Wacker-Chemie-Aktie: Barclays dreht auf Overweight – kommt die Wende beim Polysilizium?

Hier liegt das größte Fragezeichen. Mit einer Proklamation nach Section 232 haben die USA im August einen Zoll von 15 Prozent sowie Mindestimportpreise auf Polysilizium und Folgeprodukte beschlossen – etwa 21 Dollar je Kilogramm Polysilizium. Die Regeln gelten ab dem 4. Dezember 2026; für die EU ist die kombinierte Abgabe auf 15 Prozent gedeckelt.

Wacker betreibt in Charleston im US-Bundesstaat Tennessee ein großes Polysiliziumwerk mit rund 600 Beschäftigten. Berichte, das Werk könne geschlossen werden, wies das Unternehmen im September zurück. Hartel kritisierte jedoch, die Regelung schaffe keinen Anreiz, in den USA hergestelltes Polysilizium zu verwenden – eine Entscheidung über die Zukunft des Standorts will er nicht überstürzen. Wacker plant zwei Szenarien: Halbleiter und Solar oder nur noch Halbleiter.

Strategisch zeichnet sich ab, wohin die Reise geht: Weg vom preisgedrückten Solarmarkt, auf dem chinesische Anbieter mit Überkapazitäten dominieren, hin zum hochreinen Material für Chips. Dort wuchsen Wackers Mengen im dritten Quartal zweistellig. Genau diese Verschiebung ist es, auf die Barclays setzt.