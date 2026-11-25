Nach Angaben von Ariva begann die Runde am frühen Nachmittag in der Nordseehalle in Emden und war nach rund eineinhalb Stunden beendet. IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger sagte laut IG Metall: „Wir lassen uns keine Zugeständnisse rauserpressen.“ Er habe drei Fragen zu Vertrauen, geschlossenen Vereinbarungen und Zukunftsperspektiven gestellt und keine Antwort erhalten. Die Atmosphäre sei „kühler als die Außentemperatur“ gewesen (Ariva). Vor der Halle demonstrierten laut IG Metall rund 4.500 Beschäftigte.

Die Konzernseite, geführt von Kerstin Scholz und Frank Ischner, räumte ein, die Forderungsliste sei mit Härten verbunden (Ariva). Ischner sagte laut Ariva, man brauche eine schnelle Einigung. Betriebsratschefin Daniela Cavallo hatte am 19. November erklärt, die Zusagen des Vorstands seien „offensichtlich nichts mehr wert“ (Börsen-Zeitung).