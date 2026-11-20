Das durchschnittliche Kursziel liegt mit rund 20,77 Euro etwa 23 Prozent über 16,89 Euro; die Spanne von 14 bis 29,90 Euro ist ungewöhnlich breit.
Vonovia Aktie Prognose: Analysten sehen im Schnitt rund 21 Euro – warum gewinnt die Aktie im DAX-Crash?
Die Vonovia Aktie schloss am 20.11.2026 bei 16,89 Euro und war damit DAX-Gewinner. Die Vonovia Aktienprognose im Check: gesenkte Unternehmensprognose, 63 Prozent Abschlag auf den Substanzwert und Kursziele von 14 bis 29,90 Euro.
Konsens deutlich über dem Kurs – aber zerstritten
Prognose 2026 am unteren Rand
Vonovia erwartet bereinigtes EBITDA in der unteren Hälfte von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBT am unteren Ende von 1,9 bis 2,0 Milliarden Euro.
Substanz gegen Verschuldung
Der Kurs liegt rund 63 Prozent unter dem EPRA NTA von 46,31 Euro, die Beleihungsquote (LTV) beträgt aber 46,1 Prozent.
Zinsen entscheiden
Am Freitag stützten sinkende Anleiherenditen die Aktie, während der DAX um 2,6 Prozent fiel.
Die Vonovia Aktie (ISIN DE000A1ML7J1, Ticker VNA) hat am Freitag, 20.11.2026, an der Xetra bei 16,89 Euro geschlossen, ein Plus von 0,54 Prozent – gegen einen DAX, der um 2,6 Prozent auf 24.802,78 Punkte nachgab. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie des größten deutschen Wohnungskonzerns dennoch rund 30 Prozent im Minus. Im Schnitt trauen 18 Analysten der Vonovia Aktie ein Kursziel von rund 20,77 Euro zu. Wie belastbar ist diese Vonovia Aktienprognose, und warum liegen die Einschätzungen zwischen 14 und 29,90 Euro so weit auseinander?
Auslöser
Was ist bei der Vonovia Aktie passiert?
Eine neue Unternehmensnachricht gab es am Freitag nicht. Die Vonovia Aktie profitierte vom Zinsumfeld: Im Ausverkauf bei Technologiewerten flüchteten Anleger in Staatsanleihen, die Renditen fielen, und davon profitierten zinssensible Immobilienwerte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag am Vormittag nach Medienberichten bei rund 3,34 Prozent. Auch LEG Immobilien legte um etwa 1,2 Prozent zu. Zu den größten Verlierern im DAX zählten Scout24, Infineon und Siemens Energy; der Leitindex beendete den sechsten Verlusttag in Folge unter der 200-Tage-Linie.
Es war nicht der erste Tag in dieser Woche: Schon am 17. und 18. November gehörte Vonovia zu den DAX-Gewinnern. Der Markt rechnet im Hintergrund weiter mit steigenden Zinsen; nach Medienberichten wird für Dezember eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank erwartet. Das bleibt das größte Risiko für die Vonovia Aktienprognose.
Wie verdient Vonovia sein Geld?
Vonovia vermietet Wohnungen, vor allem in Deutschland. Der Konzern erzielt den Großteil seines Ergebnisses aus Mieten im Segment Rental. Dazu kommen Modernisierung und Neubau (Value-add und Development) sowie Verkäufe von Beständen. Im Neunmonatsergebnis lag der Leerstand bei nur 2,3 Prozent, das organische Mietwachstum bei 3,8 Prozent. Die Finanzierung ist der empfindliche Punkt: Vonovia refinanziert 2026 rund 4,7 Milliarden Euro zu einem durchschnittlichen Kupon von 3,3 Prozent, und der Konzern ist mit einer Beleihungsquote von 46,1 Prozent hoch verschuldet.
Zahlen und Ausblick
Was sagt die Unternehmensprognose für die Vonovia Aktie 2026 und 2027?
Vonovia hat am 4. November die Zahlen für die ersten neun Monate 2026 vorgelegt, nachdem der Konzern schon am Abend des 28. Oktober die Prognose angepasst hatte. Das bereinigte EBITDA stieg um 3,3 Prozent auf 2.187,4 Millionen Euro, im Segment Rental um 3,5 Prozent auf 1.912,2 Millionen Euro. Das bereinigte EBT sank um 3,5 Prozent auf 1.408,0 Millionen Euro, weil die Finanzierungskosten stiegen. Die Kennzahl Adjusted Shareholder Earnings, die an die Stelle des früheren FFO tritt, fiel um 6,6 Prozent auf 1.121,4 Millionen Euro, je Aktie waren es 1,32 Euro (–8,9 Prozent). Der operative Free Cashflow sank um 34,1 Prozent auf 932,5 Millionen Euro. Eine Neubewertung der Immobilien fand zum 30. September nicht statt; für das Jahresende erwartet Vonovia stabile Werte.
