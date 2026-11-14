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Vonovia Aktienanalyse: Prognose gekappt, Dividende unter Verdacht – ist Deutschlands größter Vermieter jetzt zu billig?

aktiencheck.de Redaktion5 Min.

Vonovia hat Ende Oktober die Ziele gesenkt, der Finanzchef geht, in Berlin läuft die Enteignungsdebatte – und die Aktie notiert weit unter dem Wert ihrer Immobilien. Mit einer Dividendenrendite über 7 Prozent und einem KGV um 9 wirkt das Papier günstig. Unsere Vonovia Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Kursverfall steckt, ob die Dividende hält und was die Vonovia Aktienprognose bestimmt.

Vonovia steckt in der Vertrauenskrise. Ende Oktober kappte Deutschlands größter Wohnungskonzern seine Ziele, kurz darauf kündigte der Finanzchef seinen Abschied an, und in Berlin wird über Enteignungen diskutiert. Die Vonovia-Aktie schloss am Freitag bei 16,76 Euro. Diese Vonovia Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Kursverfall steckt, wie sicher die Dividende ist und was die Vonovia Aktienprognose bestimmt.

VNA

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Vonovia Aktienanalyse: Prognose gekappt, Dividende unter Verdacht – ist Deutschlands größter Vermieter jetzt zu billig?
Bild: KI-generiert
bereinigtes EBITDA nach neun Monaten, plus 3,3 Prozent
2,19 Mrd. €
bereinigtes Vorsteuerergebnis nach neun Monaten
−3,5 %
EBITDA-Prognose 2026, untere Hälfte erwartet
2,95–3,05 Mrd. €
erwartetes Mietwachstum 2027
rund 4 %
realisierte Immobilienverkäufe
rund 900 Mio. €
Quelle: Vonovia, Zwischenmitteilung vom 4. November 2026; Kurs Xetra 13. November 2026

Steckbrief

Unternehmen
Vonovia SE
Sitz
Bochum
Ticker
VNA (Xetra)
Index
DAX
Kurs
16,76 Euro
Börsenwert
rund 14 Milliarden Euro
KGV
rund 9
Dividendenrendite
rund 7 Prozent
Vorstandschef
Luka Mucic

Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista, Börsenwert eigene Überschlagsrechnung

Die Ausgangslage

Mieten steigen, Zinsen drücken

Die Vonovia Aktie ist ein Spiegel des deutschen Wohnungsmarkts – mit all seinen Widersprüchen.

Vonovia besitzt Hunderttausende Wohnungen in Deutschland, Schweden und Österreich. Die Nachfrage nach Mietwohnungen ist hoch, die Mieten steigen. Gleichzeitig drücken höhere Zinsen auf die Finanzierungskosten und die Bewertung der Immobilien. Hinzu kommt politischer Druck: Der Berliner Mietspiegel bremst das Mietwachstum, und in der Hauptstadt wird erneut über eine Enteignung großer Wohnungskonzerne diskutiert. Vorstandschef Luka Mucic hält dagegen. Finanzvorstand Philip Grosse will seinen Vertrag nicht verlängern.

Die Zahlen

Operativ solide, unter dem Strich schwächer

Für die Vonovia Aktienanalyse ist das bereinigte Vorsteuerergebnis entscheidend – denn daran hängt die Dividende.

In den ersten neun Monaten stieg das bereinigte EBITDA um 3,3 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro. Höhere Mieten stützten das operative Geschäft. Das bereinigte Vorsteuerergebnis sank dagegen um 3,5 Prozent, weil die Finanzierungskosten steigen. Vonovia verkaufte Immobilien für rund 900 Millionen Euro, um Schulden abzubauen. Das Geschäft mit Projektentwicklung und Verkäufen bleibt schwierig.

Vonovia: Bereinigtes EBITDA nach neun Monaten

Milliarden Euro

Quelle: Vonovia, Zwischenmitteilungen

Daten als Tabelle
ZeitraumEBITDA
9M 20252,12
9M 20262,19

Der Ausblick

Ziele für 2026 und 2028 gekappt

Am 28. Oktober aktualisierte Vonovia die Prognose: Für 2026 erwartet der Konzern das bereinigte EBITDA in der unteren Hälfte der Spanne von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro, das bereinigte Vorsteuerergebnis am unteren Ende von 1,9 bis 2,0 Milliarden Euro. Auch die Ziele für 2028 sollen nur am unteren Rand erreicht werden. Für 2027 rechnet Vonovia mit einem Mietwachstum von rund 4 Prozent. Die eigentlich leichte Korrektur löste einen deutlichen Kursrutsch aus.

Die Bewertung

KGV um 9, hoher Abschlag zum Substanzwert

Mit einem KGV von rund 9 und einer Dividendenrendite von rund 7 Prozent auf Basis der letzten Ausschüttung wirkt die Vonovia Aktie günstig. Zudem notiert sie mit einem hohen Abschlag zum Nettovermögenswert ihrer Immobilien. Der Markt preist damit Zweifel ein – an der Höhe der künftigen Dividende und an der Bewertung der Wohnungen in einem Umfeld höherer Zinsen.

Die Analysten

Günstig, aber ohne Auslöser

Nach der Prognosesenkung zeigten sich Analysten skeptisch. Obwohl die Aktie schon günstig sei, sei es schwer vorstellbar, dass Anleger nun zugriffen, hieß es in einer Einschätzung. Ein Analyst warf die Frage auf, ob Vonovia die Dividende zum Schuldenabbau kürzen oder streichen könnte. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.

Die Szenarien

Vonovia Aktienprognose: drei Wege für die Aktie

  1. Szenario 1: Zinsen sinken

    Fallende Renditen entlasten Finanzierung und Bewertung, die Dividende bleibt stabil. Dann könnte der Abschlag zum Substanzwert deutlich schrumpfen.

  2. Szenario 2: Seitwärts mit hoher Dividende

    Mieten steigen, Zinsen bleiben hoch. Die Aktie bewegt sich seitwärts, getragen von der Ausschüttung.

  3. Szenario 3: Dividendenkürzung

    Vonovia kürzt die Dividende zum Schuldenabbau, die Politik verschärft die Regeln. Dann droht ein weiterer Kursrückgang.

  1. 28. Oktober 2026

    Prognose

    Ziele für 2026 und 2028 gekappt

  2. 4. November 2026Jetzt

    Q3-Zahlen

    EBITDA plus 3,3 Prozent

  3. 2027

    Ausblick

    Mietwachstum rund 4 Prozent erwartet

Quelle: Vonovia; Stand 14. November 2026

Häufige Fragen zur Vonovia Aktienanalyse

Warum fällt die Vonovia Aktie?
Wegen gekappter Ziele, steigender Finanzierungskosten, Zweifeln an der Dividende und politischem Druck in Berlin.

Was erwartet Vonovia für 2026?
Ein bereinigtes EBITDA in der unteren Hälfte von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro.

Ist die Dividende der Vonovia Aktie sicher?
Das ist offen. Analysten diskutieren eine Kürzung zugunsten des Schuldenabbaus.

Wie stark steigen die Mieten?
Für 2027 erwartet Vonovia ein Mietwachstum von rund 4 Prozent.

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