Der Sektor kam von einem Tiefstand, der zuletzt vor mehr als sechs Jahren erreicht worden war. Nach den heftigen Verlusten der vergangenen Wochen griffen Schnäppchenjäger zu. Rückenwind kam zudem von einer Branchenstudie der US-Bank JPMorgan, die für 2027 mehrere europäische Autowerte hervorhob.

Gleichzeitig steht in den USA ein Vorschlag für einen Zoll von 15 Prozent auf Importe aus der EU im Raum, frühestens ab Januar. Für Autos gilt dieser Satz bereits.