Vonovia Aktie: Deutsche Bank schockt mit neuem Kursziel!

Die Vonovia-Aktie steht am 3. November 2026 vor einer anspruchsvollen Zukunft. Deutsche Bank Research senkt in seiner aktuellen Aktienanalyse das Kursziel von 25 auf 20 Euro, bestätigt aber das Rating "buy". Analyst Thomas Rothäusler reagiert damit auf gestiegene Marktzinsen, höhere Finanzierungskosten und schwierigere Bedingungen am Immobilienmarkt. Besonders problematisch ist die Gefahr sinkender Immobilienbewertungen, während Verkäufe gleichzeitig komplizierter werden könnten. Für Vonovia erschwert dies den Schuldenabbau und begrenzt die finanziellen Spielräume. Dennoch besitzt der Konzern mit seinem umfangreichen Wohnungsbestand und den regelmäßigen Mieteinnahmen eine solide operative Grundlage. Die aktuelle Börsennotierung von 16,34 Euro liegt zudem deutlich unter dem von Deutsche Bank Research bestätigten Kursziel von 20 Euro. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 22,4 %. Für Anleger lautet die entscheidende Frage deshalb nicht allein, ob Vonovia weiterhin Wohnungen erfolgreich vermieten kann. Entscheidend wird sein, ob das Unternehmen seine Finanzierungskosten beherrscht, die Verschuldung reduziert und seine operative Stärke in nachhaltig steigende Cashflows umwandelt. Sollte dies gelingen, könnte die Aktie wieder attraktiver werden. Bleiben die Marktzinsen dagegen hoch und der Transaktionsmarkt schwach, drohen weitere Belastungen. Das Rating "buy" von Thomas Rothäusler zeigt weiterhin Zuversicht – die Kürzung auf das Kursziel von 20 Euro erinnert aber daran, dass auch an der Börse nicht jedes Fundament automatisch einen steigenden Aktienkurs garantiert.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 3. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.