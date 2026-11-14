Vonovia Aktienanalyse: Prognose gekappt, Dividende unter Verdacht – ist Deutschlands größter Vermieter jetzt zu billig?

Warum fällt die Vonovia Aktie?

Wegen gekappter Ziele, steigender Finanzierungskosten, Zweifeln an der Dividende und politischem Druck in Berlin.

Was erwartet Vonovia für 2026?

Ein bereinigtes EBITDA in der unteren Hälfte von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro.

Ist die Dividende der Vonovia Aktie sicher?

Das ist offen. Analysten diskutieren eine Kürzung zugunsten des Schuldenabbaus.

Wie stark steigen die Mieten?

Für 2027 erwartet Vonovia ein Mietwachstum von rund 4 Prozent.