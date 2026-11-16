Wacker-Chemie-Aktie: Barclays dreht auf Overweight – kommt die Wende beim Polysilizium?

An einem Tag, an dem Chipwerte in ganz Europa unter Druck stehen, gehört ausgerechnet ein Zulieferer der Halbleiterindustrie zu den Gewinnern: Die Wacker-Chemie-Aktie (Kürzel WCH, ISIN DE000WCH8881) legte bis zum Mittag um knapp 2 Prozent auf 82,30 Euro zu und zählte zu den Spitzenwerten im MDAX. Auslöser ist ein Urteilswechsel bei Barclays: Analystin Katie Richards hob die Aktie von „Equal Weight“ auf „Overweight“, das Kursziel beließ sie bei 99 Euro.
Für den Münchner Chemiekonzern, der Polysilizium für Solarzellen und Computerchips sowie Silikone für Hunderte Industrien herstellt, ist das ein seltenes Lob nach einem schwierigen Jahr. Erst vergangene Woche hatte Jefferies das Kursziel von 93 auf 78 Euro gesenkt.