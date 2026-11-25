Bei Volkswagen beginnt ein harter Tarifkonflikt. Die erste Verhandlungsrunde zwischen Konzern und IG Metall endete am Dienstag, 24. November 2026, in Emden nach rund eineinhalb Stunden ohne Annäherung (dpa-AFX/Ariva, 17:31 Uhr). Es geht um rund 120.000 Beschäftigte an neun Standorten, um Nullrunden, die 35-Stunden-Woche und die Frage, wie viele Stellen in Deutschland wegfallen. Die zweite Runde ist für den 15. Dezember in Zwickau angesetzt, die Friedenspflicht endet am 31. Dezember. Für die Volkswagen Aktie (VOW3, Vorzugsaktie) ist der Konflikt ein Kostenthema mit Termin: Ob es ab Januar Warnstreiks gibt, entscheidet sich in den nächsten Wochen.
VW-Tarifrunde: Erste Runde in Emden ohne Annäherung, 12.000 Stellen und 35-Stunden-Woche im Streit – droht der Volkswagen Aktie ab Januar ein Streikwinter?
Volkswagen und die IG Metall haben sich in Emden nach rund eineinhalb Stunden ohne Ergebnis getrennt. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember. Was auf dem Tisch liegt, wann Warnstreiks möglich sind und was das für die Volkswagen Aktie und Autoaktien bedeutet.
VW und IG Metall
Was fordern Volkswagen und die IG Metall in der Tarifrunde?
Volkswagen verlangt nach Berichten von Börsen-Zeitung (19.11.2026) und Ariva eine deutliche Entlastung bei den Arbeitskosten. Konkret geht es um Nullrunden 2027 und 2028, den Wegfall tariflicher Zusatzvergütungen und Zulagen sowie eine Abkehr von der 35-Stunden-Woche, mit der die Arbeitszeit an die Auslastung angepasst werden soll. Die IG Metall spricht von einer unbezahlten Verlängerung der Arbeitszeit und listet weitere Streichungen auf, darunter Jubiläumsgeld, bezahlte Pausen im Dreischichtbetrieb und die Übernahmeregel für Auszubildende. Die Gewerkschaft fordert ihrerseits 5 Prozent mehr Geld (Ariva).
|Thema
|Volkswagen
|IG Metall
|Entgelt
|Nullrunde 2027 und 2028
|5 % mehr Geld
|Arbeitszeit
|Abkehr von der 35-Stunden-Woche, Anpassung an Auslastung
|lehnt unbezahlte Verlängerung ab
|Zulagen
|Wegfall von Zusatzvergütung und Zulage
|will Besitzstände sichern
|Standorte
|Stellenabbau, laut Ariva 12.000 in Deutschland
|fordert verbindliche Sicherungen und Zukunft der Standorte
|Termine
|zweite Runde 15.12. in Zwickau
|Warnstreiks ab Januar möglich
Positionen wie berichtet; aktiencheck.de bewertet sie nicht.
Quelle: Ariva/dpa-AFX 24.11.2026; Börsen-Zeitung 19.11.2026; IG Metall 24.11.2026
Wie verlief die erste Verhandlungsrunde in Emden?
Nach Angaben von Ariva begann die Runde am frühen Nachmittag in der Nordseehalle in Emden und war nach rund eineinhalb Stunden beendet. IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger sagte laut IG Metall: „Wir lassen uns keine Zugeständnisse rauserpressen.“ Er habe drei Fragen zu Vertrauen, geschlossenen Vereinbarungen und Zukunftsperspektiven gestellt und keine Antwort erhalten. Die Atmosphäre sei „kühler als die Außentemperatur“ gewesen (Ariva). Vor der Halle demonstrierten laut IG Metall rund 4.500 Beschäftigte.
Die Konzernseite, geführt von Kerstin Scholz und Frank Ischner, räumte ein, die Forderungsliste sei mit Härten verbunden (Ariva). Ischner sagte laut Ariva, man brauche eine schnelle Einigung. Betriebsratschefin Daniela Cavallo hatte am 19. November erklärt, die Zusagen des Vorstands seien „offensichtlich nichts mehr wert“ (Börsen-Zeitung).
Wie viele Stellen stehen bei Volkswagen zur Debatte?
Der Hintergrund ist der im September vom Aufsichtsrat beschlossene Zukunftsplan der Marke Volkswagen. Nach einem dpa-AFX-Roundup vom 23. Oktober 2026 sollen bis 2030 rund 12.000 Stellen in der Kernmarke wegfallen, sozialverträglich und auch über Transfergesellschaften; konzernweit ist von rund 50.000 Stellen die Rede, die Hälfte davon in Deutschland. Ariva formuliert in der Meldung vom 24. November von „weiteren 12.000 Stellen“ in Deutschland. Die Zahlen stammen aus unterschiedlichen Meldungen und Bezugsgrößen; aktiencheck.de nutzt hier die Angaben der jeweiligen Quelle. Die IG Metall verweist darauf, dass Beschäftigungssicherung bis Ende 2030 gilt und betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen sind, und bezeichnet die Beschäftigten als langjährige Verzichtsgeber von rund 1,5 Milliarden Euro jährlich seit dem Kompromiss Ende 2024.
Die Volkswagen Aktie profitierte am Mittwoch von einer Erholung der Autowerte: Nach Ariva-Angaben notierte die Vorzugsaktie bei 65,84 Euro, ein Plus von 5,04 Prozent; der Zeitpunkt der Kursanzeige ist dort nicht genannt. Dpa-AFX meldete am Mittwochabend, VW und BMW seien nach einem Tief von mehr als sechs Jahren an der DAX-Spitze gefragt gewesen. Mit dem Tarifstreit hat das Kursplus nach Quellenlage nichts zu tun; ein Zusammenhang ist nicht belegt.
Was bedeutet der Tarifkonflikt für die Volkswagen Aktie und Autoaktien?
Für Anleger geht es um Kostenstruktur und Verlässlichkeit. Volkswagen will mit niedrigeren Arbeitskosten die Wettbewerbsfähigkeit der Marke verbessern; Streiks würden die Produktion treffen und den Umbau verzögern. Ein Warnstreik in der Hochphase der Zollsorgen (die USA schlugen am Mittwoch neue Zölle gegen die EU vor) träfe den Konzern in einer schwierigen Lage. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose. Auch andere Autoaktien wie die BMW Aktie und die Mercedes-Benz Aktie beobachten Tarifabschlüsse der Branche, weil sie Signalwirkung für Lohnforderungen haben können.
Welche Termine sind in der VW-Tarifrunde wichtig?
15. Dezember 2026: zweite Verhandlungsrunde in Zwickau.
31. Dezember 2026: Ende der Friedenspflicht; Warnstreiks sind ab 1. Januar zulässig.
Januar 2027: frühester Beginn der neuen US-Zölle auf EU-Waren, falls beschlossen.
FAQ: Häufige Fragen zur VW-Tarifrunde
Wie viele Beschäftigte betrifft die Tarifrunde? Rund 120.000 Beschäftigte an neun Standorten laut Ariva und IG Metall.
Wann kann bei Volkswagen gestreikt werden? Frühestens nach Ende der Friedenspflicht am 31. Dezember 2026.
Was verlangt die IG Metall? 5 Prozent mehr Geld, den Erhalt der Zulagen und verbindliche Sicherungen für die Standorte.
Was verlangt Volkswagen? Nullrunden 2027 und 2028, den Wegfall von Zulagen und eine flexiblere Arbeitszeit statt 35-Stunden-Woche.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.