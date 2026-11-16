Kaufurteil für den Saatgut-Spezialisten: Bank of America bleibt bei „Buy“ für die Vylor-Aktie und hebt das Kursziel von 78 auf 80 US-Dollar. Zum Kurs von 73,43 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 9 Prozent. Vylor ist das frühere Saatgutgeschäft von Corteva und seit dem 1. Oktober 2026 eigenständig an der Börse.
Vylor-Aktie: Bank-of-America-Analyst bleibt bei „Buy“ – Kursziel steigt auf 80 Dollar
Bank of America bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Vylor und hebt das Kursziel von 78 auf 80 US-Dollar. Zum Kurs von 73,43 US-Dollar sind das rund 9 Prozent Potenzial. Die Corteva-Abspaltung bestätigte ihre Jahresprognose und plant Aktienrückkäufe über 3 Milliarden US-Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- Vylor, Inc.
- Handelssymbol
- VYLR (NYSE)
- Analyst
- Matthew D… (Name in der Übersicht gekürzt)
- Bank
- Bank of America
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 80 US-Dollar (zuvor 78 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Bank of America zur Vylor-Aktie
Erste Zahlen als eigenständige Firma – BofA erhöht das Ziel leicht
Die Bank hebt ihr Kursziel nach den ersten Quartalszahlen leicht an. An der Kaufempfehlung hält sie fest.
Vylor bestätigte seine Jahresprognose für 2026. Im amerikanischen Geschäft war die Nachfrage nach den neuesten Mais- und Sojasorten stark.
Der Umsatz lag im dritten Quartal auf vergleichbarer Basis bei 938 Millionen US-Dollar, 1 Prozent unter dem Vorjahr. Das dritte Quartal ist saisonal schwach.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Bank of America zu lesen ist:
Aktienrückkauf
Vylor startet ein Rückkaufprogramm über 3 Milliarden US-Dollar und zahlt eine Dividende von 0,13 US-Dollar je Aktie.
Lizenzgeschäft
Die Lizenzeinnahmen bei Mais und Soja haben sich verbessert.
Neue Technologien
Vylor plant in den nächsten zehn Jahren zwölf große Produktplattformen bei Mais, Soja und Weizen.
Mittelfristige Ziele
Die Prognose stützt laut Vylor die Finanzziele bis 2029.
Wetter bremst im Ausland
Außerhalb Amerikas belasteten wetterbedingte Mengeneinbußen. Im dritten Quartal schrieb Vylor auf vergleichbarer Basis einen Verlust.
Das Kursziel der Bank liegt nur knapp 9 Prozent über dem aktuellen Kurs.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist BofA Securities, Inc., Analyst Matthew D… (Name in der Ratingübersicht gekürzt). Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 80 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: business.bofa.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Vylor, Inc. (VYLR): Kaufen, Kursziel 80,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Matthew D… (Name gekürzt), Aktienanalyst, BofA Securities, Inc. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 17:01 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 17:01 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Matthew D… (Name gekürzt), Aktienanalyst, BofA Securities, Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.