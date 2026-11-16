Wacker-Chemie-Aktie: Barclays-Analystin Katie Richards stuft auf „Overweight“ hoch – Kursziel 99 Euro
aktiencheck.de Redaktion4 Min.
Barclays dreht bei der Wacker-Chemie-Aktie ins Lager der Optimisten: Analystin Katie Richards hebt das Votum von „Equal Weight“ auf „Overweight“ und bestätigt das Kursziel von 99 Euro – rund 20 Prozent über dem letzten Kurs. Ihre Gründe: niedrige Erwartungen für 2027, Chancen im Polysilizium und mögliche EU-Hilfe für Silikone.
Rückenwind für die Wacker-Chemie-Aktie: Die britische Großbank Barclays hat den Münchner Spezialchemiekonzern am Montag hochgestuft. Barclays-Analystin Katie Richards hebt ihre Einstufung für die Wacker-Chemie-Aktie von „Equal Weight“ auf „Overweight“ an. Das Kursziel belässt sie bei 99 Euro. Gemessen am vorbörslichen Kurs von 82,15 Euro auf Tradegate ergibt das ein Kurspotenzial von rund 20,5 Prozent.
Die Studie wurde laut dpa-AFX bereits am Freitagabend verfasst und am Montagmorgen erstmals weitergegeben. Der Markt reagierte prompt: Auf Tradegate legte die Wacker-Chemie-Aktie vorbörslich um rund zwei Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss vom Freitag zu, zeitweise auf 82,25 Euro.
Die Begründung
Warum Barclays bei Wacker Chemie jetzt optimistischer wird
Katie Richards setzt bei der Wacker-Chemie-Aktie auf eine Kombination aus niedrigen Erwartungen und konkreten Hebeln im Geschäft. Ihre Argumente nach Angaben von dpa-AFX im Überblick:
01
Niedrige Messlatte für 2027
Die Markterwartungen an Wacker Chemie für das Jahr 2027 seien eher gering. Damit sieht die Barclays-Analystin Raum für positive Überraschungen.
02
Überdurchschnittliche Chancen im Polysilizium
Im Polysilizium-Geschäft, das Rohstoff für Halbleiter und Solarindustrie liefert, sieht Richards überproportionale Chancen.
03
Mögliche EU-Unterstützung für Silikone
Als weiteren Hebel nennt sie eine mögliche Unterstützung der Europäischen Union für das Silikongeschäft.
04
Stock-Picking statt Branchenwette
Die Berichtssaison der Chemiebranche fiel laut Barclays gemischt aus: Die Preise hielten sich, die Absatzmengen gingen zurück. In diesem Umfeld setzt die Bank auf gezielte Einzelwerte.
Die Hochstufung der Wacker-Chemie-Aktie ist Teil einer breiteren Neuordnung der Chemie-Empfehlungen bei Barclays. Gleichzeitig senkte die Bank den Daumen für den Schweizer Konkurrenten Clariant von „Overweight“ auf „Equal Weight“ – die Clariant-Aktie gab vorbörslich um mehr als 1,5 Prozent nach. Den belgischen Chemiekonzern Solvay stuften die Briten dagegen von „Underweight“ auf „Equal Weight“ hoch.
Das Muster passt zur Kernthese der Analysten: Nach einer durchwachsenen Berichtssaison, in der stabile Preise auf schwächere Volumina trafen, trennt Barclays stärker zwischen Gewinnern und Verlierern. Wacker Chemie landet dabei klar auf der Gewinnerseite.
Einordnung
Barclays gegen den Strom: Die Konkurrenz bleibt skeptisch
Mit dem „Overweight“-Votum stellt sich Katie Richards bewusst gegen die Mehrheit der Wacker-Beobachter. Die zuletzt veröffentlichten Einschätzungen anderer Häuser fallen deutlich vorsichtiger aus:
Jefferies bestätigte am 11. November „Hold“ und senkte das Kursziel von 93 auf 78 Euro.
Deutsche Bank stuft die Wacker-Chemie-Aktie seit dem 30. Oktober mit „Sell“ ein.
Berenberg votiert seit dem 30. Oktober mit „Hold“.
JP Morgan sieht den Titel seit dem 29. Oktober bei „Underweight“.
Barclays liegt mit dem Kursziel von 99 Euro damit deutlich über dem jüngsten Jefferies-Ziel. Für Anleger stellt sich die Frage, ob die von Richards beschriebenen niedrigen Erwartungen für 2027 bereits im Kurs stecken – oder ob die Hochstufung den Startschuss für eine Neubewertung der Wacker-Chemie-Aktie markiert.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays, Analystin Katie Richards. Die Originalstudie datiert vom 13.11.2026, 22:54 Uhr GMT (Veröffentlichung der Original-Studie laut dpa-AFX Analyser; erstmalige Weitergabe 16.11.2026, 04:00 Uhr GMT). Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 99 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: publicresearch.barclays.com. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
Empfehlung von Barclays (Analystin Katie Richards) vom 13.11.2026, 23:54 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
Veröffentlicht
16.11.2026, 09:23 MEZ
Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 09:23 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Barclays (Analystin Katie Richards).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.
Cookies und Datenschutz
Notwendige Cookies ermöglichen Grundfunktionen. Mit Ihrer Einwilligung analysieren wir pseudonymisierte Nutzungsdaten, um Inhalte und Bedienung zu verbessern, und messen Sichtbarkeit und Klicks eigener Werbeplätze. Sitzungsaufzeichnungen benötigen eine separate Auswahl in den Einstellungen. AktienCheck bleibt auch ohne Einwilligung vollständig nutzbar.