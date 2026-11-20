Die Wall Street geht angeschlagen in eine kurze Woche: Der Dow Jones verlor laut dpa-AFX auf Wochensicht rund 6 Prozent, der Nasdaq 100 gut 7 Prozent, am Freitag lag der Dow um 16:47 Uhr MEZ (10:47 Uhr New Yorker Zeit) mit 49.209 Punkten 0,23 Prozent im Plus, der Nasdaq 100 mit 25.907 Punkten 2,30 Prozent im Minus. In der Thanksgiving-Woche vom 23. bis 27. November entscheiden die PCE-Inflation, das BIP, das Beige Book der Fed und Quartalszahlen von Dell, HP und Workday über die Stimmung vor dem Dezember-Zinsschritt.
Wall-Street-Ausblick: PCE-Inflation, BIP und Thanksgiving-Pause – welche Termine entscheiden nach der schwarzen Woche?
Nach dem Wochenverlust von rund 6 Prozent im Dow Jones und gut 7 Prozent im Nasdaq 100 folgt eine verkürzte Handelswoche. Mit PCE, BIP, Beige Book, Dell, Workday und Thanksgiving-Handelspause: alle Termine vom 23. bis 27. November für Anleger.
Kalender
Welche US-Termine stehen in der Thanksgiving-Woche an?
|Tag
|Termin
|Mo 23.11.
|Globale Flash-Einkaufsmanagerindizes, Zoom nach Börsenschluss
|Di 24.11.
|ifo-Index (Deutschland), US-Verbrauchervertrauen Conference Board 16:00 Uhr, Medtronic vorbörslich; Dell, HP Inc., Workday, Autodesk nach Börsenschluss
|Mi 25.11.
|US-BIP (2. Schätzung), PCE Oktober und Erstanträge Arbeitslosenhilfe je 14:30 Uhr, Aufträge langlebiger Güter, Beige Book 20:00 Uhr, Deere
|Do 26.11.
|Thanksgiving, NYSE und Nasdaq geschlossen; EZB-Protokoll, EU-Sondergipfel (26.-27.11.)
|Fr 27.11.
|US-Börsen bis 13:00 Uhr New Yorker Zeit (19:00 Uhr MEZ); Flash-Inflation Frankreich und Spanien
Uhrzeiten MEZ, umgerechnet aus New Yorker Zeit. Termine können sich ändern. Dell laut Admirals nur erwartet.
Quelle: Newsquawk (20.11.), Admirals Markets (19.11.)
Inflation
Was erwartet der Markt von der PCE-Inflation?
Der wichtigste Termin ist am Mittwoch, 25. November, die PCE-Inflation für Oktober um 14:30 Uhr MEZ, das Lieblingsmaß der Fed. Laut Newsquawk liegt der Konsens beim Gesamtindex bei plus 0,3 Prozent zum Vormonat (zuvor plus 0,5 Prozent, Vorjahr 3,6 Prozent) und beim Kernindex bei plus 0,3 Prozent und 3,2 Prozent zum Vorjahr nach 3,1 Prozent. Fed-Gouverneurin Michelle Bowman hält 3,3 Prozent für wahrscheinlich, Oxford Economics erwartet beim Gesamtindex 3,8 Prozent. Der CME FedWatch sieht für Dezember eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte zu 99,2 Prozent. Am Freitag fiel die Inflationserwartung der Verbraucher in der Michigan-Umfrage auf 3,7 Prozent.
Unternehmen
Welche Unternehmen berichten vor Thanksgiving?
Am Dienstag, 24. November, legen laut Admirals Markets Dell Technologies (erwartet), HP Inc., Workday und Autodesk nach Börsenschluss Zahlen vor, Medtronic berichtet vorbörslich. Am Mittwoch folgt Deere. Nach dem Ausverkauf bei KI-Titeln stehen vor allem die Aussagen zu Rechenzentren, Hardware und Software im Fokus.
FAQ zur Thanksgiving-Woche
Wann ist die Wall Street zu Thanksgiving geschlossen? Am Donnerstag, 26. November; am Freitag, 27. November, endet der Handel um 13:00 Uhr New Yorker Zeit.
Wann kommt die PCE-Inflation? Am Mittwoch, 25. November, um 14:30 Uhr MEZ.
Wann veröffentlicht die Fed das Beige Book? Am 25. November um 20:00 Uhr MEZ.
Welche Unternehmen berichten? Unter anderem Medtronic, Dell, HP, Workday, Autodesk und Deere.
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