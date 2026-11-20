Wann ist die Wall Street zu Thanksgiving geschlossen? Am Donnerstag, 26. November; am Freitag, 27. November, endet der Handel um 13:00 Uhr New Yorker Zeit.

Wann kommt die PCE-Inflation? Am Mittwoch, 25. November, um 14:30 Uhr MEZ.

Wann veröffentlicht die Fed das Beige Book? Am 25. November um 20:00 Uhr MEZ.

Welche Unternehmen berichten? Unter anderem Medtronic, Dell, HP, Workday, Autodesk und Deere.