Vylor-Aktie: Bank-of-America-Analyst bleibt bei „Buy“ – Kursziel steigt auf 80 Dollar

Vylor bestätigte seine Jahresprognose für 2026. Im amerikanischen Geschäft war die Nachfrage nach den neuesten Mais- und Sojasorten stark.

Der Umsatz lag im dritten Quartal auf vergleichbarer Basis bei 938 Millionen US-Dollar, 1 Prozent unter dem Vorjahr. Das dritte Quartal ist saisonal schwach.