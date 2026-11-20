Eine neue Unternehmensnachricht gab es am Freitag nicht. Die Vonovia Aktie profitierte vom Zinsumfeld: Im Ausverkauf bei Technologiewerten flüchteten Anleger in Staatsanleihen, die Renditen fielen, und davon profitierten zinssensible Immobilienwerte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag am Vormittag nach Medienberichten bei rund 3,34 Prozent. Auch LEG Immobilien legte um etwa 1,2 Prozent zu. Zu den größten Verlierern im DAX zählten Scout24, Infineon und Siemens Energy; der Leitindex beendete den sechsten Verlusttag in Folge unter der 200-Tage-Linie.

Es war nicht der erste Tag in dieser Woche: Schon am 17. und 18. November gehörte Vonovia zu den DAX-Gewinnern. Der Markt rechnet im Hintergrund weiter mit steigenden Zinsen; nach Medienberichten wird für Dezember eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank erwartet. Das bleibt das größte Risiko für die Vonovia Aktienprognose.