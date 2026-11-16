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Wacker-Chemie-Aktie: Barclays dreht auf Overweight – kommt die Wende beim Polysilizium?

aktiencheck.de Redaktion6 Min.

Barclays stuft die Wacker-Chemie-Aktie auf „Overweight“ hoch, Kursziel 99 Euro. Die Aktie steigt um rund 2 Prozent – doch der US-Zoll auf Polysilizium ab Dezember bleibt die große Unbekannte.

Modernes Bürogebäude mit WACKER-Schriftzug, weißes Aktiencheck-Logo (geschwungener Haken), Badge „Titelgeschichte · 16.11.2026“ und die Überschrift „Wacker-Chemie-Aktie: Barclays dreht auf Overweight – kommt die Wende beim Polysilizium?“
Bild: Foto: Wacker Chemie AG (Pressebild, Medium 320); Gestaltung und Überschrift: aktiencheck.de
Wacker-Chemie-Aktie am Montagmittag auf 82,30 €
+2,0 %
Kursziel von Barclays (unverändert), Urteil „Overweight“
99 €
EBITDA im dritten Quartal (Vorjahr 112 Mio. €)
217 Mio. €
EBITDA-Marge im dritten Quartal (Vorjahr 8,3 %)
14,8 %
Quelle: dpa-AFX; finanzen.net; Wacker Chemie AG, Q3 2026

Steckbrief

Unternehmen
Wacker Chemie AG
ISIN
DE000WCH8881
Kürzel
WCH
Kurs
82,30 €
52-Wochen-Spanne
64,30 – 104,10 €
Nächster Termin
Jahreszahlen am 08.03.2027

Stand: 16.11.2026, Kurs Xetra, Mittag

An einem Tag, an dem Chipwerte in ganz Europa unter Druck stehen, gehört ausgerechnet ein Zulieferer der Halbleiterindustrie zu den Gewinnern: Die Wacker-Chemie-Aktie (Kürzel WCH, ISIN DE000WCH8881) legte bis zum Mittag um knapp 2 Prozent auf 82,30 Euro zu und zählte zu den Spitzenwerten im MDAX. Auslöser ist ein Urteilswechsel bei Barclays: Analystin Katie Richards hob die Aktie von „Equal Weight“ auf „Overweight“, das Kursziel beließ sie bei 99 Euro.

Für den Münchner Chemiekonzern, der Polysilizium für Solarzellen und Computerchips sowie Silikone für Hunderte Industrien herstellt, ist das ein seltenes Lob nach einem schwierigen Jahr. Erst vergangene Woche hatte Jefferies das Kursziel von 93 auf 78 Euro gesenkt.

Der Auslöser

Warum stuft Barclays die Wacker-Chemie-Aktie hoch?

Richards' These ist eine klassische Erwartungswette: Wenn der Markt wenig erwartet, genügt schon eine leichte Verbesserung, um die Aktie zu bewegen.

Laut der Studie sind die Markterwartungen an Wacker für 2027 eher niedrig. Überdurchschnittliche Chancen sieht die Analystin beim Polysilizium, zudem könnte das Silikongeschäft von möglicher Unterstützung durch die EU profitieren. Für die Chemiebranche insgesamt empfiehlt sie gezielte Einzelwerte statt einer breiten Wette: Die Preise hielten sich, die Absatzmengen gingen jedoch zurück.

Was mit EU-Hilfe gemeint sein könnte, ließ Barclays offen. Im Gespräch ist auf europäischer Ebene die sogenannte Critical Chemicals Alliance, auf deren vorläufiger Liste Silikone stehen. Wacker-Chef Christian Hartel dämpfte im Oktober allerdings die Erwartungen an eine schnelle Wirkung.

Die Zahlen

Wie gut lief das dritte Quartal bei Wacker Chemie?

Die Zahlen vom 29. Oktober zeigen, dass das Kostenprogramm greift. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 9,4 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro. Das EBITDA verdoppelte sich nahezu auf 217 Millionen Euro, die Marge kletterte von 8,3 auf 14,8 Prozent. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 87 Millionen Euro nach einem Verlust von 82 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

EBITDA von Wacker Chemie im dritten Quartal

Mio. €

Quelle: Wacker Chemie AG, Mitteilung vom 29.10.2026

Daten als Tabelle
QuartalEBITDA
Q3 2025111,7
Q3 2026217,2

Die Silikone, mit 729 Millionen Euro Umsatz das größte Geschäft, steigerten ihr EBITDA dank Preisen, Produktmix und Einsparungen um 35 Prozent auf 116 Millionen Euro. Beim Polysilizium wuchs der Umsatz um 14 Prozent auf 225 Millionen Euro, das EBITDA auf 44 Millionen Euro – darin steckt allerdings ein Sondereffekt von rund 35 Millionen Euro aus der Auflösung eines Vertrags. Solarmaterial war schwach gefragt, Halbleiterqualität dagegen stark.

Für 2026 erwartet Wacker ein EBITDA von 625 bis 750 Millionen Euro und eher die obere Hälfte dieser Spanne. Das Sparprogramm PACE soll ab 2028 jährlich mehr als 300 Millionen Euro bringen; 2026 rechnet der Konzern mit rund 200 Millionen Euro. Dafür fallen mehr als 1.500 Stellen weg.

Das wirtschaftliche Umfeld bleibt herausfordernd.

Christian Hartel, Vorstandschef Wacker Chemie, Mitteilung vom 29.10.2026 (übersetzt)

Das große Bild

Was bedeutet der US-Zoll auf Polysilizium für die Wacker-Chemie-Aktie?

Hier liegt das größte Fragezeichen. Mit einer Proklamation nach Section 232 haben die USA im August einen Zoll von 15 Prozent sowie Mindestimportpreise auf Polysilizium und Folgeprodukte beschlossen – etwa 21 Dollar je Kilogramm Polysilizium. Die Regeln gelten ab dem 4. Dezember 2026; für die EU ist die kombinierte Abgabe auf 15 Prozent gedeckelt.

Wacker betreibt in Charleston im US-Bundesstaat Tennessee ein großes Polysiliziumwerk mit rund 600 Beschäftigten. Berichte, das Werk könne geschlossen werden, wies das Unternehmen im September zurück. Hartel kritisierte jedoch, die Regelung schaffe keinen Anreiz, in den USA hergestelltes Polysilizium zu verwenden – eine Entscheidung über die Zukunft des Standorts will er nicht überstürzen. Wacker plant zwei Szenarien: Halbleiter und Solar oder nur noch Halbleiter.

Strategisch zeichnet sich ab, wohin die Reise geht: Weg vom preisgedrückten Solarmarkt, auf dem chinesische Anbieter mit Überkapazitäten dominieren, hin zum hochreinen Material für Chips. Dort wuchsen Wackers Mengen im dritten Quartal zweistellig. Genau diese Verschiebung ist es, auf die Barclays setzt.

Bewertung

Wie ist die Wacker-Chemie-Aktie bewertet – und gibt es eine Dividende?

Ende 2025 schloss die Aktie bei 69,35 Euro, seither steht ein Plus von knapp 19 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch bei 104,10 Euro ist sie aber noch gut 20 Prozent entfernt. Der Börsenwert liegt bei rund 4,1 Milliarden Euro. Für das Verlustjahr 2025 zahlte Wacker keine Dividende, für 2024 waren es noch 2,50 Euro je Aktie. Nach neun Monaten 2026 steht ein Gewinn je Aktie von 8,75 Euro zu Buche – allerdings auch dank Erlösen aus dem Verkauf von Siltronic-Aktien.

Mehr als die Hälfte der Stimmrechte hält die Familiengesellschaft Dr. Alexander Wacker, der Streubesitz liegt bei rund 33 Prozent. Das macht die Aktie vergleichsweise marktenge – und anfällig für kräftige Ausschläge.

Jüngste Analystenaktionen zur Wacker-Chemie-Aktie
BankAnalystUrteilKurszielDatum
BarclaysKatie RichardsEqual Weight → Overweight99 €16.11.2026
JefferiesHold93 → 78 €11.11.2026

Urteile und Kursziele Dritter; keine Empfehlung von aktiencheck.de.

Quelle: dpa-AFX via investing.com, goldesel.de

FAQ zur Wacker-Chemie-Aktie

Warum steigt die Wacker-Chemie-Aktie heute? Barclays-Analystin Katie Richards hat die Aktie am 16. November von „Equal Weight“ auf „Overweight“ hochgestuft; das Kursziel blieb bei 99 Euro.

Zahlt Wacker Chemie eine Dividende? Für 2025 nicht, weil das Jahr mit Verlust endete. Für 2024 wurden 2,50 Euro je Aktie ausgeschüttet.

Was stellt Wacker Chemie her? Vor allem Silikone, Polymere und Polysilizium für Solarzellen und Halbleiter; Silikone sind das umsatzstärkste Geschäft.

Wann veröffentlicht Wacker die nächsten Zahlen? Der Geschäftsbericht 2026 mit dem Ausblick auf 2027 ist für den 8. März 2027 angekündigt.

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