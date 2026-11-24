Einen Tag nach dem Sprung folgt der Schritt zurück. Die Wacker Chemie Aktie notiert am Dienstagmorgen bei 77,60 Euro, ein Minus von 1,05 Euro oder 1,34 Prozent. Im MDAX reicht das für einen Platz in der Verliererliste. Eine Meldung aus dem Unternehmen liegt nicht vor.
Wacker Chemie Aktie: Nach dem Kurssprung vom Montag ziehen Anleger die Reißleine
Die Wacker Chemie Aktie fällt zum Handelsstart am Dienstag um 1,34 Prozent auf 77,60 Euro und zählt zu den Verlierern im MDAX. Am Montag hatte der Chemiekonzern noch kräftig zugelegt. Eine neue Nachricht gibt es nicht, dafür einen schwachen Halbleitersektor.
Die Bewegung
Chipwerte ziehen den Zulieferer mit
Am Montag war die Aktie laut Kursdaten um mehr als fünf Prozent gestiegen. Am Dienstag geben ausgerechnet die Werte nach, die an der Halbleiterkette hängen: AIXTRON verliert nach einer Verkaufsempfehlung der UBS fast sieben Prozent, auch SUSS MicroTec fällt. Wacker Chemie liefert Polysilizium für Chips und Solarzellen. Unsere Lesart: Anleger nehmen den schnellen Gewinn mit, solange der Sektor wackelt.
Die Ausgangslage
Ein Verlustjahr steckt noch in den Büchern
Fundamental kommt Wacker Chemie aus einem schweren Jahr. Für 2025 weist der Konzern ein Ergebnis je Aktie von minus 16,53 Euro aus, eine Dividende gibt es dafür nicht. Hoffnung machte zuletzt Barclays: Die Bank setzte die Aktie Mitte November auf Overweight und nannte 99 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Frage hinter der Aktie bleibt, ob sich die Preise für Polysilizium erholen.
Einordnung der Redaktion: Die Wacker Chemie Aktie bleibt eine Wette auf die Wende im Polysilizium. Ein Minus von gut einem Prozent nach einem Plus von mehr als fünf ist für sich genommen unauffällig. Aufschluss geben erst die nächsten Zahlen und die Preisentwicklung im Kerngeschäft.
FAQ
Häufige Fragen zur Wacker Chemie Aktie
Warum fällt die Wacker Chemie Aktie heute?
Eine Unternehmensnachricht liegt nicht vor. Nach unserer Einordnung nehmen Anleger nach dem Anstieg vom Montag Gewinne mit.
Zahlt Wacker Chemie eine Dividende?
Für das Geschäftsjahr 2025 gibt es keine Dividende.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Wacker Chemie Aktie?
ISIN DE000WCH8881, WKN WCH888. Handelssymbol an deutschen Börsen: WCH. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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