Für 2026 erwartet Vonovia nun ein bereinigtes EBITDA in der unteren Hälfte der Spanne von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro, ein bereinigtes EBT am unteren Ende von 1,9 bis 2,0 Milliarden Euro und Shareholder Earnings in der oberen Hälfte von 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro. Erstmals nennt der Konzern auch Ziele für 2027: ein leicht höheres EBITDA, ein etwa flaches EBT und rund 4 Prozent Mietwachstum. Für 2028 liegt das EBITDA am unteren Ende der Spanne von 3,2 bis 3,5 Milliarden Euro; das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA (zuletzt 13,9) soll bis 2028 unter 12 sinken. Investitionen wurden gekürzt, Neuinvestitionen im Programm Manage-to-Green pausiert.
|Kennzahl
|9 Monate 2026
|Prognose 2026 (Unternehmen)
|Konsens 2026
|Bereinigtes EBITDA
|2.187 Mio. €
|untere Hälfte von 2.950–3.050 Mio. €
|2.941 Mio. €
|Bereinigtes EBT
|1.408 Mio. €
|unteres Ende von 1.900–2.000 Mio. €
|1.917 Mio. €
|Adjusted Shareholder Earnings
|1.121 Mio. €
|obere Hälfte von 1.400–1.500 Mio. €
|1.460 Mio. €
|EPRA NTA je Aktie
|46,31 €
|–
|46,46 €
Konsens-Schätzungen laut Vonovia-Investor-Relations, Stand 16.11.2026. Ein erwartetes KGV auf FFO-Basis ist nicht belegbar: Vonovia weist FFO nicht mehr aus, ein Konsens je Aktie liegt uns nicht vor.
Quelle: Vonovia-Mitteilung vom 04.11.2026, Vonovia-Investor-Relations (Konsens)
Analystenstimmen
Wie lautet die Vonovia Aktienprognose der Analysten?
Die Vonovia Aktienprognose der Analysten ist gespalten: Laut der Konsens-Liste von Vonovia (Stand 16.11.2026) raten von 18 Häusern neun zum Kauf, fünf zum Halten und vier zum Verkaufen. Das höchste Kursziel liegt bei 29,90 Euro (AlphaValue/Baader), das niedrigste bei 14,00 Euro (Morningstar). Der Durchschnitt der 18 gelisteten Ziele beträgt rechnerisch rund 20,77 Euro, der Median 21,50 Euro. Gegenüber 16,89 Euro ergibt sich ein Potenzial von rund 23 Prozent zum Durchschnitt, von rund 77 Prozent zum höchsten und ein Abstand von rund 17 Prozent nach unten zum niedrigsten Ziel. Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie.
Welches Kursziel trauen Analysten der Vonovia Aktie zu?
|Haus
|Rating
|Kursziel (alt → neu)
|Datum
|Potenzial
|Kepler Cheuvreux
|Buy
|28,00 €
|Stand 16.11.2026
|rund +66 %
|J.P. Morgan
|Overweight
|26,00 → 24,50 €
|03.11.2026
|rund +45 %
|Deutsche Bank
|Buy
|25 → 20 €
|03.11.2026
|rund +18 %
|Barclays
|Sell (Underweight)
|20,00 €
|Stand 16.11.2026
|rund +18 %
|Goldman Sachs
|Neutral
|18,20 → 17,70 €
|05.11.2026
|rund +5 %
|Morgan Stanley
|Underweight (zuvor Neutral)
|25 → 14 €
|20.10.2026
|rund –17 %
Alle Kursziele in Euro. Rating und Kursziel sind Einschätzungen der genannten Häuser und keine Empfehlung von aktiencheck.de. Potenzial = eigene Rechnung auf 16,89 €.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser; Liste der Vonovia-Investor-Relations, Stand 16.11.2026
Auffällig ist die Spreizung: Morgan Stanley stufte am 20. Oktober von Neutral auf Underweight ab und kappte das Ziel von 25 auf 14 Euro, während Kepler Cheuvreux mit 28 Euro und Kaufempfehlung weit darüber liegt. Die Deutsche Bank senkte am 3. November von 25 auf 20 Euro, blieb aber beim Kaufen. Auch nach den Abschlägen wirken die Ziele damit teilweise so weit vom Kurs entfernt, dass sie vor allem eine Aussage über die erwartete Zinsentwicklung sind.
Bewertung
Ist die Vonovia Aktie 2026 und 2027 zu billig oder zu riskant?
Die Bewertung ist der Kern der Debatte. Der Kurs von 16,89 Euro liegt rund 63,5 Prozent unter dem EPRA NTA von 46,31 Euro je Aktie. Auf dem Papier ist das ein Abschlag, wie ihn der Markt zuletzt selten gesehen hat. Dagegen steht die Verschuldung: Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA liegt bei 13,9, die Zinsdeckung bei 3,5. Für die Dividende von 1,25 Euro je Aktie (für 2025) ergibt sich bei 16,89 Euro rechnerisch eine Rendite von rund 7,4 Prozent; der Konsens für 2026 liegt im Schnitt bei 1,21 Euro. Analysten diskutieren, ob die Ausschüttung zugunsten des Schuldenabbaus gekürzt werden könnte – das ist eine Spekulation, keine Ankündigung.
