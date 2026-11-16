Wacker-Chemie-Aktie: Barclays-Analystin Katie Richards stuft auf „Overweight“ hoch – Kursziel 99 Euro

Rückenwind für die Wacker-Chemie-Aktie: Die britische Großbank Barclays hat den Münchner Spezialchemiekonzern am Montag hochgestuft. Barclays-Analystin Katie Richards hebt ihre Einstufung für die Wacker-Chemie-Aktie von „Equal Weight“ auf „Overweight“ an. Das Kursziel belässt sie bei 99 Euro. Gemessen am vorbörslichen Kurs von 82,15 Euro auf Tradegate ergibt das ein Kurspotenzial von rund 20,5 Prozent.

Die Studie wurde laut dpa-AFX bereits am Freitagabend verfasst und am Montagmorgen erstmals weitergegeben. Der Markt reagierte prompt: Auf Tradegate legte die Wacker-Chemie-Aktie vorbörslich um rund zwei Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss vom Freitag zu, zeitweise auf 82,25 Euro.