar Börsenwert verloren, nach sieben Verlusttagen in Folge beim S&P 500.

Wichtigster Auslöser des Rebounds ist Nvidia: Der Verwaltungsrat setzte Jensen Huang nach Unternehmensangaben mit sofortiger Wirkung wieder als CEO, Präsident und Verwaltungsratsmitglied ein, nachdem er am 12. November zurückgetreten war. Die Nvidia Aktie stieg zur Eröffnung um rund 30 Prozent auf 163,89 US-Dollar (Reuters, 09:57 Uhr New Yorker Zeit). Zu den größten Gewinnern im S&P 500 zählten außerdem Dell (+18,85 Prozent) und Super Micro (+16,86 Prozent). CrowdStrike verlor rund 10 Prozent, nachdem das Unternehmen die Übernahme von Zscaler für 43,9 Milliarden US-Dollar angekündigt hatte, Zscaler gewann 13 Prozent.