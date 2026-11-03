Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Wohnungskonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) vor Bekanntgabe der Q3 2026 Zahlen zu? 45,00 oder 14,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Vonovia-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.

Die Vonovia SE wird am 04. November die Zahlen zum 3. Quartal 2026 bekannt geben.

📈 Was die Meinungen der Aktienanalysten zur Vonovia-Aktie betrifft, kommt die höchste Kursprognose von Citi. Analyst Aaron Guy setzt das Kursziel auf 45 Euro und stuft die Aktie mit "buy" ein. Ebenfalls optimistisch zeigt sich die DZ BANK: Analyst Karsten Oblinger sieht den fairen Wert bei 31 Euro und empfiehlt die Aktie ebenfalls zum Kauf. Dahinter folgen J.P. Morgan mit 26 Euro, Deutsche Bank mit 25 Euro sowie Berenberg Bank, UBS und Jefferies mit jeweils 23 Euro.

📉 Das niedrigste Kursziel stammt hingegen von Morgan Stanley. Analyst Bart Gysens sieht den fairen Wert der Vonovia-Aktie bei lediglich 14 Euro und stuft den Immobilienkonzern mit "sell" ein. Ebenfalls zurückhaltend zeigt sich Oddo BHF: Analyst Florent Laroche setzt das Kursziel auf 19 Euro und vergibt ein "hold"-Rating. Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Vonovia-Aktie?

Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Vonovia-Aktie vor Bekanntgabe der Q3 2026 Zahlen auf einen Blick: