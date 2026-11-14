Vonovia steckt in der Vertrauenskrise. Ende Oktober kappte Deutschlands größter Wohnungskonzern seine Ziele, kurz darauf kündigte der Finanzchef seinen Abschied an, und in Berlin wird über Enteignungen diskutiert. Die Vonovia-Aktie schloss am Freitag bei 16,76 Euro. Diese Vonovia Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Kursverfall steckt, wie sicher die Dividende ist und was die Vonovia Aktienprognose bestimmt.
Vonovia Aktienanalyse: Prognose gekappt, Dividende unter Verdacht – ist Deutschlands größter Vermieter jetzt zu billig?
Vonovia hat Ende Oktober die Ziele gesenkt, der Finanzchef geht, in Berlin läuft die Enteignungsdebatte – und die Aktie notiert weit unter dem Wert ihrer Immobilien. Mit einer Dividendenrendite über 7 Prozent und einem KGV um 9 wirkt das Papier günstig. Unsere Vonovia Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Kursverfall steckt, ob die Dividende hält und was die Vonovia Aktienprognose bestimmt.
VNAVNA
Steckbrief
- Unternehmen
- Vonovia SE
- Sitz
- Bochum
- Ticker
- VNA (Xetra)
- Index
- DAX
- Kurs
- 16,76 Euro
- Börsenwert
- rund 14 Milliarden Euro
- KGV
- rund 9
- Dividendenrendite
- rund 7 Prozent
- Vorstandschef
- Luka Mucic
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista, Börsenwert eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Mieten steigen, Zinsen drücken
Die Vonovia Aktie ist ein Spiegel des deutschen Wohnungsmarkts – mit all seinen Widersprüchen.
Vonovia besitzt Hunderttausende Wohnungen in Deutschland, Schweden und Österreich. Die Nachfrage nach Mietwohnungen ist hoch, die Mieten steigen. Gleichzeitig drücken höhere Zinsen auf die Finanzierungskosten und die Bewertung der Immobilien. Hinzu kommt politischer Druck: Der Berliner Mietspiegel bremst das Mietwachstum, und in der Hauptstadt wird erneut über eine Enteignung großer Wohnungskonzerne diskutiert. Vorstandschef Luka Mucic hält dagegen. Finanzvorstand Philip Grosse will seinen Vertrag nicht verlängern.
Die Zahlen
Operativ solide, unter dem Strich schwächer
Für die Vonovia Aktienanalyse ist das bereinigte Vorsteuerergebnis entscheidend – denn daran hängt die Dividende.
In den ersten neun Monaten stieg das bereinigte EBITDA um 3,3 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro. Höhere Mieten stützten das operative Geschäft. Das bereinigte Vorsteuerergebnis sank dagegen um 3,5 Prozent, weil die Finanzierungskosten steigen. Vonovia verkaufte Immobilien für rund 900 Millionen Euro, um Schulden abzubauen. Das Geschäft mit Projektentwicklung und Verkäufen bleibt schwierig.
Vonovia: Bereinigtes EBITDA nach neun Monaten
Milliarden Euro
Quelle: Vonovia, Zwischenmitteilungen
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|EBITDA
|9M 2025
|2,12
|9M 2026
|2,19
Der Ausblick
Ziele für 2026 und 2028 gekappt
Am 28. Oktober aktualisierte Vonovia die Prognose: Für 2026 erwartet der Konzern das bereinigte EBITDA in der unteren Hälfte der Spanne von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro, das bereinigte Vorsteuerergebnis am unteren Ende von 1,9 bis 2,0 Milliarden Euro. Auch die Ziele für 2028 sollen nur am unteren Rand erreicht werden. Für 2027 rechnet Vonovia mit einem Mietwachstum von rund 4 Prozent. Die eigentlich leichte Korrektur löste einen deutlichen Kursrutsch aus.
Die Bewertung
KGV um 9, hoher Abschlag zum Substanzwert
Mit einem KGV von rund 9 und einer Dividendenrendite von rund 7 Prozent auf Basis der letzten Ausschüttung wirkt die Vonovia Aktie günstig. Zudem notiert sie mit einem hohen Abschlag zum Nettovermögenswert ihrer Immobilien. Der Markt preist damit Zweifel ein – an der Höhe der künftigen Dividende und an der Bewertung der Wohnungen in einem Umfeld höherer Zinsen.
Die Analysten
Günstig, aber ohne Auslöser
Nach der Prognosesenkung zeigten sich Analysten skeptisch. Obwohl die Aktie schon günstig sei, sei es schwer vorstellbar, dass Anleger nun zugriffen, hieß es in einer Einschätzung. Ein Analyst warf die Frage auf, ob Vonovia die Dividende zum Schuldenabbau kürzen oder streichen könnte. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Vonovia Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Zinsen sinken
Fallende Renditen entlasten Finanzierung und Bewertung, die Dividende bleibt stabil. Dann könnte der Abschlag zum Substanzwert deutlich schrumpfen.
Szenario 2: Seitwärts mit hoher Dividende
Mieten steigen, Zinsen bleiben hoch. Die Aktie bewegt sich seitwärts, getragen von der Ausschüttung.
Szenario 3: Dividendenkürzung
Vonovia kürzt die Dividende zum Schuldenabbau, die Politik verschärft die Regeln. Dann droht ein weiterer Kursrückgang.
Häufige Fragen zur Vonovia Aktienanalyse
Warum fällt die Vonovia Aktie?
Wegen gekappter Ziele, steigender Finanzierungskosten, Zweifeln an der Dividende und politischem Druck in Berlin.
Was erwartet Vonovia für 2026?
Ein bereinigtes EBITDA in der unteren Hälfte von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro.
Ist die Dividende der Vonovia Aktie sicher?
Das ist offen. Analysten diskutieren eine Kürzung zugunsten des Schuldenabbaus.
Wie stark steigen die Mieten?
Für 2027 erwartet Vonovia ein Mietwachstum von rund 4 Prozent.
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