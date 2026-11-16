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Vylor-Aktie: Bank-of-America-Analyst bleibt bei „Buy“ – Kursziel steigt auf 80 Dollar

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

Bank of America bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Vylor und hebt das Kursziel von 78 auf 80 US-Dollar. Zum Kurs von 73,43 US-Dollar sind das rund 9 Prozent Potenzial. Die Corteva-Abspaltung bestätigte ihre Jahresprognose und plant Aktienrückkäufe über 3 Milliarden US-Dollar.

Sojabohnenfeld unter bewölktem Himmel
Bild: Foto: Meredith Petrick / Unsplash
Rating BofA (bestätigt)
Buy
Kursziel (zuvor 78 $)
80 $
Kurs 16.11.2026
73,43 $
Abstand zum Kursziel
+8,9 %

Steckbrief

Unternehmen
Vylor, Inc.
Handelssymbol
VYLR (NYSE)
Analyst
Matthew D… (Name in der Übersicht gekürzt)
Bank
Bank of America
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
80 US-Dollar (zuvor 78 US-Dollar)

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Kaufurteil für den Saatgut-Spezialisten: Bank of America bleibt bei „Buy“ für die Vylor-Aktie und hebt das Kursziel von 78 auf 80 US-Dollar. Zum Kurs von 73,43 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 9 Prozent. Vylor ist das frühere Saatgutgeschäft von Corteva und seit dem 1. Oktober 2026 eigenständig an der Börse.

Bank of America zur Vylor-Aktie

Erste Zahlen als eigenständige Firma – BofA erhöht das Ziel leicht

Die Bank hebt ihr Kursziel nach den ersten Quartalszahlen leicht an. An der Kaufempfehlung hält sie fest.

Vylor bestätigte seine Jahresprognose für 2026. Im amerikanischen Geschäft war die Nachfrage nach den neuesten Mais- und Sojasorten stark.

Der Umsatz lag im dritten Quartal auf vergleichbarer Basis bei 938 Millionen US-Dollar, 1 Prozent unter dem Vorjahr. Das dritte Quartal ist saisonal schwach.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Bank of America zu lesen ist:

  1. Aktienrückkauf

    Vylor startet ein Rückkaufprogramm über 3 Milliarden US-Dollar und zahlt eine Dividende von 0,13 US-Dollar je Aktie.

  2. Lizenzgeschäft

    Die Lizenzeinnahmen bei Mais und Soja haben sich verbessert.

  3. Neue Technologien

    Vylor plant in den nächsten zehn Jahren zwölf große Produktplattformen bei Mais, Soja und Weizen.

  4. Mittelfristige Ziele

    Die Prognose stützt laut Vylor die Finanzziele bis 2029.

Wetter bremst im Ausland

Außerhalb Amerikas belasteten wetterbedingte Mengeneinbußen. Im dritten Quartal schrieb Vylor auf vergleichbarer Basis einen Verlust.

Das Kursziel der Bank liegt nur knapp 9 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist BofA Securities, Inc., Analyst Matthew D… (Name in der Ratingübersicht gekürzt). Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 80 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: business.bofa.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Vylor, Inc. (VYLR): Kaufen, Kursziel 80,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Matthew D… (Name gekürzt), Aktienanalyst, BofA Securities, Inc. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 17:01 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 17:01 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Matthew D… (Name gekürzt), Aktienanalyst, BofA Securities, Inc..

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.