Der DAX verlor am Mittwoch 1,3 Prozent und fiel auf den tiefsten Stand seit Juli. Ausgerechnet die gebeutelten Autowerte stemmten sich dagegen. Die VW Aktie stieg um 4,5 Prozent auf 65,18 Euro und lag damit an der Spitze des Leitindex, gemeinsam mit BMW. Am Montag hatte die Vorzugsaktie bei 61,62 Euro noch ein 52-Wochen-Tief markiert. Seit Jahresbeginn liegt sie rund 36 Prozent im Minus.
VW Aktie: Plus 4,5 Prozent vom Mehrjahrestief – Comeback oder nur ein Strohfeuer?
Die Volkswagen Aktie gehört am Mittwoch zu den stärksten Werten im DAX und schließt bei 65,18 Euro. Zwei Tage zuvor hatte sie noch ein 52-Wochen-Tief markiert. Die Tarifrunde und neue US-Zollpläne bleiben Risiken.
Die Erholung
Autowerte aus dem Keller
Der Sektor kam von einem Tiefstand, der zuletzt vor mehr als sechs Jahren erreicht worden war. Nach den heftigen Verlusten der vergangenen Wochen griffen Schnäppchenjäger zu. Rückenwind kam zudem von einer Branchenstudie der US-Bank JPMorgan, die für 2027 mehrere europäische Autowerte hervorhob.
Gleichzeitig steht in den USA ein Vorschlag für einen Zoll von 15 Prozent auf Importe aus der EU im Raum, frühestens ab Januar. Für Autos gilt dieser Satz bereits.
Die Baustellen
Mageres Ergebnis, harte Tarifrunde
Fundamental bleibt die Lage schwierig. Nach neun Monaten stand ein operatives Ergebnis von nur 0,1 Milliarden Euro, ohne Sondereffekte wären es 8,8 Milliarden Euro gewesen. Die Netto-Liquidität von 33 Milliarden Euro gibt aber Spielraum.
Hinzu kommt die Tarifrunde: Die IG Metall fordert 5 Prozent mehr Geld, die nächste Verhandlung ist für den 15. Dezember in Zwickau angesetzt. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember. Für die VW Aktie sind Warnstreiks im Januar damit ein mögliches Risiko.
Die VW Aktie ist so günstig bewertet wie selten, doch billig allein reicht nicht. Der Markt wartet auf Belege, dass die Kostenwende greift.
Häufige Fragen zur VW Aktie
Warum stieg die VW Aktie am 25. November 2026?
Autowerte erholten sich von einem Mehrjahrestief, die VW Aktie gewann 4,5 Prozent.
Wo liegt das 52-Wochen-Tief?
Bei 61,62 Euro, erreicht am 23. November 2026.
Wann geht die Tarifrunde weiter?
Am 15. Dezember in Zwickau. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.