Als Vergleich dient Grand City Properties: Der Wettbewerber hob Anfang November die Prognose für den FFO I 2026 auf 185 bis 195 Millionen Euro an und weist eine Beleihungsquote von 34 Prozent aus, gegenüber 46,1 Prozent bei Vonovia. Die Aktie von Grand City lag nach den Daten vom 11. November rund 21 Prozent im Minus seit Jahresbeginn. Weitere Vergleichswerte wie TAG Immobilien lagen uns nicht belegt vor.
Chart
Was sagt die Charttechnik zur Vonovia Aktie?
Rein beschreibend: Die Aktie notiert mit 16,89 Euro knapp unter der 50-Tage-Linie, die zuletzt bei rund 17,18 Euro lag. Als Unterstützung gilt der Bereich um 15 bis 16 Euro; das 52-Wochen-Tief liegt bei 15,40 Euro (Ende Oktober), das Hoch bei 28,87 Euro. Der aktuelle Stand ist der tiefste seit mehr als zehn Jahren. Charttechnische Beschreibungen sind keine Handlungsaufforderung.
Szenarien
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Vonovia Aktie?
|Szenario
|Kursziel-Marke Dritter
|Annahme im Markt
|Bull-Case
|28 € (Kepler Cheuvreux)
|Sinkende Zinsen, stabile Immobilienwerte, Abschlag auf den Substanzwert schrumpft
|Base-Case
|rund 20,77 € (Durchschnitt)
|Prognose wird am unteren Rand erreicht, Mieten wachsen um rund 4 %
|Bear-Case
|14 € (Morgan Stanley)
|Höhere Zinsen, teure Refinanzierung, Druck auf Dividende und Bewertung
Die Szenarien geben die im Markt diskutierten Einschätzungen Dritter wieder. aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose und kein eigenes Kursziel ab.
Quelle: Analystenstudien (siehe Kursziel-Tabelle), Vonovia-Mitteilungen
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Vonovia Aktie jetzt?
Der nächste Termin im Unternehmenskalender ist die Veröffentlichung der Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 am 18. Februar 2027, die Zahlen zum ersten Quartal 2027 folgen am 30. April 2027. Vorher dürfte die EZB-Sitzung am 17. Dezember 2026 den Takt vorgeben. Außerdem beobachten Marktteilnehmer, ob Vonovia die Refinanzierung zu den erwarteten Kupons schafft, wie sich der Personalwechsel im Finanzressort auswirkt – Finanzvorstand Philip Grosse verlängert seinen Vertrag, der bis Ende 2027 läuft, nicht – und wie die Berliner Debatte über die Vergesellschaftung weitergeht.
FAQ zur Vonovia Aktienprognose
Wie lautet die Vonovia Aktienprognose der Analysten? Laut der Konsens-Liste von Vonovia (Stand 16.11.2026) raten neun von 18 Häusern zum Kauf, fünf zum Halten und vier zum Verkaufen. Die Kursziele reichen von 14 bis 29,90 Euro, der rechnerische Durchschnitt liegt bei rund 20,77 Euro.
Wie hat Vonovia die Prognose für 2026 verändert? Der Konzern rechnet beim bereinigten EBITDA mit der unteren Hälfte der Spanne von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro und beim bereinigten EBT mit dem unteren Ende von 1,9 bis 2,0 Milliarden Euro.
Was ist die Vonovia Aktie 2026/2027 wert? Der EPRA NTA je Aktie lag zum 30. September 2026 bei 46,31 Euro, der Kurs von 16,89 Euro liegt rund 63 Prozent darunter. Der Marktwert der Immobilien allein sagt jedoch nichts über die Verschuldung aus, die bei 46,1 Prozent LTV liegt.
Wann veröffentlicht Vonovia die nächsten Zahlen? Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 sind für den 18. Februar 2027 angekündigt, das erste Quartal 2027 folgt am 30. April 2027.
Zahlt die Vonovia Aktie Dividende? Für 2025 wurden 1,25 Euro je Aktie gezahlt; das entspricht bei 16,89 Euro einer Rendite von rund 7,4 Prozent. Für 2026 erwartet der Konsens im Schnitt 1,21 Euro.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Einschätzungen und Kursziele externer Analystenhäuser wieder (Kepler Cheuvreux, J.P. Morgan, Deutsche Bank, Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley). Die Verantwortung für die Einschätzungen liegt bei den jeweiligen Häusern; aktiencheck.de gibt sie unverändert und ohne eigene Bewertung weiter. Offenlegungen: Kepler Cheuvreux, J.P. Morgan, Deutsche Bank Research, Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Kursangaben mit Stand 20.11.2026 (Xetra-Schlusskurs).
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